В РФ заявили, что испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат": Путин говорит, что "аналогов нет" и призвал не угрожать России. ВИДЕО

На космодроме "Плесецк" российские оккупанты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Новый комплекс имеет высокие тактико-технические характеристики и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал президент страны-агрессора.

В Минобороны РФ заявили, что ракета имеет уникальные характеристики, позволяющие гарантированно преодолевать любые системы ПРО.

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