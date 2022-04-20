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оружие (10028) путин (30474) россия (92990)

В РФ заявили, что испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат": Путин говорит, что "аналогов нет" и призвал не угрожать России. ВИДЕО

На космодроме "Плесецк" российские оккупанты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Новый комплекс имеет высокие тактико-технические характеристики и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал президент страны-агрессора.

В Минобороны РФ заявили, что ракета имеет уникальные характеристики, позволяющие гарантированно преодолевать любые системы ПРО.

Также читайте: Оперативная информация по состоянию на 18:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+101
ага, анало говнет
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20.04.2022 19:28
+63
Союзмультфільм атакує
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20.04.2022 19:29
+57
Кто тебе , су@ ка облезшая , угрожал ?

Здохни мразь , и весь мир станет чище 😡
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20.04.2022 19:30
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Фюрер в бункере надеется на вундерваффе.....никому ничего не напоминает?
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20.04.2022 19:53 Ответить
у анало-говнета все анало говнет...
крепче ручки придерживай, ***** - паркинсон шутить не любит...
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20.04.2022 19:54 Ответить
Укрпочта можно выпускать марку "русский сармат, иди *****".
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20.04.2022 19:54 Ответить
Говорит? Я бы хотел, чтоб он долго ещё говорил. В Нюрнберг.
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20.04.2022 19:55 Ответить
Черговий говнєт прямує слідом за крейсером "масква"
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20.04.2022 19:56 Ответить
кто на это может повестись. Только россиянин. россии обещают дефолт в мае.
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20.04.2022 20:01 Ответить
Запустили ракету,а зняти якісно пуск не можуть і сидить ***** біля телевізора Samsung.
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20.04.2022 20:02 Ответить
Вони навіть цей мультик малювали на американському софті!
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20.04.2022 22:22 Ответить
так ..рубин.. давно не выпускают . а в карманах ..айфоны.. а пиджак от ..гуччи.. а ездят на лексусах ..мазераттии.. и ..феррари.. а ..вторая армия.. тянет из УКРАИНЫ унитазы стиралки утюги и мясорубки --- так и живет ********** недоамперия --- в дерьме в нищете зато с буквой ..зю.. вместо мозгов . слушает ****** гундяева и думает что они ..вяликие..
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21.04.2022 05:37 Ответить
сдохни *****

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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20.04.2022 20:08 Ответить
Перший і останній пуск "аналоговнета". Амінь! Козорилі глядачі можуть вже відірватись від зомбоящика,бахнути з радості відро шмурдяка,обригатись,понабивати один одному пики,піти назло піндосам понасирати в ліфтах і гордо заснути в нужнику на дірці,дивлячись кольорові сни про "вялічіє" власної голої сраки!
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20.04.2022 20:09 Ответить
***** в поисках Вундерфли ))
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20.04.2022 20:12 Ответить
Карло ******** явно нервничает! Сомнения и нервозность врага это 50% победы!
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20.04.2022 20:13 Ответить
Очередной Анало-говнет, разработанный Студией "Союз-Мультфильм"...
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20.04.2022 20:16 Ответить
Як корейський колобок. Круглобок якщо на скрєпном.
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20.04.2022 20:17 Ответить
а чем она отличается от текущей как ее
"сатана"?
ее вроде тоже обзывают, что про не могут ловить))

когда у других есть яо
смысл пилить еще яо какое-то и понтоваться?
другие тоже могут запустить яо и будут потом все с палками копалками бегать
яо оружие сдерживания

или оно решило что они бессмертные?))
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20.04.2022 20:17 Ответить
Це має назву - ребрендінг. А яке гівно там полетіло - навіть путлєр нє в курсах.
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20.04.2022 21:15 Ответить
Казали-балакали...
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20.04.2022 20:17 Ответить
Міжконтинентальна балістична ракета "Сармат": иди на ***!
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20.04.2022 20:19 Ответить
аналоГОВНЕТ. Чули ми вже і про "Москву"і їїзахист, і про кращі в світі танки, і про гіперзвукові ракети. І що це допомогло? Все піде разом з "Москвою". Ракети без нанотехнлогій це непотріб, а нанотехнологій не буде. Крапка.
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20.04.2022 20:22 Ответить
Це точно!
Усі ці їхні "анало-говнєти", це спадщина "радянського-копіпасту", -- не щоб толкове створити, а якби побільше вкрасти.
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20.04.2022 20:52 Ответить
це заяви для своїх холуїв
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20.04.2022 20:25 Ответить
Він дебіл не розуміє ,що ціми ракетами ********** у разі небезпеки зробити попереджувальний удар. Звичайними а потім ядерними силами. А найсмішніше що електроніка там німецька або ізраільська!!!!
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20.04.2022 20:26 Ответить
вот немцам с евреями будет смешно когда по ним вальнут! карма вещь серьезная...
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20.04.2022 23:47 Ответить
Межконтинентальная - немцы и евреи на этом континенте, намек понятен

Дедушки на старость решили в войнушку поиграть.
Первый не стельнул, второй стрельнул, теперь очередь первого.
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21.04.2022 01:56 Ответить
ангалоговнет, который шлем хоккейный натянуть правильно не может, бо мудак
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20.04.2022 20:26 Ответить
Можна багато говорити, але ракета потужна, важка, важко збити, може нести величезну кількість вибухівки й не обов'язково ядерної.
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20.04.2022 20:27 Ответить
Этот аэромодельный кружок при дворце пионеров не может произвести даже гвозди
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20.04.2022 20:36 Ответить
зіграй у гру - іди
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20.04.2022 23:08 Ответить
Удар из космоса: Юрий Шулипа о плане ликвидации Путина - https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader
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20.04.2022 20:30 Ответить
Жаль что США отменили испытания
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20.04.2022 20:35 Ответить
так теперь могут спокойно открыто продолжать
раз те первые начали модернизацию подобного класса ракет
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20.04.2022 20:50 Ответить
ТАКОЙ ЖЕ КОНЧЕННЫЙ КАК КИМ ХЕР СЫН. КОМУ ТЫ НАХ НУЖЕН.САМИ СГНИЕТЕ В ИЗОЛЯЧЦИИ
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20.04.2022 20:45 Ответить
***** відчуває *******.Залишилось перед смертью полякати анало гавнетом.
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20.04.2022 20:45 Ответить
******* , как всегда
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20.04.2022 20:47 Ответить
Запустили Сармат, а приземлился Сам мат.
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20.04.2022 20:47 Ответить
А пусть она пролетит мимо комплекса "Пэтриот".
Сцышь, моль бункерная ?
Садись сам на истребитель и лети *******.
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20.04.2022 20:48 Ответить
Є такий серіал - У пошуках істини. Там багато цікавого. Є цікавинки про таких мудотів, як путлєр. Последее увлечение Гитлера". Про Дору. https://www.youtube.com/watch?v=xbZPJfOWu9o тут
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20.04.2022 20:49 Ответить
А видео следующих секунд где это гавно развалилось на куски и упало нет?
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20.04.2022 20:49 Ответить
Колись було таке пиво донецьке - сармат - гівно з гівна. Підараша викупила назву для ракет: « вы лодку как ни назовете- она все ж ***** поплывет»
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20.04.2022 20:57 Ответить
Эмбарго на нефть и газ!!!
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20.04.2022 20:58 Ответить
Sarmata- po litovski stid,sram
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20.04.2022 20:59 Ответить
може то модифіковане "срамота"? Бо сармати справді жили на території України. Ще до Гатили.
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20.04.2022 21:50 Ответить
1 твоя параша, накуй не потрібна ніеому щоб на неї нападати.
2 що до унікальності ракети, то тебе знову на....бали а ьабки скиздили.
3 сасіиє пеніс, господин *****
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20.04.2022 21:01 Ответить
Сатана ,СС-20 , конвейер по сборке создавался 20-ть лет . Я не думаю . что эти рукожопые смогли создать , приблизительно похожее .
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20.04.2022 21:12 Ответить
Корейський пельмень теж пуляє ракетками і страшно погрожує, коли хоче щось випросити. ***** таке ж саме. Мабуть вже конкретно підгорає.
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20.04.2022 21:13 Ответить
Дала історія нам сусіда, шляк би го трафив...
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20.04.2022 21:20 Ответить
Анало-говнет, як крейсер мацква?
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20.04.2022 21:20 Ответить
Очередная "Москва"...
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20.04.2022 21:21 Ответить
А микросхемы и прочие незаменимые детали ***** где взяло для своих ракет? Неужели у тех, кто "в пылу агрессивной риторики пытается угрожать"? Своих-то делать не умеете. Только постоянно угрожаете своим анало-говнетом тем, без кого даже туалетную бумагу не в состоянии произвести. Добро пожаловать назад, в ссср! Будете ездить на жигулях с евро-0 и дрочить на свои ракеты, сделанные из остатков советских микросхем.
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20.04.2022 21:21 Ответить
Є маленька проблема для кацапів--виробник ,,Південмаш,,Дніпро.
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20.04.2022 23:04 Ответить
Ну пульнёт он ею, это ж последний козырь *****, после этого пугать будет нечем, а военную ответку можно получить не хилую, в придачу к базе НАТО под Москвой.
Массированные Яд. удары по всей планете по друг-другу откидаю, но чую моль хочет тактическую где-то применить, аж руки свербят
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21.04.2022 01:49 Ответить
https://youtu.be/NLbmRYFtmEo «Российские технологии» Павел Воля
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21.04.2022 02:04 Ответить
Бздит чмо ботоксное
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20.04.2022 21:28 Ответить
У совка таких анало говнетов было намного больше, чем в его жалком обрубке под названием РФ. И совку это никак не помешало накрыться женским половым органом.
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20.04.2022 21:32 Ответить
Пам"ятаю що в 80-і в часи Рональда Рейгана наробила шороху програма СОІ( стратегічна оборонна ініціатива). Совок дуже себе сцикотно почував тоді. Не вірю,що в штатах заморозили цю програму, особливо враховуючи досягнення в космічній галузі Ілона Маска.
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20.04.2022 21:35 Ответить
ракета має унікальні характеристики, що дозволяють гарантовано долати будь-які системи ПРО Джерело: - У них все уникальное и анало.говнет. В Украине мы это уже увидели.
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20.04.2022 21:40 Ответить
ОПЯТЬ ПОДЧИНЕННЫЕ ******* ***** !) ДЕБИЛ МОСКВА УТОНУЛА )))
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20.04.2022 21:49 Ответить
а очевидцы запуска хоть выжили ?
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20.04.2022 21:50 Ответить


"Хіар ас": російські бабусі розсмішили зверненням до американців (відео)

https://t.me/uniannet/48395

Група російських бабусь записала відеозвернення до "амерікан піпл".
Літні жінки несподівано заговорили англійською, та заявили, що "хвилюються за майбутнє американського народу".
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20.04.2022 21:53 Ответить
Знаем, слышали, целились по США - расфигачили Антарктиду...
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20.04.2022 21:54 Ответить
ПУТИН ВРЕТ !!! И ПО ЭТОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ НЕОБХОДИМО БИТЬ РОССИЮ ПЕРВЫМИ !!!
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20.04.2022 22:03 Ответить
Москва был тоже уникальным крейсером.
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20.04.2022 22:04 Ответить
Як той щур...
Здохни падло..
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20.04.2022 22:14 Ответить
Путин пистит так,что точно аналогов нету.
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20.04.2022 22:17 Ответить
Кто-то еще верит в его мультики?
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20.04.2022 22:39 Ответить
говно свое будешь жрать..вместе с аналогофнет....
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20.04.2022 22:57 Ответить
Ніхто тебе пуйло не боїться. Скоро тебе свої і придушать. Так завжди було на московії. І ніяка ви не росія - ви є хинова-московія.
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20.04.2022 22:59 Ответить
А як справа з парашами у житлових будинках у паРаші? Єсть аналагі? Ще десь у лайні у своїх будинках ще десь у світі топляться, чи тільки в підарасії?
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20.04.2022 23:04 Ответить
Тільки там на "вялікай і магучай" ...
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21.04.2022 01:00 Ответить
АналоГовнет крейсер "Москва" тоже непотопляемый был... Был, был да и утонул *****
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20.04.2022 23:33 Ответить
плешивое ***** путин опять анало ГОВНЕТ
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20.04.2022 23:53 Ответить
Слушай сюда ты кремлевский педофил-*****. Ты лучше поведай всему свету вместо этой пурги , что ты высераешь из своего помойного рта как потопили ракетами "Нептун" флагман черноморского флота "Москва" твоей сраной кацапии-параши. Или может быть ты об этом не знаешь? Тебя снова на**али твои фанерные генералы и маршалы? Ну так я тебя поздравляю с победой Украинского оружия над твоими о*уенными войсками. Сдохни ***** ты гнойный за все то, что ты сотворил в Украине. Слава Украине и её ВСУ!
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21.04.2022 00:39 Ответить
Вже усім пох#й що каже скажений син сатани - путлер. РФії *****.
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21.04.2022 00:59 Ответить
ПЛЕШИВЫЙ УЖЕ ОБРЕЧЕН, НИКАКОЙ САРМАТ НЕ ПОМОЖЕТ
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21.04.2022 02:23 Ответить
Перекрасили старую ракету и слайдами выдали за АНАЛО ГОВНЕТ. Расеянский народ-рогоносоец получил новую дозу аналоговнетов. Поцреотизм возрос, Ваньки у телевизоров ещё пару недель будут любить путин
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21.04.2022 09:12 Ответить
.
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23.04.2022 06:37 Ответить
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