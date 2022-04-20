В РФ заявили, что испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат": Путин говорит, что "аналогов нет" и призвал не угрожать России. ВИДЕО
На космодроме "Плесецк" российские оккупанты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Новый комплекс имеет высокие тактико-технические характеристики и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал президент страны-агрессора.
В Минобороны РФ заявили, что ракета имеет уникальные характеристики, позволяющие гарантированно преодолевать любые системы ПРО.
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крепче ручки придерживай, ***** - паркинсон шутить не любит...
Слава Нації. піZда фашистській *********.
"сатана"?
ее вроде тоже обзывают, что про не могут ловить))
когда у других есть яо
смысл пилить еще яо какое-то и понтоваться?
другие тоже могут запустить яо и будут потом все с палками копалками бегать
яо оружие сдерживания
или оно решило что они бессмертные?))
Усі ці їхні "анало-говнєти", це спадщина "радянського-копіпасту", -- не щоб толкове створити, а якби побільше вкрасти.
Дедушки на старость решили в войнушку поиграть.
Первый не стельнул, второй стрельнул, теперь очередь первого.
раз те первые начали модернизацию подобного класса ракет
Сцышь, моль бункерная ?
Садись сам на истребитель и лети *******.
2 що до унікальності ракети, то тебе знову на....бали а ьабки скиздили.
3 сасіиє пеніс, господин *****
Массированные Яд. удары по всей планете по друг-другу откидаю, но чую моль хочет тактическую где-то применить, аж руки свербят
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Здохни падло..