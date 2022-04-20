Мы готовы к разным форматам обмена наших людей в Мариуполе на военных РФ, - Зеленский

Украина готова к разным форматам обмена своих гражданских и военных из Мариуполя на военнослужащих РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе. - Ред.) на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросали. Поэтому мы готовы ради наших людей - как военных, так и гражданских - на любой формат обмена", – рассказал он.

По словам Зеленского, он готов к диалогу по поводу окончания войны с президентом РФ.

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