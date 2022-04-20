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Зеленский (19011) обмен (1342)

Мы готовы к разным форматам обмена наших людей в Мариуполе на военных РФ, - Зеленский

зеленський

Украина готова к разным форматам обмена своих гражданских и военных из Мариуполя на военнослужащих РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе. - Ред.) на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросали. Поэтому мы готовы ради наших людей - как военных, так и гражданских - на любой формат обмена", – рассказал он.

По словам Зеленского, он готов к диалогу по поводу окончания войны с президентом РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова обменять Медведчука на защитников Мариуполя, - "слуга народа" Вениславский
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Топ комментарии
+13
Пока что ему удалось обменять Защитников Мариуполя только на асфальт...
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20.04.2022 19:48
+12
Дати йому все те, чим Армію оснастив в 2020-2022 роках, новий "Бабушкофон" для якісних відосиків, і впєрьод в "Азовсталь" на ротацію!
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20.04.2022 19:58
+9
Поменять на ОП Украины в полном составе.
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20.04.2022 20:07
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Пока что ему удалось обменять Защитников Мариуполя только на асфальт...
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20.04.2022 19:48 Ответить
Тьі зовешь когото?
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20.04.2022 19:56 Ответить
мудак, как и ты
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20.04.2022 19:57 Ответить
Гляньте на дату реєстрації цього уйобка..
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20.04.2022 20:05 Ответить
тому що цим завідує відома воровка Верещучка.
а що ви хотіли, там вся зекоманда така((
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20.04.2022 21:53 Ответить
Обмінний фонд не той. Якби вагнерівців були, то можна було б і міняти. А строковики для кацапів - зайвий геморой. Тільки вагнерівців нема. Пішли на презент лукашенці.
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20.04.2022 19:52 Ответить
все правильно. наши важнее этих уродов.
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20.04.2022 19:54 Ответить
урод, потому что ты коцап
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20.04.2022 19:58 Ответить
Готовий?
Депутат госдуры рф Михаил Шеремет предложил Зеленскому «поступить по-мужски» и обменять себя на военнослужащих, защищающих «Азовсталь».
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20.04.2022 19:56 Ответить
Дати йому все те, чим Армію оснастив в 2020-2022 роках, новий "Бабушкофон" для якісних відосиків, і впєрьод в "Азовсталь" на ротацію!
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20.04.2022 19:58 Ответить
Та воно з бункера тільки вночі виходить, і то, тільки в двір…
Від поїздки в Бучу досі відійти не може, добре, що є дороги..
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20.04.2022 20:09 Ответить
нахрена брати до уваги висер стодесятого шакала в тій вовчій зграї?
***** би сказав, чи хоча би кентавр, або піськов... Тоді можна було би обговорювати.
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20.04.2022 20:48 Ответить
Поменять на ОП Украины в полном составе.
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20.04.2022 20:07 Ответить
щас Кіра Рудик правильно говорить: ми з касапами не можемо погодити, щоб вони пропустили мирняк і не стріляли по гуманітарних коридорах. Про який тоді мирний договір може йти мова?
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20.04.2022 20:45 Ответить
Ага. Ща ***** тебе подгонит местных таксистов и бабок с Горловки на которых ты обменяешь росийских важняков, а потом ***** покажет фигу когда зайдет речь о обмене всех на всех или на наших настоящих защитников Марика.
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20.04.2022 20:48 Ответить
та ясно, до чого ти готовий, зелене тріпло.
приймати з усіх боків.
тьху.

перемагаємо ВОПРЄКІ
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20.04.2022 21:51 Ответить
всё верно сказал. а кто против - боты-подкацапники.
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21.04.2022 06:15 Ответить
 
 