Мы готовы к разным форматам обмена наших людей в Мариуполе на военных РФ, - Зеленский
Украина готова к разным форматам обмена своих гражданских и военных из Мариуполя на военнослужащих РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе. - Ред.) на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросали. Поэтому мы готовы ради наших людей - как военных, так и гражданских - на любой формат обмена", – рассказал он.
По словам Зеленского, он готов к диалогу по поводу окончания войны с президентом РФ.
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а що ви хотіли, там вся зекоманда така((
Депутат госдуры рф Михаил Шеремет предложил Зеленскому «поступить по-мужски» и обменять себя на военнослужащих, защищающих «Азовсталь».
Від поїздки в Бучу досі відійти не може, добре, що є дороги..
***** би сказав, чи хоча би кентавр, або піськов... Тоді можна було би обговорювати.
приймати з усіх боків.
тьху.
перемагаємо ВОПРЄКІ