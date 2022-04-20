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Шарль Мишель (246) Бородянка (63)

Россия должна заплатить за то, что делала в Бородянке и других городах Украины, - Мишель

мішель

РФ должна заплатить за то, что сделала в Бородянке и многих других городах и селах Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"В это утро я был в Бородянке, чтобы увидеть своими глазами, какая ситуация на месте. Я встретился с людьми. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую не как президент Европейского совета, а как отец, как человек. Это - зверства, это военные преступления, они должны и будут наказаны. Они должны заплатить за то, что совершили во многих других городах и местах в Украине", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

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Топ комментарии
+13
Мишель ещё Мариуполь не видел. Там просто крамешный ад.
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20.04.2022 19:51
+11
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20.04.2022 20:05
+9
ну так і не тренди- заблокуй гроші..
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20.04.2022 19:51
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Мишель ещё Мариуполь не видел. Там просто крамешный ад.
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20.04.2022 19:51 Ответить
ну так і не тренди- заблокуй гроші..
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20.04.2022 19:51 Ответить
може триндіти й блокувати одночасно
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20.04.2022 19:56 Ответить
Только и слышно про заплатить. Кроме бабла его ничего не интересует.
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20.04.2022 19:56 Ответить
Нє, це правильно! Це в точку! А щоб кацапи мали чим платити, Мішель со товарісчі купить у них газ і нафту. Тому ембарго поки не доцільне. Я правильно розумію? Тільки ці гроші кацапи потратять явно не на відновлення Бородянки, я зварганять ще якийсь аналоговнєтний "Сармат". Щоб страшити ним цього ж Мішеля.
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20.04.2022 19:56 Ответить
Ні не правильно.
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20.04.2022 20:00 Ответить
не заплатити - заплатить вона мае кровних ворогів яких не відрізнити за кольором шкіри або мовою........ українці можуть бути лютіші за чеченців чи грузинів.....
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20.04.2022 19:57 Ответить
Вони все про грошi говорять
Заплатити та заплатити.
Грошi вбитим не потрбнi
Око за око, зуб за зуб
Рiзати, палити, знищувати
Це й буде розплата.
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20.04.2022 20:03 Ответить
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20.04.2022 20:05 Ответить
***** о*уєла, нацики, виявлється, не пальцем роблені)
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20.04.2022 20:41 Ответить
ну шо ****** съездил? хоть трусы успел переслать? на долгую память про Украину
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20.04.2022 20:45 Ответить
Да найдет себе нового Ашота. будет ее пороть лучше чем предже
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20.04.2022 22:21 Ответить
рогатка дело тонкое, питруха но раздвигаемое
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20.04.2022 22:22 Ответить
руське надо убивать. везде.
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20.04.2022 20:24 Ответить
найбільшим жопоболем для москалів буде відновлення контролю України над Кримом
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20.04.2022 20:32 Ответить
Парни, всё нормально, Европа помогает, США помогает ... весь мир помогает! Кто чем может. Армия и народ Украины показывает каждый день всему миру пример мужества и отваги!!
Парашка уже не оправится ни от военного позора, который нанесён Украиной, ни от экономического удара нанесённого всем миром. Ну разве что Эритрея где то загрустит.
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20.04.2022 20:42 Ответить
Життя людей , що загинули, як буде Европа рахувати ?
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20.04.2022 20:50 Ответить
 
 