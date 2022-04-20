Россия должна заплатить за то, что делала в Бородянке и других городах Украины, - Мишель
РФ должна заплатить за то, что сделала в Бородянке и многих других городах и селах Украины
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"В это утро я был в Бородянке, чтобы увидеть своими глазами, какая ситуация на месте. Я встретился с людьми. Нет слов, чтобы описать, что я чувствую не как президент Европейского совета, а как отец, как человек. Это - зверства, это военные преступления, они должны и будут наказаны. Они должны заплатить за то, что совершили во многих других городах и местах в Украине", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.
Топ комментарии
+13 Саша Пончик
показать весь комментарий20.04.2022 19:51
+11 Агамемнон
показать весь комментарий20.04.2022 20:05
+9 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий20.04.2022 19:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Заплатити та заплатити.
Грошi вбитим не потрбнi
Око за око, зуб за зуб
Рiзати, палити, знищувати
Це й буде розплата.
Парашка уже не оправится ни от военного позора, который нанесён Украиной, ни от экономического удара нанесённого всем миром. Ну разве что Эритрея где то загрустит.