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Мариуполь (5693) НАТО (8633) Нуланд (314)

Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу жителей из Мариуполя, - Нуланд

нуланд

Союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в комментарии CNN.

По словам Нуланда, "была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

По ее мнению, "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет".

Однако Нуланд отметила, что такая договоренность "ранее несколько раз срывалась", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход.

По словам чиновницы, осада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях, совершаемых Владимиром Путиным.

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Топ комментарии
+20
можуть домовитись в теорії; а на практиці - не буде нічого.
Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
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20.04.2022 20:02
+7
А бійців хай вбивають уйобки, які порушили ВСІ конвенції???
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20.04.2022 20:08
+5
Да проведіть ви морську операцію. Заберіть людей з Маріуполя. У вас 6 флот в Середземному морі стоїть. Турки вас пропустять, а рускіє нехай спробують пікнути. Кого ви боїтесь?
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20.04.2022 20:31
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надеюсь Турция войдет и куйло не пикнет........ хотя.........
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20.04.2022 20:00 Ответить
можуть домовитись в теорії; а на практиці - не буде нічого.
Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
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20.04.2022 20:02 Ответить
Мэр Бойченко был в курсе, что Марик окружат и в первый день войны прямо на совещании сорвался и улетел в закат. А вот жители и защитники не знали об этом, и их не предупредили власти об этом, поэтому они остались и получили десятки тысяч погибших. Вопрос - виновные наказаны или как в совке на убой людей оставлять будут тысячами?

Коридор в Крым давным давно есть, свободно можно ехать через донецк - Волноваху Бердянск - Мелитополь и далее в Крым. Смысл оставлять на гибель людей в Мариуполе?
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20.04.2022 20:04 Ответить
давай будемо цинічними, це взагалі дуже допомагає краще розуміти що коїться. всі бучі бородянки маріуполі, потрібні для країн ЄС та НАТО. щоб вони взагалі щось робили, якби були тільки військові втратит, взагалі б нічого не було, їм плювати під якоюб назвою люди живуть за лінією Керзона, живуть же 8 років люди в Криму і дирляндії якось, і нічого, не кінець світу... якось так...
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20.04.2022 20:06 Ответить
ні "бучі", ні "бородянки" були не потрібні. Це касапи. Вони завжди так робили й роблять. Не треба "виправдовувати".
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20.04.2022 21:52 Ответить
А бійців хай вбивають уйобки, які порушили ВСІ конвенції???
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20.04.2022 20:08 Ответить
Да проведіть ви морську операцію. Заберіть людей з Маріуполя. У вас 6 флот в Середземному морі стоїть. Турки вас пропустять, а рускіє нехай спробують пікнути. Кого ви боїтесь?
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20.04.2022 20:31 Ответить
З кацапами домовлятись , це всеодно , що об стінку горохом !

Не вірте жодному слову кремліським оркам , так як це буде западнею !
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20.04.2022 20:38 Ответить
щас Кіра Рудик правильно говорить: ми з касапами не можемо погодити, щоб вони пропустили мирняк і не стріляли по гуманітарних коридорах. Про який тоді мирний договір може йти мова?
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20.04.2022 20:44 Ответить
Потрібно приняти Україну в NATOдати кацапам 24 години , по пакету прокладок и ******** с територии Украины
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20.04.2022 20:50 Ответить
Хай світ поступиться Росії якоюсь санкцією в обмін на її відхід з Маріуполя!
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20.04.2022 21:03 Ответить
Очень правильно, а то их там просто перестреляют как котят
и обвинят Украину. Этим скотам верить нельзя. А под натовским надзором устроить беспредел не удастся.
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21.04.2022 00:19 Ответить
 
 