Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу жителей из Мариуполя, - Нуланд
Союзники США по НАТО могут быть привлечены к операции по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в комментарии CNN.
По словам Нуланда, "была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.
По ее мнению, "к этому могут быть привлечены союзники по НАТО, если это произойдет".
Однако Нуланд отметила, что такая договоренность "ранее несколько раз срывалась", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход.
По словам чиновницы, осада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях, совершаемых Владимиром Путиным.
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Домовлятися з касапами про що-небудь - нема жодного сенсу. Бо вони всі домовленості похерять.
Коридор в Крым давным давно есть, свободно можно ехать через донецк - Волноваху Бердянск - Мелитополь и далее в Крым. Смысл оставлять на гибель людей в Мариуполе?
Не вірте жодному слову кремліським оркам , так як це буде западнею !
и обвинят Украину. Этим скотам верить нельзя. А под натовским надзором устроить беспредел не удастся.