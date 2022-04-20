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Приднестровье (631) диверсия (278)

Оккупанты готовят диверсантов в непризнанном Приднестровье для их дальнейшего перебрасывания на территории Украины

приднестровье

Российские агрессоры планируют привлечь силовые структуры непризнанного Приднестровья для диверсионной деятельности на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.

Читайте также: РФ провела проверку боеспособности трех мотострелковых бригад в Приднестровье: не готовы к ведению боевых действий, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+26
ЗСУ в Одесі може вже час роз'бати це пмр, пока крейсер мацква на дні, і десантні кораблі парашки далеко в Скотостополі чи новососійську
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20.04.2022 20:21
+8
ОБЕРЕЖНО З ПЕРЕКИДАННЯМ.БО МИ ЦИХ ПРИДНІСТРОВСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ ТАК ПЕРЕКИНЕМО,ЩО ЇХ В ПАРАГВАЇ БУДУТЬ ШУКАТИ
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20.04.2022 20:25
+8
Я понимаю, счастье любит тишину, но CNN уже опубликовало:

Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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20.04.2022 20:28
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ЗСУ в Одесі може вже час роз'бати це пмр, пока крейсер мацква на дні, і десантні кораблі парашки далеко в Скотостополі чи новососійську
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20.04.2022 20:21 Ответить
Нужно бутылок приготовить❗А то привыкшие при первой ********* садится на бутылки кацапы будут страдать☝Не гуманно
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20.04.2022 20:40 Ответить
Нажаль,неможе.Бо треба спочатку запитати у Санду,бо ПМР-не існуюча ,не ким не визнана держава,та її терріторія все ще землі Молдови.А Санду,з її бажання допомоги війсковим обладнанням та санкціями проти Рашки,не готові до розвітку подій в цьому напрямку.За словами Санду, війна в Україні вже впливає на експортну та імпортну діяльність Молдови. Раніше вони продавали світові свої залишки МИГ-29,але для нас їх немає,бо продаж їх Україні потурбує х.йла а Молдова меленька країна...
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20.04.2022 20:46 Ответить
ВДУПУ ту сранду з її "хатєлками"!!! Тей гнидник пємєрє тре зачистити "під нуль"!
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20.04.2022 21:13 Ответить
Если ты там не бывал, то я тебе скажу - там очень сложно вести наступление с обеих сторон (особенно юг). Вот когда полезут, тогда и нужно принимать решение. 20 000 человек туда вести? Хотя этого мало, если Молдова не зайдет через речку.
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20.04.2022 21:59 Ответить
Санду самоусунулася - напевне рахує рублі. Питати її про щось немає сенсу, бо ПМР Молдова не контролює.
Україна має убезпечити себе. Якщо проросійськи боєвики загрожують Україні з ПМР, а керівництво Молдови не може самостійно навести в цьому лад, то вони, фактично вже стають стороною конфлікту, бо ворог використовує їх територію. Молдова - вже сторона конфлікту й фактично виступає на боці агресора. Як Білорусь. І чим Санду це спробувала прикрити? Заявою, що, мовляв, хоче, щоб пуйло вивело війська з Придністров`я? Ну от ЗСУ їй і допоможуть. Привід вже давно є. Як це правильно робиться - не мені розказувати. Було б бажання.
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20.04.2022 22:02 Ответить
Нажаль,неможе.Бо треба спочатку запитати у Санду
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надо вначале *********** их.а уж потом спросить.А можнно и не спрашивать.нах этот гнойник на фланге оставлять.
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21.04.2022 01:34 Ответить
Лучше доставь ядерные боеголовки Москвы со дна, и е*ануть ими по скоплениям войск РФ
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20.04.2022 21:27 Ответить
ЗСУ в Вінниці теж можуть розху'рити той гнійник. На жаль в областях, які дуже далеко від фронту військ багато. На фронті ж не вистачає затикати дірки в обороні. Як таке може бути, на голову не налазить. З мого села до сих пір воював лише брат (хоча зараз уже 2 тижні і в нього тихо) і ще один хлопець, якого недавно лише перекинули під Харків. Решта ж з мобілізованих, тут, в Київській області, окопи риють ((
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20.04.2022 21:33 Ответить
ОБЕРЕЖНО З ПЕРЕКИДАННЯМ.БО МИ ЦИХ ПРИДНІСТРОВСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ ТАК ПЕРЕКИНЕМО,ЩО ЇХ В ПАРАГВАЇ БУДУТЬ ШУКАТИ
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20.04.2022 20:25 Ответить
ніт. просто дамо пізди і прикопаємо у рядок
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20.04.2022 20:34 Ответить
Кого ти слухаєш? Їхні девирснти всі давно вже в Одесі. Рибні ряди, гнилі помідори з їхнім ,, точним весом,, то всьо бесараби.
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20.04.2022 20:39 Ответить
"Паланица" учат выговаривать 😄
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20.04.2022 20:26 Ответить
Як казала ********** "клюбніка". Ми до речі сьогодні поробили паски на вигляд саме як паляниці, верхівку підрізали. Відправили хлопцям.
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20.04.2022 20:32 Ответить
Я понимаю, счастье любит тишину, но CNN уже опубликовало:

Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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20.04.2022 20:28 Ответить
а де ті ****** гаубіци !?
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20.04.2022 20:35 Ответить
Думаю, снаряды, если гаубицы уже не в Украине, не присылали бы.
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20.04.2022 20:43 Ответить
На английском "howitzer" - гаубица. То есть снаряды может быть привезены и для существущих гаубиц.
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20.04.2022 20:45 Ответить
перекидувати будуть через кишинівський аеропорт.
От подивимось, як Санду та Молдова будуть реагувати...
Ех, не Бурба очолює розвідку, а зрадник Буданов... І не Порох, а Зе...
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20.04.2022 20:35 Ответить
Ау, зеленое шапито, обясните пресичному украинцу, как вообще может существовать "приднестровская республика", если она во всех сторон окружена Украиной, Молдавией Румынией, воздушное сообщение закрыто, и она якобы под санкциями???
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20.04.2022 20:36 Ответить
Очень правильный вопрос!!!
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20.04.2022 20:52 Ответить
Для тупорылых - Приднестровье это территория Молдовы, поэтому именно Молдове решать, как существовать её землям
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20.04.2022 21:04 Ответить
тупорилий, Молдова нічого не вирішує, і Санду про це сама сказала.
Точніше, вона вирішила, що російських військ і незаконних бандформувань (терористів) в Приндністров`є не має бути. Вона чітко про це сказала. Є її офіційна заява.
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20.04.2022 22:37 Ответить
Раз не має бути, пусть сама их оттуда и выкуривает, а не сопли жуёт
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21.04.2022 07:06 Ответить
З дозволу Молдови ввести війська в Придністовя, і забрати склади зброї
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20.04.2022 20:37 Ответить
Стестяюсь узнать а кордон с этим обезьянником закрытый и заминирлван или как
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20.04.2022 20:39 Ответить
"Задвохсотимо"...це не проблема

У нас пакетів вистачить і Кремль


Все буде УКРАЇНА!!!
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20.04.2022 20:47 Ответить
В 1999 році відбулась Стамбульська зустріч, де було прийняти документи, за якими росія повинна вийти з Придністровья . Зараз 2022рік, а росія і дума виконати рішення , яки сама підписала.
Це єдин папірець , який нічого не вартий та приклад для сьогоднишних " зе " дипломатів , які засидають разом з москалями.
Придністровья треба повернути до Молдови, а прийняти до України
як автономію як було до 1939 року.
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20.04.2022 21:00 Ответить
А хтось взагалі може сказати : скільки рюзьгємірної гнидоти що мешкає в тому пємєєр мають українськї паспорти??! І чому оці придністровські тваридли з українськими документами можуть без якихось проблем курсувати "тудой - сюдой" і в Одесу, і куди тільки їм забагнеться?!🤬
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20.04.2022 21:18 Ответить
похоже территория ПМР молдованам не нужна. первый пук со стороны этого гадюшника, и надо его выдавливать. заодно и припасы пополнить
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20.04.2022 21:21 Ответить
 
 