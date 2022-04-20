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Мариуполь (5693) смерть (9176)

В мариупольском подвале скончалась 91-летняя Ванда Объедкова. 81 год назад она пережила немецкую оккупацию

Государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил о гибели в Мариуполе 91-летней Ванды Объедковой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, скрываясь от российских войск", - говорится в сообщении.

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В мариупольском подвале скончалась 91-летняя Ванда Объедкова. 81 год назад она пережила немецкую оккупацию 01
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Топ комментарии
+32
Пережила гитлеровцев, но не пережила нашествие русских фашистов.
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20.04.2022 20:25
+31
Спочивайте з миром пані Ванда.
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20.04.2022 20:24
+29
Добивають тих кого їхні предки не змогли Виродки срані
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20.04.2022 20:23
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Добивають тих кого їхні предки не змогли Виродки срані
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20.04.2022 20:23 Ответить
Спочивайте з миром пані Ванда.
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20.04.2022 20:24 Ответить
Пережила гитлеровцев, но не пережила нашествие русских фашистов.
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20.04.2022 20:25 Ответить
Кацапів не пережила 😥
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20.04.2022 20:25 Ответить
ось не знаю, - мої родичі і воювали і багато хто пережив окупацію. Ті, хто пережили окупацію, розповідали, що німці на вулицю їх не виганяли і в підвали теж - жили разом. А перед боями німці просили відвести дітей у безпечне місце - у підвали, наприклад.
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20.04.2022 20:28 Ответить
німці були різні! були і такі, що ... краще не казати.

парашенці майже всі однакові, їм усе дозволено з гори(

мародери, гвалтівники, збоченці!
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20.04.2022 20:33 Ответить
Саме так і то є правда !

Так як рашисти діють в Украіні , то навіть гітлерівці такого не вчиняли по відношенню до інших націй , крім євреів !
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20.04.2022 20:33 Ответить
Це так...те, що вчиняють рашисти по відношенню до євреїв...навіть й не знаю, що сказати...
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20.04.2022 20:54 Ответить
Мої теж опинились в окупації і німці дійсно більш менш гуманно ставились. Але при відступі в село зайшла якась зондеркоманда. Зігнали всіх в клуб. Забили вікна, підперли двері і підпалили. Добре що зразу втекли і якийсь підліток який ховався десь поряд встиг випустити людей, але той жах який пережила моя мати переслідував її все життя...
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20.04.2022 20:36 Ответить
было разное-моя бабушка по матери осталась в селе моего деда (сама была из ровно ) с двумя детьми (1,5 года и 2 месяца)-сразу местные "доброжелатели" донесли ,что жена офицера и еврейка (хотя она полуполька -полуеврейка )-пришел какой то фриц-офицер ,глянул на мелких детей ,махнул рукой ,угостил шоколадкой и ушел.И больше никто до конца войны ее не трогал.
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20.04.2022 21:19 Ответить
при всьому нацизмі, яким задурманив голову німцям алоізович, вони все ж таки були цивілізованими та заможними людьми і прасок у совків не крали, тим більше, що їх у совків і не було.

а орда то й є орда....
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20.04.2022 22:16 Ответить
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20.04.2022 20:33 Ответить
"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських НАЦИСТСЬКИХ військ"
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20.04.2022 20:35 Ответить
Ужас
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20.04.2022 20:35 Ответить
фашизм = рашизм...
нет никакого оправдания преступной "спецоперации" руцких тварей....
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20.04.2022 20:36 Ответить
Моя бабуся теж. Німецьку пережила, а кацапську не пережила.
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20.04.2022 20:38 Ответить
R.I.P., пані Вандо,
не дали Вам спокійно померти рашисти
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20.04.2022 22:18 Ответить
 
 