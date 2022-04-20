В мариупольском подвале скончалась 91-летняя Ванда Объедкова. 81 год назад она пережила немецкую оккупацию
Государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил о гибели в Мариуполе 91-летней Ванды Объедковой
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, скрываясь от российских войск", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают "Азовсталь". ВИДЕО беспилотника
Топ комментарии
+32 Мобильный крематорий
показать весь комментарий20.04.2022 20:25
+31 Пан Перець
показать весь комментарий20.04.2022 20:24
+29 Robert Olsen
показать весь комментарий20.04.2022 20:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
парашенці майже всі однакові, їм усе дозволено з гори(
мародери, гвалтівники, збоченці!
Так як рашисти діють в Украіні , то навіть гітлерівці такого не вчиняли по відношенню до інших націй , крім євреів !
а орда то й є орда....
нет никакого оправдания преступной "спецоперации" руцких тварей....
не дали Вам спокійно померти рашисти