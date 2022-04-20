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Новости Война
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Данилов (1066)

Война закончится раньше, если оружие от союзников будет доставлено как можно скорее, - Данилов

данілов

Эффективность западного оружия и храбрость украинских военных помогли оттеснить российские войска из северных регионов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире SkyNews.

"С начала войны у нас было противотанковое оружие, которое оказалось очень эффективным. Мы уничтожали много танков и российской бронетехники. Благодаря эффективности этого оружия и храбрости наших воинов мы вытеснили их из Киевской, Черниговской и Сумской областей. И если они (Россия. - Ред.) говорят, что ушли по собственной воле, это неправда", - объяснил он.

Данилов также призвал западных союзников ускорить предоставление более тяжелого вооружения, поскольку украинские силы ведут вторую фазу войны, сосредоточенную на востоке.

"Сейчас нужно тяжелое оружие, нужна бронетехника. Нам нужна дальнобойная артиллерия. Она нам очень, очень нужна", - добавил секретарь СНБО.

"Если то оружие, которое нам обещали наши союзники, будет доставлено как можно скорее, этот конец войны может быть намного быстрее", - подытожил Данилов.

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Топ комментарии
+41
Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м и оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?

Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.

Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.

Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...

**** такая, барыга проклятый.
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20.04.2022 20:33
+25
Если бы данилов год назад начал договариваться о поставках вооружения и выделял на это средства, такого вторжения могло и не быть.
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20.04.2022 20:36
+20
Розумні люди це розуміють, а упороті все одно будуть бубніти шось про баригу, ліпєцкую фабріку і томс на хлєб.
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20.04.2022 20:38
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Удар из космоса: Юрий Шулипа о плане ликвидации Путина - https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader
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20.04.2022 20:31 Ответить
Никто не хочет его убивать. Я СБУ и в несколько посольств отправил вариант. Никто не ответил.
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20.04.2022 20:45 Ответить
оружие не остановит эту войну
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20.04.2022 20:33 Ответить
астановіт. не срися у пампєрси.
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20.04.2022 20:39 Ответить
Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м и оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?

Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.

Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.

Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...

**** такая, барыга проклятый.
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20.04.2022 20:33 Ответить
ні, вони навіть думати неспроможні..
зараз у зеЛоха міфи вкмдують, що "фуйло напал потому что боялся зеленского - поєтому 100500 попиток ликвидации сделал"
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20.04.2022 20:38 Ответить
Розумні люди це розуміють, а упороті все одно будуть бубніти шось про баригу, ліпєцкую фабріку і томс на хлєб.
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20.04.2022 20:38 Ответить
В 2015 році армія орків була не готова до повноцінної війни проти України.Вони готувалися до неї останні 8 років.
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20.04.2022 20:46 Ответить
в 2014 в Україні взагалі не було ні Армії, ні зброї.. нічого.

в 2015 більш-менш ЗСУ почала формуватися..
А в рашке в 2014-2015 могли кинути 100-150 тисяч на Україну.. тоді навіть 500-800 танків для нас були фатальні, бо ми нічого не мали щоб захисьтитися.. хіба що бутилки з коктейлем
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20.04.2022 21:08 Ответить
"А скоро шашлыки и май".
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20.04.2022 20:34 Ответить
шото давно агрохламидии не слышно.
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20.04.2022 20:35 Ответить
та хай клован відмовиться ще зустрічатися з президентами ЄС..
а данилов - розповість побрихеньки про "битву на Банковій більше доби і вовочка в одніх трусиках танк остановил!" - може тоді в ЄС злякаються та швидше нададуть зброю

у зеЛох дійсно дурні в ОП... кількість та швидкість визначаються перемовами а НЕ наєздом на союзників..
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20.04.2022 20:36 Ответить
А в трьох трусах зможе два танки зупинити та один знищіти? (Дурний жарт, розумію, але чомусь почувається дотепним.)
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20.04.2022 21:18 Ответить
Если бы данилов год назад начал договариваться о поставках вооружения и выделял на это средства, такого вторжения могло и не быть.
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20.04.2022 20:36 Ответить
Одноденний робочий тиждень на підприємствах оборонпрому і закупка бітуму та електроенергії у бульбофюрера,розплачуються захисники Маріуполя
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20.04.2022 20:49 Ответить
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20.04.2022 20:38 Ответить
не надо каркать... союзники делают все возможное чтобы прикрыть ваши пр****... точнее преступления....ибо война идет с 2014 года и так разворовывать военный бюджет как ненажерная зелень в 2019-2020-2021 годах - надо было еще уметь !!! твари! оголили наши рубежи а теперь воете требуя оружия по соседям... а свои наработки похерили...свои оборн заказы похерили...
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20.04.2022 20:41 Ответить
Хм, Щвец сообщает, что часть военной и медицинской помощи от стран союзников оседает на складах фирм-прокладок у, так сказать, новоявленных оружейных баронов. И похоже, что рашка долбанула таки по одному из таких складов ракетой!!! Т.е. анекдот про трех украинцев как партизанский отряд с предателем похож на правду. Он вспомнил про подрывы складов с боеприпасами и "выдающийся" результат расследования этих проишествий!
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20.04.2022 22:25 Ответить
У Колчака тоже были союзники. Чем быстрее Вы поймёте, что все союзники в кульминационный момент делают подножки, тем быстрее сможете рассчитывать на ВСУ и то, что уже есть. Любой союзник, во все времена, оказывал помощь лишь до определённого момента и никогда до конца. Не расслабляйтесь. Просто не забывайте, что любой союзник рано или поздно обязательно отойдёт в сторону. Любой. Самой большой ошибкой есть надежды, что союзник будет с Вами до конца.
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20.04.2022 20:42 Ответить
Саме так. Зброя нам потрібна. І чесні люди також.
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20.04.2022 20:42 Ответить
Звідси випливає, що якщо б почали готуватись до війни ще тоді, коли нас попередили, то вже б святкували перемогу. А може б навіть кацапи не наважились полізти.
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20.04.2022 20:45 Ответить
А надо было бы начать с малого - беспристрастно расследовать уничтожение складов с боеприпасами. И запустить собственное производство патронов и боеприпасов!
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20.04.2022 22:34 Ответить
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20.04.2022 20:46 Ответить
...а плахая? - но ви єйо нє увідіті...
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20.04.2022 20:50 Ответить
...нам посвятят почтовую марку...
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20.04.2022 20:51 Ответить
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20.04.2022 20:50 Ответить
хто автор?))))
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20.04.2022 21:22 Ответить
То есть, конкретно от вас, «стратеги», нихрена не зависит.
Нахер тогда вы воздух сотрясаете и портите?!
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20.04.2022 20:50 Ответить
Нидерланды поставят Украине гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы к ним, - Bloomberg

🇺🇦 Украина Сейчас
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20.04.2022 21:21 Ответить
Читаю хто асфальтом кидаеться а хто фігню говоре. Вся зброя яку бы ми робили вісім років вона зараз йде за тиждень максімум на всіх фронтах. І ще небуло ніколи войны щоб зброї хватало. Но то таке жілізо... нашим героям Слава вони тоже вморьються.
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20.04.2022 21:31 Ответить
Вони так доставляють зброю,як закривають небо над Україною.
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20.04.2022 21:44 Ответить
Хм, Щвец сообщает, что часть военной и медицинской помощи от стран союзников оседает на складах фирм-прокладок у, так сказать, новоявленных оружейных баронов!
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20.04.2022 22:35 Ответить
А чому ми не виробляли зброю? А чому не виконувалося оборонне замовлення? І чому в цьому винен захід, а не ті в нас, що ці питання ігнорірували? Як там асфальт, нормально по ньому їдуть рашисти?
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20.04.2022 22:47 Ответить
А почему Украина еще не продаёт военную помощь, чтобы начать строить дороги?
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20.04.2022 23:17 Ответить
Так вооружение уже доставлено в Украину, оно гниёт на складах фирм-прокладок, Джавелины,Гаубицы,медицинское оборудование и препараты, вы же твари, пролаёте на Восток иди требуете откаты от МинОбороны, УБЛЮДКИ ЗЕЛЁНЫЕ !!!
Смотрим на Ютубе Юрия Швеца о корупции ЗЕлёной власти, раздерибаненные финансы, вооружения и т.д.
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21.04.2022 00:24 Ответить
ще один стратег фіговий
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21.04.2022 09:29 Ответить
 
 