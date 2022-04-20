Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Вчера утром начались бои на всей линии фронта, проходящей на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать. - Ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление? Єто вопрос времени", - отметил секретарь СНБО.
Секретарь СНБО также предостерег от оптимистических прогнозов, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим.
"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, проходящих на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - подчеркнул Данилов.
Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров.
"Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума - не совсем. ...Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте, так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво, а ті, хто з лайном змішував мінські домовленості та кричав про баригу Порошенка, тепер розуміють, що було б, якби ось це все не вдалося зупинити у 2015-му і воно - ось це все - поперло б тоді, усією цією тисячею танків, двома сотнями тисячами орків, півтисячами літаків, тисячами ракет і сотнями тисяч снарядів і авіабомб, на країну, що не має на той момент армії практично взагалі і ППО зовсім взагалі?
Зупинено підписанням одного папірця. Однією фільчиною грамотою.
Виграно вісім років. За які побудована та армія та та оборона, об яку розбиваються зараз хвилі орків.
Скільки ж гівна було за ці вісім років, Боже ти мій...
С*ка така, барига проклятий.
Ваш Дід.
А то что случилось с крымом и луггандонией-больше "заслуга "тогдашней власти (роликов полно есть от яценюка,пастора,тимошки,петра алексеевича -что мы не дадим втянуть украину в войну и поэтому дарим крым)
В магазинах появились леденцы в форме ******.
Теперь каждый орк может исполнить свою мечту и пососать ****** всего за 35-40 рублей. (с) ТГ-канал Фродо и Мордор
...
Якщо вводять у бій харадримів та кхандримів - схоже, з орками та урук-хаями у них уже зуйово.
Угораздило ж получить перед войной такую ***...ха команду СТРАТЕГОВ мирового масштаба
Ти не цікавий
"Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі і ми це розуміємо. Бачимо всі ризики та кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі біля 120 тисяч осіб тільки у Маріуполі. Рівень російських злочинів там більш масштабний, ніж навіть у Бородянці", - сказав президент.
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
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