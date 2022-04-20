Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Вчера утром начались бои на всей линии фронта, проходящей на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать. - Ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление? Єто вопрос времени", - отметил секретарь СНБО.

Секретарь СНБО также предостерег от оптимистических прогнозов, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, проходящих на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - подчеркнул Данилов.

Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров.

"Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума - не совсем. ...Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте, так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно", - подытожил он.

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