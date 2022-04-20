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Данилов (1066) Донбасс (26950)

Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов

війна

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Вчера утром начались бои на всей линии фронта, проходящей на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать. - Ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление? Єто вопрос времени", - отметил секретарь СНБО.

Секретарь СНБО также предостерег от оптимистических прогнозов, что это сражение за Донбасс будет последним и решающим.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, проходящих на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - подчеркнул Данилов.

Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров.

"Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума - не совсем. ...Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте, так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно", - подытожил он.

Читайте также: Война закончится раньше, если оружие от союзников будет доставлено как можно скорее, - Данилов
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Топ комментарии
+35
Данилов, у тебя шо склероз, как и у всей вашей зеленой шоблы?? ты ж сам пару дней назад заявлял всем, что большое наступление - битва за Донбасс уже началась, а теперь ты же заявляешь, что большое наступление еще не началось ... или у вас по нечетным оно начинается, а по четным нет???
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20.04.2022 21:07
+29
Аркадій Бабченко 20.04.2022

Цікаво, а ті, хто з лайном змішував мінські домовленості та кричав про баригу Порошенка, тепер розуміють, що було б, якби ось це все не вдалося зупинити у 2015-му і воно - ось це все - поперло б тоді, усією цією тисячею танків, двома сотнями тисячами орків, півтисячами літаків, тисячами ракет і сотнями тисяч снарядів і авіабомб, на країну, що не має на той момент армії практично взагалі і ППО зовсім взагалі?

Зупинено підписанням одного папірця. Однією фільчиною грамотою.

Виграно вісім років. За які побудована та армія та та оборона, об яку розбиваються зараз хвилі орків.

Скільки ж гівна було за ці вісім років, Боже ти мій...

С*ка така, барига проклятий.

Ваш Дід.
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20.04.2022 21:34
+25
вєтєрінар, а ви все ждете великий наступ русні? може треба якось попередити його.
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20.04.2022 21:01
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вєтєрінар, а ви все ждете великий наступ русні? може треба якось попередити його.
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20.04.2022 21:01 Ответить
Вот именно!!!!!
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20.04.2022 21:02 Ответить
Асфальтом кидатись в орків?
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20.04.2022 21:03 Ответить
А хоть бы и асфальтом! Украинская армия и народ доказал, что может доблестно воевать всем что есть и в любых условиях!!!
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20.04.2022 21:05 Ответить
Та згоден. Але було б більше зброї...
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20.04.2022 21:46 Ответить
Они в упор с Маляр ,арахамом не видели 160 000 скопление РАШИСТЮГ ⁉️Хамили ЛУЧШИМ РАЗВЕДКАМ МИРА. Ветеринар туповатый ,уступи своё место компетентному боевому генералу В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ПОДУМАЙ о Украине и еенароде
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20.04.2022 21:35 Ответить
попередити кого?
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20.04.2022 21:41 Ответить
Реально уже притошнило от этой *****. То начался, то вот вот начнется❗Что за ****** нам впаривают❓
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20.04.2022 22:11 Ответить
Достали постоянно пугать! Сколько можно!! Украина победит!!!! Никто и ничто не сможет этому помешать!!!!
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20.04.2022 21:03 Ответить
Аркадій Бабченко 20.04.2022

Цікаво, а ті, хто з лайном змішував мінські домовленості та кричав про баригу Порошенка, тепер розуміють, що було б, якби ось це все не вдалося зупинити у 2015-му і воно - ось це все - поперло б тоді, усією цією тисячею танків, двома сотнями тисячами орків, півтисячами літаків, тисячами ракет і сотнями тисяч снарядів і авіабомб, на країну, що не має на той момент армії практично взагалі і ППО зовсім взагалі?

Зупинено підписанням одного папірця. Однією фільчиною грамотою.

Виграно вісім років. За які побудована та армія та та оборона, об яку розбиваються зараз хвилі орків.

Скільки ж гівна було за ці вісім років, Боже ти мій...

С*ка така, барига проклятий.

Ваш Дід.
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20.04.2022 21:34 Ответить
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20.04.2022 22:21 Ответить
не попер бы в 2014-15 года путька-они только армию начали реформировать и к такой "спецоперации " как сейчас готовы не были.Да и Крым больше по экспромту они взяли.
А то что случилось с крымом и луггандонией-больше "заслуга "тогдашней власти (роликов полно есть от яценюка,пастора,тимошки,петра алексеевича -что мы не дадим втянуть украину в войну и поэтому дарим крым)
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21.04.2022 00:15 Ответить
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20.04.2022 21:04 Ответить
Распространение в Мордоре полусвастики идет полным ходом.

В магазинах появились леденцы в форме ******.

Теперь каждый орк может исполнить свою мечту и пососать ****** всего за 35-40 рублей. (с) ТГ-канал Фродо и Мордор
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20.04.2022 21:15 Ответить
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20.04.2022 21:43 Ответить
И понюхать 💨💨
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20.04.2022 22:08 Ответить
це що за роти треба мати щоб смоктати ці льодяники з 10 кутами! походу великі і беззубі
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20.04.2022 22:47 Ответить
шо за ***** ? буряты закончились ?
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20.04.2022 21:05 Ответить
тувинцы в резиновых сапогах скоро будут
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20.04.2022 22:43 Ответить
Данилов, билядь, да то что оборона не прорвана, не значит, что наступление не началось..эти русские гниды лезут и лезут..или ты ждешь, когда лапти будут под Днепром- вот тогда из Киева заявишь, мол, вот настоящее наступление началось..
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20.04.2022 21:07 Ответить
Данилов, у тебя шо склероз, как и у всей вашей зеленой шоблы?? ты ж сам пару дней назад заявлял всем, что большое наступление - битва за Донбасс уже началась, а теперь ты же заявляешь, что большое наступление еще не началось ... или у вас по нечетным оно начинается, а по четным нет???
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20.04.2022 21:07 Ответить
Буквально два дня назад он говорил совершенно противоположное...
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20.04.2022 21:08 Ответить
слухав я його на НВ... все зводиться до: "нє вінаватиє ми, то всьо ізза Запада"... тьфу лять!
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20.04.2022 21:08 Ответить
те бидло кацапське по можливості треба пресувати кожної секунди
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20.04.2022 21:09 Ответить
"Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму - не зовсім. ... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з'являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно", - підсумував він.
...
Якщо вводять у бій харадримів та кхандримів - схоже, з орками та урук-хаями у них уже зуйово.
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20.04.2022 21:09 Ответить
Я не понимаю, что происходит??? Он что пытается заставить всех смириться с нынешним положением????? Пугает: велика країна, людей багато... Крім того, останнім часом ми помітили, що з'являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Что происходит??????? Это секретарь СНБО????
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20.04.2022 21:20 Ответить
это не секретарь РНБО, а ГОВНО ЗЕЛЕНОМОРДНОЕ.

Угораздило ж получить перед войной такую ***...ха команду СТРАТЕГОВ мирового масштаба
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20.04.2022 21:25 Ответить
Чувак, якого попереджали провідні західні розвідки, не повірив у наступ Росії, тепер намагається когось в чомусь переконати.
Ти не цікавий
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20.04.2022 21:10 Ответить
Цей придурок краще би таке казав до 24 лютого, а то коли реально всі вже розуміли що буде війна, цей полудурок всім розповідав що РФ не нападе, не хвилюватися, нічого не буде і так далі. А тепер цей довбень пугає коли потрібно і не потрібно. Таке враження що всі ці люди взагалі нічого не аналізують, думають і розуміють. Вони просто несуть свій потік свідомості і несуть його людям в уха
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20.04.2022 21:19 Ответить
они ж с листочков читают как Безуглая...могли и порядок чтения перепутать
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20.04.2022 22:47 Ответить
от курва що сухий закон робить із нестійким секретарським розумом...
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20.04.2022 21:19 Ответить
зливають?
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20.04.2022 21:30 Ответить
почему эта мразь ещё не нарах? Онже всем трындел, что "узбагойтесь никакого наступления не будет" без паники... не смотря на то, что трубили все разведки мира! А сейчас что, начинает пугать людей, что изменилось? тогда было "не нагнетайте" и сейчас сам "нагнетает", я в шоке с этих всех никчемностей и некомпетентности текущей власти...
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20.04.2022 21:32 Ответить
А якщо б в 2019 нарід хоч трохи включив би макітру, то цієї куйні могло і не бути. Те, що не в такому масштабі - і до ворожки не ходи
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20.04.2022 21:34 Ответить
Тисну руку.
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20.04.2022 22:25 Ответить
напевно ця війна прибуткова справа
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20.04.2022 21:36 Ответить
Эти клоуны хоть бы сначала договорились между собой! Один одно говорит, второй другое, третий третье. Забрехались совсем ...
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20.04.2022 21:36 Ответить
Вони ніхто не мають інформації.
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20.04.2022 21:54 Ответить
Зеля на зустрічі з Мішелєм сьогодні:
"Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі і ми це розуміємо. Бачимо всі ризики та кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави, тримають в облозі біля 120 тисяч осіб тільки у Маріуполі. Рівень російських злочинів там більш масштабний, ніж навіть у Бородянці", - сказав президент.
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20.04.2022 21:37 Ответить
як кажуть...в огороді бузина, а в Києві дядько..
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20.04.2022 22:49 Ответить
Данілов має розповідати про великий наступ України, а він все про Росію. Мабуть забув де він зараз гроші заробляє.
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20.04.2022 21:53 Ответить
Як ці рибки вже заїбали...
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20.04.2022 22:36 Ответить
Чергова відмовка, щоби не звільняти Південь? Воно ж, очевидно, варто нам наростити зусилля на Херсон тільки, і вони змушені будуть перекидати війська від Маріуполя та Запоріжжя. Далі відсікається їх угруповування від Криму і від Маріуполя. І вони прекрасно це знають й саме цього бояться.
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20.04.2022 22:50 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZX51f_WKqKCZ2gAzm5yhyVo9BUhJ5Lx5LZF3zf2DhNRRjDClOb8E4xoBXAzTo3s9N2HosoW3nx78UnC-iredWN1uRSgjyR-tQYEjOCJyPkaEc7QE4Iwrszb1XYf3nnM6n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278966755_3140414032898192_6810121281523608102_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=TV0jWKv20d4AX_a1sVz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT84yQ9KhSV3maPEhi1Yv5zxxyYxj9gTw84udXywLp0X3g&oe=6264FD8B
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20.04.2022 23:14 Ответить
верно
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21.04.2022 06:17 Ответить
 
 