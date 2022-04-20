На Восточном направлении за 20 апреля уничтожено 36 оккупантов, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"
В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупанты продолжали наносить ракетные и авиационные удары, совершать обстрелы из тяжелой артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".
В информации отмечается: "В ходе боев украинские защитники уничтожили: личного состава – 36; БМП – 5; БТР – 4; АТ – 1; ЗРК - 1; минометный расчет – 1".
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Смешно право читать про какие то удары байрактаром по радарам крейсера Москва-их бы из пушки 130 мм расстреляли снарядами с радиовзрывателем.
Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку