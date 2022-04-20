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На Восточном направлении за 20 апреля уничтожено 36 оккупантов, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"

схід,оту

В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупанты продолжали наносить ракетные и авиационные удары, совершать обстрелы из тяжелой артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В информации отмечается: "В ходе боев украинские защитники уничтожили: личного состава – 36; БМП – 5; БТР – 4; АТ – 1; ЗРК - 1; минометный расчет – 1".

Читайте также: На Восточном направлении отбиты 4 атаки россиян, уничтожено 30 оккупантов, 2 танка, 1 вертолет, - ОТУ "Схід"
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Топ комментарии
+2
До речі. а Байрактарів у ЗСУ вже немає? Та й про американські дрони плануючі якось не чути? Вони де?
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20.04.2022 21:27
+1
Враховуючи, що вся кацапська авіація перемістилася на схід і південь ситуація там не дуже..
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20.04.2022 21:30
+1
Нема нічого, нічого не чутно, де воно все невідомо, всьо пропало....
Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку
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20.04.2022 21:34
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Шось мало
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20.04.2022 21:16 Ответить
Це під Харковом. Зараз там відносно спокійно.
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20.04.2022 21:28 Ответить
Ага, спокійно..
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20.04.2022 21:28 Ответить
Під Ізюмом взагалі тиша...
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20.04.2022 21:43 Ответить
скільки напрямків зараз активні? східний, зона ООС, південний? Маріуполь, окремий напрямок, чи в південній зоні?
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20.04.2022 21:21 Ответить
Ще піденнобузький на правому березі
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20.04.2022 21:29 Ответить
До речі. а Байрактарів у ЗСУ вже немає? Та й про американські дрони плануючі якось не чути? Вони де?
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20.04.2022 21:27 Ответить
Для масштабної війни до Байрактарів треба тисячі ракет. У нас було 100. Ну може в Туреччині ще кілька сотень. Це на пару тижнів війни
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20.04.2022 21:32 Ответить
байрактар для противодействию противнику у которого глубокоэшелоннированное современное ПВО не годится-не та дальность и отсутствие дальнебойных ракет (у планирующей бомбы дальность максимум 8 км).Их сейчас используют только как разведчики изза хорошей оптики
Смешно право читать про какие то удары байрактаром по радарам крейсера Москва-их бы из пушки 130 мм расстреляли снарядами с радиовзрывателем.
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20.04.2022 21:43 Ответить
Тогда почему их успешно использоаали на севере страны в первые неделе войны? Туда кацапы вроде тоже были нагнали средства ПВО.
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20.04.2022 22:17 Ответить
И под Киевом эти средства ПВО Байрактары и взрывали вроде.
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20.04.2022 22:29 Ответить
Нема нічого, нічого не чутно, де воно все невідомо, всьо пропало....
Іноді краще мовчати, ніж жувати кожен день одну й ту ж гумку
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20.04.2022 21:34 Ответить
То відірви свою дупу від дивана, поїдь на схід та допоможи ВСУ. Може ще в новини попадеш...
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20.04.2022 22:08 Ответить
чого не має ?
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20.04.2022 21:40 Ответить
НАИВНЫЙ. ПРОДАЛИ
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20.04.2022 21:54 Ответить
счассозвонюсьсоштабомипотомдоложутабе...
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20.04.2022 21:56 Ответить
Враховуючи, що вся кацапська авіація перемістилася на схід і південь ситуація там не дуже..
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20.04.2022 21:30 Ответить
 
 