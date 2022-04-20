РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4317 посетителей онлайн
Новости Война
9 155 5
Киевская область (3918) Венедиктова (726) Бородянка (63)

Рашисты в Бородянке убили 15-летнюю девушку, мужчину переехали БТРом, трех человек просто расстреляли, - Венедиктова

бородянка

В Бородянке обнаружили девять захоронений. Все люди были убиты российскими оккупантами, в том числе 15-летняя девушка.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Бородянка. До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах.

Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений. Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - заявила Венедиктова.

"Мы все стремимся к справедливости и работаем для ее скорейшего наступления", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна заплатить за то, что делала в Бородянке и других городах Украины, - Мишель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путлєр - ти кривавий вбивця і сатана , але скоро здохнеш 😡
показать весь комментарий
20.04.2022 21:27 Ответить
Південь, схід під цапами..там фіксують купу буч
показать весь комментарий
20.04.2022 21:27 Ответить
Эта скульптура Ежи Богдана Шумчика называется "Давай, женщина" На ней советский солдат насилует беременную женщину вставив ей в рот пистолет. Она в 2016 вызвала "глубокое возмущение" РФ, крики о русофобии, неблагодарности и требования извинений. Ну и в чем автор был не прав?
показать весь комментарий
20.04.2022 21:54 Ответить
За ці злочини проти людства відповідає вся росія,вся росія зараз-це колективний путін,розділяти їх не потрібно!
показать весь комментарий
20.04.2022 21:55 Ответить
 
 