Из-под разобранных завалов в Бородянке извлекли тела 41 погибшего, - и.о. председателя совета Ерко

В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы разрушенных во время боевых действий зданий, в общей сложности обнаружили 41 погибшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главы Бородянского поселкового совета Георгия Ерко сообщает Суспільне.

"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожено полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично", - отметил чиновник.

По его данным, на территории Бородянской общины около 500 частных домов были уничтожены полностью, частично разрушены или получили повреждения еще около 450 домов.

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"Из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде", - сообщил Ерко.

Чиновник отметил, что некоторых еще успели похоронить на кладбище, речь идет примерно о 100 погибших.

В целом же захватчики не разрешали похоронить людей и даже унести тела в течение 10-15 дней.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", - добавил глава сельсовета.

Он подчеркнул, что в случае неповиновения россияне могли расстрелять людей.

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