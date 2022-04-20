Если Ле Пен поймет, что ошиблась с признанием оккупированного Крыма "российским", то наши отношения могут измениться, - Зеленский
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявляла, что считает оккупированный Крым "российским".
Об этом он заявил в интервью BFM TV, передает Цензор.НЕТ.
"Это зависит прежде всего от ее принципов. Если кандидат поймет, что она ошибалась, наша ситуация может измениться, наши отношения могут измениться", - прокомментировал это Зеленский.
Ранее кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.
Топ комментарии
+29 Alex Best
показать весь комментарий20.04.2022 21:36
+25 Тарас Редька 10f5eb5a
показать весь комментарий20.04.2022 21:36
+20 Чайка Київ
показать весь комментарий20.04.2022 21:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вова, ***** не перевоспітаєш!
Бо вони хтиві курви ....
бінго !
не треба прєувєлічівать !
https://enovosty.com/news/news_politics/full/2211-tajnaya-poezdka-v-oman-eks-major-kgb-rasskazal-o-glupejshej-oshibke-zelenskogo
провести там «референдум»
і ле пен визнає що ок, захоплена частина вже не є францією а приєднується до зімбабве наприклад
Південна Хранція то ісконниє землі Алжиру...
Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
"У січні 2020 року Шокін написав заяву на Байдена в Держбюро розслідувань. Він вимагав розслідувати «скоєння кримінального правопорушення громадянином США Джозефом Байденом на території України і за її межами». Шокін зазначав, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена. Крім того, він заявив, що Байден може бути причетний до його отруєння ртуттю.
У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов'язав Офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США у діяльність Шокіна."
https://zaxid.net/news/
С*ка, не давайте ему говорить с головы: он поймал звезду и временами начинает вести себя, как величайший лидер современности. Если бы это был Байден, Си Цзиньпин или ***** - это нормально, но нам нужно искать друзей, а не врагов среди действующих лидеров.