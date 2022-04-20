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Зеленский (19011) Марин Ле Пен (60)

Если Ле Пен поймет, что ошиблась с признанием оккупированного Крыма "российским", то наши отношения могут измениться, - Зеленский

ле,пен

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее заявляла, что считает оккупированный Крым "российским".

Об этом он заявил в интервью BFM TV, передает Цензор.НЕТ.

"Это зависит прежде всего от ее принципов. Если кандидат поймет, что она ошибалась, наша ситуация может измениться, наши отношения могут измениться", - прокомментировал это Зеленский.

Ранее кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает оккупированный Крым российским и не жалеет о запрете посещения Украины из-за своей позиции.

Читайте также: Зеленский о переговорах Макрона и Путина: "Результатов не было"
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Топ комментарии
+29
Зебубка - ты дурак или твои суфлеры?
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20.04.2022 21:36
+25
Ой Вова куди ти лізеш... Вона і без тебе вибори програє.
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20.04.2022 21:36
+20
Мама рідна, про що він? Які стосунки, з ким? З кандидаткою?
Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
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20.04.2022 21:40
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правильно давай мочи кацапську хвойду
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20.04.2022 21:33 Ответить
шо ?

Вова, ***** не перевоспітаєш!
Бо вони хтиві курви ....
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20.04.2022 21:39 Ответить
"********" до хтивості не має ніякого стосунку бо "*****" за визначенням це насамперед стан душі...
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20.04.2022 21:45 Ответить
...а стан душі то - хтивість та любов до курвиної прохвесії.

бінго !
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20.04.2022 22:01 Ответить
вован і сам "***.ь рєдкостная!"
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20.04.2022 23:59 Ответить
А що єрмака прибрали? Буба став адекватні тексти озвучувати
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20.04.2022 21:33 Ответить
хіба що озвучувати
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20.04.2022 21:36 Ответить
На Зеленського, здається, гарно впливає часте спілкування з Борисом Джонсонюком.

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20.04.2022 21:39 Ответить
нє вєрю #боневтікам !
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20.04.2022 21:40 Ответить
Відповідальна посада. Трошкі посідєл, або посидів, або посивів, какая раздндніца вообщєм-та
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20.04.2022 21:54 Ответить
його посада - калатало.
не треба прєувєлічівать !
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20.04.2022 22:03 Ответить
болезнь прогрессирует......
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20.04.2022 21:34 Ответить
він і справді дурнуватий покидьок. І це ще найліпша характеристика для нього.
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20.04.2022 21:40 Ответить
гринпоц совсем ипанулся со своими дерьмаками и подоляками. Фашистская мразь ле пен- просто ********** ****, способная испортить имидж любому человеку и государству. Все нашей зеленой мрази неймется, все пытается поссорится со всеми ведущими странами мира. Ну никак украинцы не позволяют сдать свою страну *****, о чем еще в Омане эта падаль зеленая договорилась с рашкой. Поэтому сделает эта квартальная шушара все, чтобы перессорить нас со всем миром. И тогда , они мечтают, Украина сама упадет в руки *****

https://enovosty.com/news/news_politics/full/2211-tajnaya-poezdka-v-oman-eks-major-kgb-rasskazal-o-glupejshej-oshibke-zelenskogo
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20.04.2022 22:16 Ответить
Зебубка - ты дурак или твои суфлеры?
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20.04.2022 21:36 Ответить
Ой Вова куди ти лізеш... Вона і без тебе вибори програє.
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20.04.2022 21:36 Ответить
Віва, ти реально вважаєш що ти можеш дати більше бабла ніж бункерний дід? дід маринував сімейку лє пен з її батька, на сотні мільйонів, якщо не мільярди Євро , агов віва схаменися
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20.04.2022 21:37 Ответить
за такою логікою можна захопити частину франції,
провести там «референдум»
і ле пен визнає що ок, захоплена частина вже не є францією а приєднується до зімбабве наприклад
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20.04.2022 21:38 Ответить
до чого Хранція до Зімбабве?
Південна Хранція то ісконниє землі Алжиру...
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20.04.2022 21:43 Ответить
Ідіот вже пхав носа в чужі вибори, знов загострення.
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20.04.2022 21:39 Ответить
Это что было? Вмешательство в выборы другой страны?
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20.04.2022 21:40 Ответить
Політичні шльондри
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20.04.2022 21:40 Ответить
Мама рідна, про що він? Які стосунки, з ким? З кандидаткою?
Вирішив плюнути в Макрона, як колись в Байдена?
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20.04.2022 21:40 Ответить
А відкрита справа на сина а потім і на Байдена під час виборів - це просто було верховенство права?
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20.04.2022 22:15 Ответить
Як же ви любите маніпулювати, брехати, якщо точніше.

"У січні 2020 року Шокін написав заяву на Байдена в Держбюро розслідувань. Він вимагав розслідувати «скоєння кримінального правопорушення громадянином США Джозефом Байденом на території України і за її межами». Шокін зазначав, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена. Крім того, він заявив, що Байден може бути причетний до його отруєння ртуттю.

У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов'язав Офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США у діяльність Шокіна."

https://zaxid.net/news/
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20.04.2022 23:30 Ответить
нажаль, Воно #боневтіка
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20.04.2022 21:44 Ответить
ле пен-- це продажна **** , і єство в неї, звичайно, продажної суки. Від того, що вона щось визнає, чи не визнає, чи вибачиться під дією певних обставин-- її єство не зміниться.
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20.04.2022 21:42 Ответить
У Зели мозгов как у курицы!
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20.04.2022 21:44 Ответить
І це ще не точно.
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20.04.2022 22:06 Ответить
Вован, тебе твои советники хоть сказали, что Ле Пен лидер ультраправой партии, которую ху...ло финансирует десятилетиями? Или твоей шобле просто какаяразница ?? Макрон, в случае победы, а похоже, что так и будет, не простит Украине такие выпады зеленой клоунады ... ху..ло сейчас просто аплодирует своими ботоксными ладошками. Текст выступления клоуну наверное дЕрьмак писал ...
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20.04.2022 21:45 Ответить
треба підказати місцевим арабам хай проводять референдум і приєднують париж до ефіопії
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20.04.2022 21:45 Ответить
Краще вже б мовчав "політолух"...
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20.04.2022 21:47 Ответить
Ле Член нада кадыровцам отдать ради забаы. Сразу станит звязждой тик-тока. чо не сделаешь ради лайов и славы?
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20.04.2022 21:47 Ответить
Воно дурне в гидке.
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20.04.2022 21:48 Ответить
І кончене
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20.04.2022 21:52 Ответить
Де цензори президета? Не пропускайте всі його «думки» у етер!!!!
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20.04.2022 21:49 Ответить
под кайфом это сложно зделать
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20.04.2022 21:51 Ответить
А чи його?...
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20.04.2022 21:53 Ответить
Це провал...
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20.04.2022 21:56 Ответить
Ха-ха, сегодня только новость была "Франция выступит гарантом безопасности Украины, после войны."
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20.04.2022 21:50 Ответить
У ле пен нет шансов, а он рассуждает как будто она фаворит..
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20.04.2022 21:55 Ответить
Та то заступники завгоспа переплутали...
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20.04.2022 21:58 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане 👎👎👎
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20.04.2022 21:56 Ответить
Він може іноді просто помовчати??? Як в старій рекламі: "Іноді краще жувати, ніж говорити!".
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20.04.2022 22:00 Ответить
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20.04.2022 22:01 Ответить
їбаньки з дєрєвні їбаньки
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20.04.2022 22:04 Ответить
Он идиот или враг Украины-идти на сближение с откровенной фашистской, которая харчуется у Путлера?!
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20.04.2022 22:18 Ответить
В нього стоїть задача поступово розсварити Україну з лідерами заходу, щоб потім підписати капітуляцію.
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20.04.2022 22:36 Ответить
Бляха Меркель вже оскому набила, йому стосунків з рашистською хвойдою закортіло
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20.04.2022 22:19 Ответить
Якщо медведчук визнає що помилився наші стосунки можуть змінитися. Якщо вовк визнає що помилився наші стосунки можуть змінитися... Ну ми зрозуміли, портнов татаров і інші вже визнали...
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20.04.2022 22:27 Ответить
Зеля, виходь вже з образу двбйба. Спробуй щось нове...
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20.04.2022 22:51 Ответить
Тобто президент Германії, який визнав, що помилявся - нєдастоін встрєчі с невтік, а відома кремлядь - нефіг дєдать
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20.04.2022 23:25 Ответить
найвеличніший політик-дипломат
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20.04.2022 23:29 Ответить
С...ка, переговори с Макроном, выскажи ему поддержку и произнеси речь, которая утопит Ле Пен. Макрон тебе будет признательным, а Ле Пен все равно не выиграет эти выборы. К тому же если она выиграет, тебе все равно п-да - Макрон в этой ситуации меньшее зло....
С*ка, не давайте ему говорить с головы: он поймал звезду и временами начинает вести себя, как величайший лидер современности. Если бы это был Байден, Си Цзиньпин или ***** - это нормально, но нам нужно искать друзей, а не врагов среди действующих лидеров.
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21.04.2022 00:46 Ответить
ЗЕля вже сказав, що зусилля Макрона в переговорах з Пуйлом не дали результатів. Найвеличніший незадоволений роботою Макрона. Тепер Найвеличніший звертається до Лепен: чи вона зможе догодити Найвеличнішому? ЗЕля навіть не дочекався результатів виборів во Франції. А ви йому про підтримку Макрона...
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21.04.2022 01:34 Ответить
 
 