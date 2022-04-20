Рано или поздно ЕС введет санкции против российской нефти и газа, - глава Европейского совета Мишель
Рано или поздно Европейский Союз сможет отказаться от российской нефти и газа.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Один из журналистов задал вопрос о позиции Германии в вопросе эмбарго на российский газ и нефть. Отвечая на него, Зеленский выразил мнение, что Берлин готов к эмбарго на нефть. Он напомнил, что ранее Германия согласилась на эмбарго на уголь, хотя и с отсрочкой в несколько месяцев.
"Я думаю, что насчет эмбарго на нефть, с объединенным давлением стран Евросоюза при поддержке США и Великобритании, Германия тоже это сделает… Но мы понимаем, что любой лидер прежде всего смотрит на свое общество, свой народ, свои медиа". Не украинцы, американцы или французы, а ваше общество должно смотреть на эту проблему", – заявил Зеленский, обращаясь к представителю немецких медиа.
Он выразил благодарность немцам, протестующим в поддержку Украины. "Мы думаем, что широкая общественность в Германии нас поддерживает, поэтому чем больше вы… задаете таких вопросов не мне, а вашему руководству, тем труднее будет Российской Федерации", – добавил Зеленский.
Мишель также прокомментировал этот вопрос, отметив, что Евросоюз постоянно обсуждает варианты усиления давления на Россию.
"Это нелегко, это очень сложно, но главная цель – сделать так, чтобы санкции были болезненными для Кремля, для их режима, а не для нас самих. Вот почему по всему этому сектору я убежден – и я уже говорил об этом в Европарламенте несколько недель назад – что рано или поздно мы введем санкции против российских нефти и газа. Я лично уверен. И мы уже решили, что хотим прекратить нашу зависимость от ископаемых топлив в целом, на это уйдет время, и от российских газа и нефти, в частности, как можно скорее", – заявил председатель Европейского совета.
Мишель добавил, что ЕС ежедневно работает над разработкой соответствующих решений, в частности Европейская комиссия получила поручение разработать предложения на длинную и среднюю перспективу, чтобы достичь полного отказа от российских энергоносителей.
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аааа, рєпарациї платіть нє хоцца...
В россии студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники Новосибирского госуниверситета подписали коллективное письмо, в котором осуждают нападение РФ на Украину. Об этом сообщает https://www.rfi.fr/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/20220420-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD RFI .
«Мы - студенты, выпускники, преподаватели и другие сотрудники Новосибирского государственного университета - решительно осуждаем войну, которую российское государство развязало на территории Украины 24 февраля 2022 года, и выражаем поддержку украинскому народу. Для этой войны нет разумных оснований, в ней уже погибли тысячи украинских и российских военных и мирных жителей Украины, и с каждым днём боевых действий жертв становится всё больше», - говорится в письме.
Подписавшие призывают российские вооруженные силы немедленно покинуть территорию Украины.
«Виновные в этих преступлениях должны быть наказаны», - говорится в тексте.
засуньте собі в дупу.
120 мирних маріупольців помирають......
жерсон під орками
харків та миколаїв потерпають.
В ДУПУ ВАШЕ, чи пізно
І це не залякування, це будуть наслідки такої вашої політики.