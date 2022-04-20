РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4317 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 563 10
Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе отбиты 9 атак врага. Уничтожены 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистема, 10 единиц бронетехники и склад с боеприпасами, - штаб ООС

оос

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.

В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Также читайте: Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Красені! Ні пуху, ні пера! Повертайтесь живими!
показать весь комментарий
20.04.2022 22:07
+5
Дуже "надійне" джерело.
показать весь комментарий
20.04.2022 22:35
+3
Свинособаки більше не враховуються
показать весь комментарий
20.04.2022 22:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособаки більше не враховуються
показать весь комментарий
20.04.2022 22:05 Ответить
а *****?
показать весь комментарий
20.04.2022 22:52 Ответить
Красені! Ні пуху, ні пера! Повертайтесь живими!
показать весь комментарий
20.04.2022 22:07 Ответить

Щось тут не так
показать весь комментарий
20.04.2022 22:10 Ответить
Еще месяц назад, при том что с 2014 года там было оккупировано 50%
показать весь комментарий
20.04.2022 22:14 Ответить
Юрий Швец говорит о том что украинская власть военную помощь Запада / джавелины и т.д. ... / складировала где то под Львовом вместо того что бы развозить по войскам . И в этот склад прилетела ракета рашистов . / ? / Новый пакет военной помощи США для битвы за Донбасс/ Посейдон навел Нептуна на "Москву"/ № 201 . Вагнергейт 2 - ?
показать весь комментарий
20.04.2022 22:19 Ответить
Дуже "надійне" джерело.
показать весь комментарий
20.04.2022 22:35 Ответить
это кто Швецу в рот вложил...?
показать весь комментарий
20.04.2022 22:49 Ответить
он цитировал "супернадежное" минобороны оркостана
показать весь комментарий
20.04.2022 23:21 Ответить
Колишній КДБіст не сбреше - особисто мабуть у Львові на складі сидів в момент потрапляння ракети...
показать весь комментарий
20.04.2022 23:01 Ответить
 
 