На Донбассе отбиты 9 атак врага. Уничтожены 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистема, 10 единиц бронетехники и склад с боеприпасами, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.
В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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