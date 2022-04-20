На Донбассе отбиты 9 атак врага. Уничтожены 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистема, 10 единиц бронетехники и склад с боеприпасами, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.

В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Также читайте: Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов