МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие 3 месяца, – Георгиева

Украина обратилась в Международный валютный фонд за поддержкой в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих средств.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев", – сказала Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.

"Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными", – добавила глава МВФ.

Она отметила, что Фонд очень тесно взаимодействовал с Министерством финансов Украины относительно этих предоставленных им оценок, и существует некоторая неопределенность этой суммы, но она, по мнению МВФ, не выходит за пределы вероятных потребностей страны.

"Что мы делаем, так это работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить мобилизацию по разным каналам такой поддержки и дальнейшую работу над подробным описанием конкретных потребностей и того, как эти потребности могут быть удовлетворены наилучшим образом", - сказала глава МВФ.

Георгиева напомнила, что Фонд создал и будет администрировать специальный административный счет для направления денег стран-доноров на помощь Украине. "У нас уже есть один вклад на этот счет, и другие могут внести свой вклад. Ждем с нетерпением", - добавила директор-распорядитель.

Она отметила, что такое большое финансирование для Украины важно по понятным причинам: большая часть экономики не работает, Фонд прогнозирует спад ВВП в этом году около 35%. "И потому восполнить этот финансовый пробел лучше, полагаясь на грантовое финансирование, и это то, что мы хотим видеть, чтобы мобилизовать средства для Украины в поисках финансовой поддержки", - уточнила Георгиева.

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По ее словам, МВФ уже обсуждает дальнейшую программу для Украины.

"Конечно, сейчас у нас очень высокая неопределенность, но она не должна помешать нам начать работу над пакетом поддержки для Украины в будущем", - подчеркнула Георгиева.

Она уточнила, что эта программа, которую Фонд может начать структурировать на будущее, не будет выноситься на совет директоров, пока продолжаются боевые действия. "Потому что несправедливо ожидать от украинских властей разработки масштабного пакета реформ. Сейчас они поступают правильно, сосредотачиваясь на том, что наиболее важно в данный момент, а именно - на поддержке функционирования экономики, и они делают действительно хорошую работу", – заявила глава МВФ, выразив восхищение работой украинского экономического блока в составе Минфина и Нацбанка для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности в воюющей стране.

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Напомним, МВФ 9 марта утвердил запрос Украины по чрезвычайному финансированию на $1,4 млрд в рамках инструмента быстрого финансирования и на следующий день перечислил эти деньги стране.