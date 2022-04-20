Оккупанты на востоке и юге пытаются добыть хоть какую-то "победу", чтобы "скормить" ее своим пропагандистам, - Зеленский

Российские оккупанты на востоке и юге Украины не оставляют попыток одержать хотя бы какую-то "победу".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на востоке и юге нашей страны остается максимально жесткой. Оккупанты не оставляют попыток за счет нового масштабного наступления добыть в борьбе хоть какую-то "победу" для себя. Хотя бы что-то, что они смогут "скормить" своим пропагандистам. Я искренне благодарен каждому нашему защитнику и защитнице, всем, ВСУ, всем нашим городам, громадам, которые сопротивляются захватчикам, которые держатся и своей борьбой спасают наше государство", - подчеркнул президент.

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