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Новости Война
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Зеленский (19011)

Оккупанты на востоке и юге пытаются добыть хоть какую-то "победу", чтобы "скормить" ее своим пропагандистам, - Зеленский

зеленський,залужний

Российские оккупанты на востоке и юге Украины не оставляют попыток одержать хотя бы какую-то "победу".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на востоке и юге нашей страны остается максимально жесткой. Оккупанты не оставляют попыток за счет нового масштабного наступления добыть в борьбе хоть какую-то "победу" для себя. Хотя бы что-то, что они смогут "скормить" своим пропагандистам. Я искренне благодарен каждому нашему защитнику и защитнице, всем, ВСУ, всем нашим городам, громадам, которые сопротивляются захватчикам, которые держатся и своей борьбой спасают наше государство", - подчеркнул президент.

Также смотрите: Санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир, – Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Коли вони будуть думати, що говорити? Що ви такого пане зробили, щоб пишатися успіхами? Вкурсі, що тільки що в Миколаїв прилітіло таке, що ще ніколи не прилітало? Де ракети пане Президенте? Чим їх збивати, асфальтом? Чому замість ракет все зарили в асфальт? Хто дав таку дурну пораду там знищити бюджетні гроші, коли в країні війна? Є відповідь на ці прості питання?
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20.04.2022 22:40
+5
А что там Ермак воровирый делает. Подсчитывает барыши?
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20.04.2022 22:28
+5
Загарбання Херсону і області + частини Запорізької + частини Харківської - це на його думку "хоч якась"???
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20.04.2022 22:31
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Для армии это хорошо. Значит они выстреляют боезапас и будут действовать нерационально. Так что не понимаю чего он жалуется.
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20.04.2022 22:21 Ответить
***** конч їбаний по твоїм сраколизним постам все ясно... вистріляють снаряди,та ти шо а куда вони їх вистріляють **** уїбень?
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21.04.2022 00:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fY5R9V63PH4
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20.04.2022 22:22 Ответить
Я щиро вдячний кожному нашому захиснику та захисниці, всім, ЗСУ, всім нашим містам, громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою рятують нашу державу

Наконец-то. Зеленский похвалил ЗСУ. Не прошло и два месяца, но и это хлеб. Спасибо.
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20.04.2022 22:22 Ответить
А награды не похвала по твоему?
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20.04.2022 23:42 Ответить
А что там Ермак воровирый делает. Подсчитывает барыши?
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20.04.2022 22:28 Ответить
Загарбання Херсону і області + частини Запорізької + частини Харківської - це на його думку "хоч якась"???
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20.04.2022 22:31 Ответить
А еще куски Луганской и Донецкой областей. Не хилая такая "хоча б якась перемога".
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20.04.2022 23:24 Ответить
Кацапські танки йшли через Чонгар на повному ходу ...
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20.04.2022 22:40 Ответить
Коли вони будуть думати, що говорити? Що ви такого пане зробили, щоб пишатися успіхами? Вкурсі, що тільки що в Миколаїв прилітіло таке, що ще ніколи не прилітало? Де ракети пане Президенте? Чим їх збивати, асфальтом? Чому замість ракет все зарили в асфальт? Хто дав таку дурну пораду там знищити бюджетні гроші, коли в країні війна? Є відповідь на ці прості питання?
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20.04.2022 22:40 Ответить
ти чого зраду розганяєш??? воно "керує країною!" і всєх побєділо! ти просто паскудний порохобот і барига, якщо не розумієш всіх наших глибин!
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20.04.2022 23:57 Ответить
Ніфіга собі "хоч якусь"... Увесь південь їх, усе море, тепер схід. Це все що треба. Ну а на закуску, якщо вийде, ще й київ
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21.04.2022 05:34 Ответить
 
 