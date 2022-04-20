Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники Мукачевского отряда задержали девять мужчин, которые двумя группами пытались незаконно попасть в Венгрию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Все задержанные относятся к категории военнообязанных, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.
Всего с начала апреля пограничники Мукачевского отряда задержали 92 таких нарушителя. Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, 27 пытались выехать по недействительным паспортам, а 17 использовали сфальсифицированные документы: о снятии с воинского учета, о болезни, смерти жены, пребывании на консульском учете и т.д.
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Также с начала апреля по материалам главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда были установлены и задержаны 7 организаторов незаконной переправки граждан через границу.
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Если видите нытье про коварных, меркантильных бап и ущемленных неравноправием, разоренных алиментами мущин - знайте перед вами мудешник и разговарить с таким бессмысленно, там реально секта)
Так же они любят ныть о праве на юридический аборт, требуют полную отмену алиментов и государственные центры психологической поддержки и проживания для мужчин пострадавших от женского насилия (это не шутка). Некоторые особо больные требуют декриминализации изнасилования и общественных женщин, правда дориан такого не требует, может не совсем пропал, а может стесняется)
Еще сектанты любят грешить высосаной из пальца статистикой, жонглированием фактов, подменой понятий и словами "фемло", " дырло", "бабораб"-это каждый кто не ноет вместе с ними, короче больные, несчастные люди)
а иначе - зеля гидрант получится
До речі - 23.02.2024 Кабміном було ліквідовані військові комісаріати і замість них створені
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А 24.02.2022 почалося вторгнення.
Тобто стара структура вже не існує, а нова ще створюється, хоч і на місті старої.
Збіг? - не думаю.
Если люди не хотят воевать, или вера не позволят, они вправе выбрать.
тобі що дадуть калаш і в маріуполь пошлють, тилової роботи повно