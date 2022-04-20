Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Мукачевского отряда задержали девять мужчин, которые двумя группами пытались незаконно попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Все задержанные относятся к категории военнообязанных, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.

Всего с начала апреля пограничники Мукачевского отряда задержали 92 таких нарушителя. Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, 27 пытались выехать по недействительным паспортам, а 17 использовали сфальсифицированные документы: о снятии с воинского учета, о болезни, смерти жены, пребывании на консульском учете и т.д.

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Также с начала апреля по материалам главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда были установлены и задержаны 7 организаторов незаконной переправки граждан через границу.