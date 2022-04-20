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Госпогранслужба (6131) граница (5142) мобилизация (2602)

Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Мукачевского отряда задержали девять мужчин, которые двумя группами пытались незаконно попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ 01

Все задержанные относятся к категории военнообязанных, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.

Всего с начала апреля пограничники Мукачевского отряда задержали 92 таких нарушителя. Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, 27 пытались выехать по недействительным паспортам, а 17 использовали сфальсифицированные документы: о снятии с воинского учета, о болезни, смерти жены, пребывании на консульском учете и т.д.

Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ 02

Также смотрите: 26-летний военнообязанный пытался уехать в Молдову в женской одежде, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Также с начала апреля по материалам главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда были установлены и задержаны 7 организаторов незаконной переправки граждан через границу.
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Топ комментарии
+21
А 4 мільйони бездітних дівчат кров з молоком, які могли б 9як каже конституція і контракт) і воювати і працювати - сидять в кафешці і пьють латте абсолютно законно за кордоном... Р - рівні права. Жду феміністок які повернуться і будуть захищати фемінітиви. боротися з "патріархатом", і протринькувати мілліардні гранти десятків жіночих організацій "за рівні права"...
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20.04.2022 22:37
+16
В тій же Німеччині біженці отримують утримання, безкоштовне житло та всі необхідні продукти й т.д., безоплатній подорожі по Європі, у когось зараз не життя, а малина. Є люди як з Маріуполя, які втратили все, от вони повинні отримувати допомогу закордоном, а не наволочі які хочуть нажитися й нічого не робити.
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20.04.2022 22:45
+14
Если кто-то решил бежать,то пользы от него ноль.
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20.04.2022 22:37
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Що поробиш, втомились люди від війни.
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20.04.2022 22:33 Ответить
Если кто-то решил бежать,то пользы от него ноль.
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20.04.2022 22:37 Ответить
Ну чого ж, окопи копати на фронті до кінця війни + штраф тисяч 100 грн, саме те.
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20.04.2022 23:06 Ответить
А 4 мільйони бездітних дівчат кров з молоком, які могли б 9як каже конституція і контракт) і воювати і працювати - сидять в кафешці і пьють латте абсолютно законно за кордоном... Р - рівні права. Жду феміністок які повернуться і будуть захищати фемінітиви. боротися з "патріархатом", і протринькувати мілліардні гранти десятків жіночих організацій "за рівні права"...
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20.04.2022 22:37 Ответить
В тій же Німеччині біженці отримують утримання, безкоштовне житло та всі необхідні продукти й т.д., безоплатній подорожі по Європі, у когось зараз не життя, а малина. Є люди як з Маріуполя, які втратили все, от вони повинні отримувати допомогу закордоном, а не наволочі які хочуть нажитися й нічого не робити.
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20.04.2022 22:45 Ответить
просто дівчатка отримали більше можливостей для розмноження і засісти десь в Європах Америках подалі від Совка, кацапів і хохлів, подалі від війни, а країни отримали шанс покращити генофонд та демографію за рахунок жінок і дітей
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20.04.2022 22:51 Ответить
Согласен. В той же германии бабы страшные как смерть. Одна фрау рибентроп чего стоит и на что похоже. На какое-то всраное одароболо... Увы нам тут останутся одни крокадайлы 😟😔
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20.04.2022 22:54 Ответить
Дуже коректно. Нічого, що безліч жінок,як ви кажете крокодайлів,залишились в Україні, займаються волонтерською діяльністю, медикі, військовослужбовці. Дуже добре, що ви їх до крокодайлів приписали. Цікаво на вас подивитись. Як правило такі висловлювання притаманні мужикам, яким ніхто не дає
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20.04.2022 23:02 Ответить
и многим вы даете? и что по чем ?
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20.04.2022 23:34 Ответить
Та там теж потрібно фільтрувати, бо зараз у Запоріжжя понаїждало "біженців" лосі ходять пивко попивають і щось вони не поспішають у віськомати.
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20.04.2022 23:08 Ответить
вони взагалі просто раді що можна їздити торгувати розкішницею тепер безвізово, купець завжди знайдеться на *слов'янську* цицьку
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20.04.2022 22:48 Ответить
Розкішницею? Сразу вспомнилась фотка могилевской на параде
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20.04.2022 22:57 Ответить
Он які наративи ви просуваєте, прямо, як пре-зе-дент.
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21.04.2022 05:02 Ответить
А там біженці саме виключно бездітні дівчата які сидять по кафешках і п'ють лате? От саме виключно вони і їх чотири мільйони. А те що закордонні змі показують ночівлі на вокзалах і купу дітей, то так - ворожа пропаганда.
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20.04.2022 22:49 Ответить
І будуть писати в мережі гнівні коментарі про те , як наші військові мають захищати Україну
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20.04.2022 23:13 Ответить
Як і те, що всі чоловіки, що не у ЗСУ чи ТрО, або, тим паче, поїхали на захід України або за кордон - колаборанти і зрадники, чи, як мінімум, боягузи.
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20.04.2022 23:34 Ответить
З 4 мільйонів майже 2- діти. Їм теж йти за вас, ображених, воювать. Тупі маніпуляції і невігластво. Навіть статистика якась з стелі взята. Є ще літні люди, які теж зараховуються до 4 мільйонів. Хто ж вас так, бідних, не долюбив, що ви так на жінок ображені.
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20.04.2022 23:27 Ответить
Это секта МД. Мудешников по простому) Широко распространенная на Мокше, но я удивлена, что и в Украине имеются адепты, особенно удивительно встречать их на цензоре. Трое героев сдесь ошиваются, дориан из них самый нудный, но миролюбивый) Каждый раз выпрыгивает с нытьем про неравноправие и ущемление мужчин в таких новостях.
Если видите нытье про коварных, меркантильных бап и ущемленных неравноправием, разоренных алиментами мущин - знайте перед вами мудешник и разговарить с таким бессмысленно, там реально секта)
Так же они любят ныть о праве на юридический аборт, требуют полную отмену алиментов и государственные центры психологической поддержки и проживания для мужчин пострадавших от женского насилия (это не шутка). Некоторые особо больные требуют декриминализации изнасилования и общественных женщин, правда дориан такого не требует, может не совсем пропал, а может стесняется)
Еще сектанты любят грешить высосаной из пальца статистикой, жонглированием фактов, подменой понятий и словами "фемло", " дырло", "бабораб"-это каждый кто не ноет вместе с ними, короче больные, несчастные люди)
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21.04.2022 07:49 Ответить
Подвійні стандарти, молодших Суркісів не затримали.
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20.04.2022 22:38 Ответить
Ну тепер ЗСУ поповняться зразу дев'ятьма копачами окопів . .
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20.04.2022 22:39 Ответить
Потенційні зрадники-дезертири, мрія командира.
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20.04.2022 22:46 Ответить
еще и позиции сдадут и наводку и координаты
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20.04.2022 22:56 Ответить
Морди покажіть.
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20.04.2022 22:46 Ответить
Навіщо? Звичайні мужички, які бояться помирати. Не всі духом сильні...
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20.04.2022 23:16 Ответить
це ви можете пофотаться з звичайними людьми,хоть сотню наловіть але вони не перекриють Тупицького і Портнова яким дали втікти
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20.04.2022 22:48 Ответить
А чому вони не в спідничках..!?
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20.04.2022 22:49 Ответить
теперь и шиколадку не сопрешь от голода скажут террорист и начнуть убивать привязаным как ссовца..во старнп во беззаконие))в телеге такие пытки
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20.04.2022 22:51 Ответить
Эти навоюют... Пусть валят без права возвращения в Украину. Просто порвать им паспорта. И всьо. Так было бы правильно. Это не бойцы и толку от них как с козла молока.
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20.04.2022 22:51 Ответить
Как интересно. В стране равноправие, так почему при пересечении границы задерживают только мужчин?
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20.04.2022 22:55 Ответить
Таке законодавство. У нас подібні "закончики" воєнного стану вище Конституції.
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20.04.2022 23:20 Ответить
В законе о военной службе в Украине от 30 марта 2021 года, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную военно-учетной, и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, должны стать на военный учет военнообязанных.
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20.04.2022 23:39 Ответить
Їдуть по мащини.та бл біля любого МРЕО роздайте їм поаістки
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20.04.2022 22:56 Ответить
каждый человек вправе сам решать как ему поступить в этой сложной ситуации кто то с оружием в руках а кто с чемоданом в поисках другой жизни
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20.04.2022 22:56 Ответить
аякже...сцикуни ***!
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20.04.2022 23:01 Ответить
через отказ от гражданства - соглашусь

а иначе - зеля гидрант получится
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20.04.2022 23:08 Ответить
Конституцію України відкрий хоч погортай сторінки, можливо про обов'язки громадян щось знайдеш.
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20.04.2022 23:13 Ответить
Не доведи Господи з такими опинитись в одному строю. Воно всреться і кине зброю від першого пострілу. Підставить і себе і команду.
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20.04.2022 23:17 Ответить
Можливо, слід було б розробити певну процедуру для таких випадків. Наприклад, конфіскація майна, або ліквідація громадянства, або внесення значної суми грошей. Щоби і державі було вигідно здихатись від таких патріотів, і ті, які бояться війни, мали змогу від неї втікти. Не всім бути воїнами, та навіть копачами окопів. Тільки не можна, щоб вони відсиділись за кордоном, а потім повернулися з вимогами, щоб держава їм компенсувала збитки за зруйноване житло.
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20.04.2022 23:22 Ответить
Чому чоловіки призивного віку опинилися під окупацією, коли ще 24.02.2022 виданий Указ президента про загальну мобілізацію? А тепер їх кацапи мобілізують без всяких указів.
До речі - 23.02.2024 Кабміном було ліквідовані військові комісаріати і замість них створені
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А 24.02.2022 почалося вторгнення.
Тобто стара структура вже не існує, а нова ще створюється, хоч і на місті старої.
Збіг? - не думаю.
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21.04.2022 00:27 Ответить
Если Украина будет насильно заставлять воевать, то чем тогда отличаться от той же раши, одно, которые так же поступают со своими загран отрядами?
Если люди не хотят воевать, или вера не позволят, они вправе выбрать.
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21.04.2022 00:36 Ответить
Було б краще аби їх у Бучі закатували?
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21.04.2022 00:41 Ответить
якого хера тікати,
тобі що дадуть калаш і в маріуполь пошлють, тилової роботи повно
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21.04.2022 01:20 Ответить
Все таки рашисти повні ідіоти! Візьми, відвели війська на рубежі 23 без ніяких перемовин, військовий стан знімається, мільйон а то і більше чоловіків призовного віку звалює хто куди, а ты заходь і бери шо хоч)
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21.04.2022 05:30 Ответить
Это та категория людей, которая должна сидеть в тюрьме, очищая освобожденные города от хлама и мусора под строгим полицейским контролем.
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21.04.2022 10:40 Ответить
 
 