Россия перебросила 17 батальонных групп в Украину за последнюю неделю, - Пентагон
Россия за последнюю неделю стянула на территорию Украины 17 батальонно-тактических групп, три из них направлены на Донбасс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны США.
Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США в среду рассказал, что российские силы в Украине усилены 17 БТГ за неделю, из них 4 зашли в Украину в течение последних 24 часов.
В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 российских БТГ.
По данным Пентагона, из четырех БТГ, переброшенных за последние сутки, три – направлены на Донбасс.
Американский чиновник отметил: "Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не пехотинцы… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь".
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https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·
Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg
поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
Это может свидетельствовать о наборе местных наемников Россией на войну в Украине, - сообщает The Addis Standard.
Посольство России опровергло это утверждение и заявило, что длинная очередь была очередью эфиопов, выстроившихся, чтобы продемонстрировать «солидарность».
https://t.me/charter97_org/70724
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278966755_3140414032898192_6810121281523608102_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=TV0jWKv20d4AX_a1sVz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT84yQ9KhSV3maPEhi1Yv5zxxyYxj9gTw84udXywLp0X3g&oe=6264FD8B