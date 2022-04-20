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Россия перебросила 17 батальонных групп в Украину за последнюю неделю, - Пентагон

армия,рф

Россия за последнюю неделю стянула на территорию Украины 17 батальонно-тактических групп, три из них направлены на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны США.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США в среду рассказал, что российские силы в Украине усилены 17 БТГ за неделю, из них 4 зашли в Украину в течение последних 24 часов.

В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 российских БТГ.

По данным Пентагона, из четырех БТГ, переброшенных за последние сутки, три – направлены на Донбасс.

Американский чиновник отметил: "Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не пехотинцы… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь".

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Топ комментарии
+13
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20.04.2022 22:58
+11
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20.04.2022 22:47
+10
Пам'ятник расійському мародеру-асвабадітелю "Деды воровали".

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20.04.2022 23:00
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20.04.2022 22:47 Ответить
Пам'ятник расійському мародеру-асвабадітелю "Деды воровали".

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20.04.2022 23:00 Ответить
Там много свеженьких, которые пороха не нюхали.
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20.04.2022 22:50 Ответить
1 бтг 600-800 чол.а середньому 9-10 тис.
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20.04.2022 22:51 Ответить
Було 150 бтг, зараз з усіма єфіопськими та лівійськіми резервами - 82. "Лупайте сю скалу" (С)
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20.04.2022 22:54 Ответить
120 було виділено для окупації України. Мінімум 40 бтг незворотні втрати. Нібито непогано намолотили як для двох місяців неочікуваного вторгнення. Але, судячи з усього, кацапи навчилися воювати. І з кожним днем вони втрачають все менше і менше. Далі буде важче.
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20.04.2022 23:00 Ответить
бросили самых лучших...?
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20.04.2022 23:46 Ответить
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20.04.2022 22:58 Ответить
Кацапи, дуйте відразу в Чорнобаївку.
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20.04.2022 23:00 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
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20.04.2022 23:03 Ответить
Сотни эфиопских мужчин были замечены в очереди перед посольством России в столице Аддис-Абебе.

Это может свидетельствовать о наборе местных наемников Россией на войну в Украине, - сообщает The Addis Standard.

Посольство России опровергло это утверждение и заявило, что длинная очередь была очередью эфиопов, выстроившихся, чтобы продемонстрировать «солидарность».
https://t.me/charter97_org/70724
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20.04.2022 23:05 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZX51f_WKqKCZ2gAzm5yhyVo9BUhJ5Lx5LZF3zf2DhNRRjDClOb8E4xoBXAzTo3s9N2HosoW3nx78UnC-iredWN1uRSgjyR-tQYEjOCJyPkaEc7QE4Iwrszb1XYf3nnM6n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків. Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278966755_3140414032898192_6810121281523608102_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=TV0jWKv20d4AX_a1sVz&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT84yQ9KhSV3maPEhi1Yv5zxxyYxj9gTw84udXywLp0X3g&oe=6264FD8B
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20.04.2022 23:13 Ответить
 
 