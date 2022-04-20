Сейчас Украина может развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили движение Украины по европейской интеграции.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас тот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу. Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось сделать.

И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском Союзе готовность максимально помогать нашему движению. Поблагодарил Шарля сегодня за это", - отметил он.

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