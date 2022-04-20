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Новости Война
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Евросоюз (16683) Шарль Мишель (246)

Сейчас Украина может развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу, - Зеленский

євросоюз

Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили движение Украины по европейской интеграции.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас тот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу. Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось сделать.

И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском Союзе готовность максимально помогать нашему движению. Поблагодарил Шарля сегодня за это", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рано или поздно ЕС введет санкции против российской нефти и газа, - глава Европейского совета Мишель
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Топ комментарии
+7
Мільярд дерев вже посадовив. Тепер 4 МАХА в ЄС.
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20.04.2022 22:53
+6
Ти краще з командою думай як війну виграти й землі повернути, відбудова й кандидатство, а тим більше вступ до ЄС потім.
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20.04.2022 22:51
+5
Чувак. У тебя есть монофракция. При правильных законопроектах ты легко можешь насобирать триста голосов даже. Можно прямо сейчас принять весь пакет законов, чтобы законодательство соответствовало ЕС, создать какие-то там нужные органы и провести реформы. Война - это возможность.
Но пока что ею никто не пользуется.
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20.04.2022 22:49
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Чувак. У тебя есть монофракция. При правильных законопроектах ты легко можешь насобирать триста голосов даже. Можно прямо сейчас принять весь пакет законов, чтобы законодательство соответствовало ЕС, создать какие-то там нужные органы и провести реформы. Война - это возможность.
Но пока что ею никто не пользуется.
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20.04.2022 22:49 Ответить
Вступ до ЄС це вулиця з двостороннім рухом. Навіть самого палкого бажання однієї сторони буде не достатньо, як що інша буде морозитись.
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20.04.2022 22:52 Ответить
Ага. Оттого надо реформировать всё. Для этого надо принимать законы. Так что вперед.
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20.04.2022 22:53 Ответить
А шо, і помріяти не мона?
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20.04.2022 22:55 Ответить
Ти краще з командою думай як війну виграти й землі повернути, відбудова й кандидатство, а тим більше вступ до ЄС потім.
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20.04.2022 22:51 Ответить
Одно другому не мешает. И это не велике будивныцтво-2.
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20.04.2022 22:52 Ответить
Тобто ще через кілька років?
Що одне іншому заважає?
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20.04.2022 22:54 Ответить
Мільярд дерев вже посадовив. Тепер 4 МАХА в ЄС.
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20.04.2022 22:53 Ответить
Янєлох Боневтікович
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21.04.2022 07:39 Ответить
Опять на ночь чушь понес.
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20.04.2022 22:55 Ответить
савєтнік люся, нагадай картавому, що війна ще не закінчилась. бо поки вова буде розвивати максимальну швидкість до єс, то може втратити країну.
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20.04.2022 22:55 Ответить
да-да..... )))
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20.04.2022 22:56 Ответить
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20.04.2022 22:58 Ответить
Краще до першого
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21.04.2022 07:38 Ответить
Зеленский, до лета продави вступ Украины в ЕС
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21.04.2022 00:30 Ответить
крім гучних гасел потрібні дії.В першу чергу реформи.А так,поки що,зе тільки все ламає.
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21.04.2022 09:24 Ответить
 
 