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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мариуполь (5693) переговоры (4778) эвакуация (1998) Арахамия (984) Подоляк Михаил (246)

Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона

подоляк,арахамія

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он вместе с советником руководителя ОП Михаилом Подоляком готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Арахамия подчеркнул "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".

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В свою очередь, Михаил Подоляк отметил: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов".
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Топ комментарии
+71
А приєднатися до "Азовців" немає бажання? Це ваша вина, що рашисти так бистро оточили Маріуполь. Бо в ОП через одного, то з донецька, то з абхазії, а ті що з України в окопах.
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20.04.2022 22:57
+48
Бестолковый популизм
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20.04.2022 22:56
+40
Ці плісняві перемовники вже з'їздили на яворівський полігон, а потім туди прилетіло.
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20.04.2022 23:03
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Правила форума Совет форумчан
вони туди не поїдуть, того і свистять.
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20.04.2022 22:56 Ответить
Теперь вертолёт кацапы угробят из-за этих двух наводчиков.
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21.04.2022 00:29 Ответить
Бестолковый популизм
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20.04.2022 22:56 Ответить
Вбивчий популізм!
Вже всім зрозуміло, що вихід можна здійснити за умов, або гарантії безпеки 3-ї аторитетної сторони, або за умов зливу Маріуполя переговорною стороною.
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20.04.2022 23:03 Ответить
Ці плісняві перемовники вже з'їздили на яворівський полігон, а потім туди прилетіло.
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20.04.2022 23:03 Ответить
Эти "добровольцы" - это "добровольцы" по принуждению, которых вызвонили по телефону и записали в "тероборону" ВСУ. Облапошенные парни, которые даже ВООБЩЕ не служили, растерянные, напуганные и поникшие, вынуждены идти в так называемую тероборону ВСУ, а фактически в АРМИЮ минимум НА ГОД, без возможности даже съездить домой, в то время как те кто не служили подпадают аж под 4-ю волну мобилизации. Только разница между солдатами ВСУ и "тероборонавцами" ВСУ в том, что солдат ВСУ могут в любую точку Украины послать, но зарплаты у солдат вполне нормальные (от 43 000 грн), что не скажешь про теробороновцев (т.е. добровольцев) ВСУ, которым непонятно какая зарплата, и которые на полном самообеспечении... РЕАЛЬНЫХ добровольцев там 1%, поверь, я знаю... И тем, кого насильно записали добровольцем поставили печати на документе "поставлен на учет" и там же рядом, в тот же день "снят с учета" с военкомата, то есть эти добровольцы - НИКТО. Хорошо, но если не хватает солдат, то объявляйте 3, 4 да хоть и 5-ю волны мобилизации... Я бы мог не жаловаться на это всё, если бы "главный" человек страны не был бы ПРЕДАТЕЛЕМ, который вместе со своими корешами кремлефилами корчат из себя героев... Мне такая "война" нах. не всралась, извините, при всем моём уважении и глубочайшем почтении к тем, кто защищает сейчас мою жопу и дает возможность держать её в тепле и уюте... Как правильно сказал один парень в комментах: "... в ОП через одного, то з донецька, то з абхазії, а ті що з України в окопах." Чем дальше, тем больше я понимаю, что не реально договориться и даже договариватсья с ******, потому что оно уже откровенно объявило о намерении уничтожить украинцев и Украину, и что даже республика УССР во времена СССР - это было ошибкой и т.д.. Поэтому либо рабство, нескончаемый террор и геноцид украинского народа, особенно украиноговорящих, либо смерть..., ну, либо победа, в которую, я, к сожалению НЕ ВЕРЮ...
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21.04.2022 02:58 Ответить
Я хотів записатись в тер оборону. Не взяли .Сказали що у них молодих хватає.Зараз хлопців приєднали до ЗСУ , а на їх місце набрали тих хто раніше не пройшов. Я знову пролетів. Яка наша влада - прекрасно розумію і бачу. Вся її доблесть вчасно переобутись. Але влада це не Україна.
Вони або пристрояться або втечуть за кордон. А у нас другої землі немає і тому треба її захищати. А ще скажу : влада не сама прийшла на банкову - мудрий нарід її вибрава.
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21.04.2022 06:42 Ответить
заспамили тебе псевдопатріотики ((((
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21.04.2022 08:10 Ответить
ну от хай і їдуть "на перемовини", прямо в тил ворога. надіюсь, не вернуться....
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21.04.2022 08:06 Ответить
А приєднатися до "Азовців" немає бажання? Це ваша вина, що рашисти так бистро оточили Маріуполь. Бо в ОП через одного, то з донецька, то з абхазії, а ті що з України в окопах.
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20.04.2022 22:57 Ответить
можна цих двох там і залишити
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20.04.2022 23:04 Ответить
обміняти на Маріупольців!!!
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20.04.2022 23:18 Ответить
Та ти що. Так і хочуть пуйлу здати місто.
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20.04.2022 23:00 Ответить
Город уже и так захвачен, удерживается только ахметовский завод Азовсталь.
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20.04.2022 23:02 Ответить
два дебила- это сила.
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20.04.2022 23:01 Ответить
Коли хтось пише, що влада здає Маріуполь, то інші одразу - "не розхитуйте човен". Або записують у зрадники.
А влада діє як - не як зрадники?
Кажуть - не здамо території, а роблять навпаки.
Чим більше перемог у армії, тим більше влада готова росіянам поступитись. ЧИ НЕ ТАК?
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20.04.2022 23:02 Ответить
не так
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20.04.2022 23:26 Ответить
Згадайте що було з яворівським полігоном після того як там побувала ця парочка.
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20.04.2022 23:04 Ответить
та хай їдуть вони ж "території ворона" будуть перемовлятись... от хай кацапська ракета їх там зустріне... надіюсь
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21.04.2022 08:07 Ответить
Побухать пошашличіть поїдуть з братушкамі?
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20.04.2022 23:06 Ответить
Сдать город легко. Только потом не забывайте что нужно будет отвоевывать его обратно и ето уже десятки тысяч жизней придется ложить. Может лучше думайте как Марик деблокировать. Или перерезать русофашистам коридор на крым
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20.04.2022 23:07 Ответить
їм не за це платить дід бункерний, а за Партію Слуга Московського Народу - філія Єдіной расісі
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20.04.2022 23:14 Ответить
Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі.

А кто вам, питухам, даст какие то условия? Вы ж черти кацапские! И какие вы можете дать гарантии, черти? В Стамбуле прогорела тема, будете теперь в Мариуполе ее продвигать?

Фу..мразота
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20.04.2022 23:08 Ответить
Мерзость
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20.04.2022 23:10 Ответить
Понти. Зелень на понтах і прийшла до влади.
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20.04.2022 23:11 Ответить
о так! 😿
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21.04.2022 08:15 Ответить
Та да,заранее знают шо их туда не пустят и поэтому пиарятся
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20.04.2022 23:12 Ответить
Якщо кацапи погодяться говорити з цими двома в Маріуполі і після того відпустять їх звідти живими - це і буде доказ що вони працюють на окупанта.
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20.04.2022 23:21 Ответить
Краще б сказали - були. Визволили.
Нахрена тарабаніть - якщо всі знають, що не підійдуть туди...
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20.04.2022 23:21 Ответить
і не будуть кацапи цих клоунів слухати.
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20.04.2022 23:24 Ответить
Хай їдуть, і з собою візьмуть ще дєрьмака з верещучкою, тільки то буде поїздка в один кінець
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20.04.2022 23:25 Ответить
І свято для України.
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21.04.2022 06:45 Ответить
На жаль, не сподівайтесь - там їх фсб-керівництво все порішало б, вийшли б цілими і неушкодженими...
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21.04.2022 07:27 Ответить
Просьба, не кричите, что Порошенко бы спас. Не время для этого. Отложите это до окончания войны. Сенькью. Да, дороги и борьбу короной тоже.
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20.04.2022 23:30 Ответить
а хто таке кричить!!??? де ви бачили? чи вам вже порошенко ввижається??
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21.04.2022 01:06 Ответить
Так Порошенко і так у всьому винен. І МАріуполь він здає. Ось приїдуть два рицаря подоляк і арахамія ( ще б туди полковника арестовича), як дадуть. А ще верещак забув.
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21.04.2022 06:50 Ответить
Було б добре там їх і прикопати... єрмака хай з собою беруть
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20.04.2022 23:45 Ответить
По поводу сообщения Ю.Швеца сегодня о воровстве поставок Западного вооружения? Военным нужна своя структура для организаации обеспечения и логистики, а типа Гончаренко - на общественный контроль, и американцев - кураторами проекта логичтики по всей цепочке вплоть до окопа, пкаа не отказались помогать

Что скажет Михаил Подоляк по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить

Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Михаилу?
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21.04.2022 00:29 Ответить
По поводу сообщения Ю.Швеца сегодня о воровстве поставок Западного вооружения? Военным нужна своя структура для организаации обеспечения и логистики, а типа Гончаренко - на общественный контроль, и американцев - кураторами проекта логичтики по всей цепочке вплоть до окопа, пкаа не отказались помогать

Что скажет Михаил Подоляк по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить

Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Михаилу?
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21.04.2022 00:31 Ответить
Так на Подоляке тоже негде пробы ставить.
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21.04.2022 01:08 Ответить
Я думаю що ,правда у нас нарід краще розбирається , так от , я думаю що з логістикою найкраще справилась би Супрун. Тільки їй потрібно надати всі повноваження і спецназ СБУ. Починайти казати що вона медицину розвалила. Вам же так вкручували весь час. Крім неї , я , якщо чесно нікого другого не бачу хто спас би ситуацію. Хіба що самі американці.
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21.04.2022 06:58 Ответить
😱🤦ти з глузду зїхав!!!!!!
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21.04.2022 08:18 Ответить
Так это дорога в один конец.
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21.04.2022 00:50 Ответить
та дав би Бог!
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21.04.2022 01:09 Ответить
ну вже відкритим текстом заявляють що Маріуполь хочуть здати. Азовці-герої цим двом колаборантам поперек горла. А потім відомо що - з кішені дістануть пропозиції пуйла про перемир'я на умовах коридору в Крим та Донбас. Та навіть не мрійте, українці не дозволять, як не дозволили в свій час Кучмі а потім Януковичу здати Україну
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21.04.2022 01:10 Ответить
Самое смешное что они говорят о спасении людей. Как будто сотни тысяч людей не захвачены в плен Россией и не являются её рабами по сути. Короче, ложь и вранье.
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21.04.2022 02:48 Ответить
два Фунта
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21.04.2022 02:44 Ответить
Все сто тысяч? Или двести? Или сколько там жителей в Мариуполе осталось после русских убийств и депортаций.
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21.04.2022 02:46 Ответить
барыги открыли второй фронт-странная история с доставкой и воровством поставок Западного вооружения/ Ю.Швец вып.201/,наперсточный выпуск марки!
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21.04.2022 03:11 Ответить
Швец идет за русским кораблем. Или пусть дает пруф с СНН.
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21.04.2022 03:38 Ответить
Если вокруг одни жулики (Арахамия - негде пробу ставить), то и ты тогда сам - жулик

Так, Зеленский?
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21.04.2022 03:50 Ответить
А хто ж посприяв безперешкодному просуванню російських військ з Криму на південь Украіни та появі цих війск у Маріуполя? Не "зелені" падли?
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21.04.2022 05:04 Ответить
Лицемірні потвори
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21.04.2022 06:14 Ответить
У ары кепка прикольная с прицелом.
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21.04.2022 06:36 Ответить
арахамло,доповідай бєнікаламою і фірташу,що херсонську область, яку ви розмінували, вже замінували рашисти....беня,ти цього хотів??? бєняренигат передав нуль на армію....
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21.04.2022 06:51 Ответить
Спочатку зробіть діло, а потім про його нам розповісте. Піарщики недороблені (((
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21.04.2022 07:01 Ответить
Звичайно вони готові, їм же боятися нема чого по дорозі, контрольованій орками - там же на блок-постах усі свої, "братушки" так би мовити. Не паляться кроти взагалі
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21.04.2022 07:25 Ответить
Ця зграя дебілів вважає, що на них світ тримається!
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21.04.2022 07:39 Ответить
міста майже нема вони надумали..що ж ви за влада..два дебілоїди..як ви людей своїм клоунством задовбали.уроди.
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21.04.2022 07:39 Ответить
Герої херови.Знають що цього ніколи не буде,тільки піаряться,мразі зелені.Спочатку здали Маріуполь,а зараз целок з себе корчать.
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21.04.2022 07:54 Ответить
Той випадок, коли й ворога не треба - власні "перемовники" все здадуть та зіпсують...
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21.04.2022 08:40 Ответить
Тупий, та й ще тупіший, віддайте їх задарма кацапам, бо за таких крадіїв і дурнів страждає Україна
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21.04.2022 08:59 Ответить
 
 