Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона
Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он вместе с советником руководителя ОП Михаилом Подоляком готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Арахамия подчеркнул "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.
Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.
Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".
В свою очередь, Михаил Подоляк отметил: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов".
Пожалуйста, подождите...
Вже всім зрозуміло, що вихід можна здійснити за умов, або гарантії безпеки 3-ї аторитетної сторони, або за умов зливу Маріуполя переговорною стороною.
Вони або пристрояться або втечуть за кордон. А у нас другої землі немає і тому треба її захищати. А ще скажу : влада не сама прийшла на банкову - мудрий нарід її вибрава.
А влада діє як - не як зрадники?
Кажуть - не здамо території, а роблять навпаки.
Чим більше перемог у армії, тим більше влада готова росіянам поступитись. ЧИ НЕ ТАК?
А кто вам, питухам, даст какие то условия? Вы ж черти кацапские! И какие вы можете дать гарантии, черти? В Стамбуле прогорела тема, будете теперь в Мариуполе ее продвигать?
Фу..мразота
Нахрена тарабаніть - якщо всі знають, що не підійдуть туди...
Что скажет Михаил Подоляк по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить
Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Михаилу?
Что скажет Михаил Подоляк по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить
Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Михаилу?
Так, Зеленский?