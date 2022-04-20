Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он вместе с советником руководителя ОП Михаилом Подоляком готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Арахамия подчеркнул "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".

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В свою очередь, Михаил Подоляк отметил: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов".