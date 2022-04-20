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беспилотник (3133) крылатые ракеты (865) Воздушные силы (1994)

За 20 апреля сбиты 3 беспилотника и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы

ракета

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об оперативной ситуации по военному противостоянию в небе.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов.

За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены четыре воздушные цели российских оккупантов: 3 БПЛА (ОТР типа "Орлан-10"), 1 крылатую ракету".

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шо-то сегодня улов какой-то слабоватый.....
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20.04.2022 23:26 Ответить
Хоть у кацапов гамна всякого много, но оно ж не бесконечное.
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20.04.2022 23:32 Ответить
Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій
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20.04.2022 23:35 Ответить
ну да, умови, і ще ті старстріки кляті ... пілоти без ікон та відпущення гріхів відмовляються вилітати на бомбардування.
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21.04.2022 00:42 Ответить
 
 