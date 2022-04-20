За 20 апреля сбиты 3 беспилотника и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об оперативной ситуации по военному противостоянию в небе.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов.

За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены четыре воздушные цели российских оккупантов: 3 БПЛА (ОТР типа "Орлан-10"), 1 крылатую ракету".

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