Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины: бронежилеты, шлемы, генераторы. ФОТО
Петр Порошенко привез защитникам на юг Украины бронежилеты, снаряжение и средства для обустройства быта. Груз, который доставили в южный регион, – это помощь, собранная совместно Фондом Порошенко, ОО "Дело Громад", ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", волонтерами со всей Украины и из-за границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".
Сегодня военным привезли более полутысячи бронежилетов. Также необходимые средства для обустройства быта, инструменты и продукты питания. "Я думаю, вы все сами видите: от вкусностей, от броников до тушенки, от генераторов до холодильников, от стиральных машин до пленок, кабелей и ламп. Уникальные, кстати, бойлеры, которые производятся в Украине по французской технологии", – рассказал Порошенко.
"Здесь и мотопомпы для откачки воды и тросы, генераторы бензиновые, дизельные. Газовые баллоны, где можно будет подготовить себе еду. Делаем все возможное, чтобы создать необходимые условия", - подчеркнул он. Для обустройства позиций на передовую также были переданы инструменты, лопаты, кирки, строительные материалы, баки для воды.
"Мы сейчас находимся на юге. На юге у Путина есть огромные планы прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом. На этом не остановиться, пойти дальше – Николаев, Херсон, Одесса, Приднестровье. Лишить Украину выхода к морю. И таким образом разорвать Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 год - создать "Малороссию", "Новороссию". Никак успокоиться не может", - рассказал Порошенко.
Лидер "ЕС" подчеркнул: "Мы это не дали сделать в 2014-2019 годах и точно не дадим это сделать сейчас".
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лично много делал и делает для Украины. А поскольку он ещё и профессиональный дипломат, он
много общается с западной дипломатией, создаёт там имидж нашей страны, личные симпатии
очень важны при этом. Призывы к народам хорошо, но это только эмоции и не являются
решающими. Хотя и создают конфликт между правительством и народом, не в лучшем смысле.
Поэтому, надо вернуть всех дипломатов на рабочие места и пусть создают, общаясь, имидж
нашей страны, не только как просящей страдалицы, а как умных образованных людей, которым
надо помочь. Как равной с ними, как партнёру.
А насчёт Порошенко, так он единственный из бывших президентов, который делает что то реально нужное. И вот для таких граждан, которые вечно ищут грязь , он иногда показывает, как его фракция в Раде помогает Армии, его детищу, которой он уделял в своё время много внимания.
Послушайте, ну, ей-Богу противно, когда читаешь некоторые изречения, я подозреваю, что за
деньги Московии, которые очерняют то хорошее, что делается. ОТМОЙТЕ СВОИ 30 СЕРЕБРЯННИКОВ ОТ КРОВИ МЛАДЕНЦЕВ ИЛИ ОБМЕНЯЙТЕ ИХ ПО ХОРОШЕМУ КУРСУ в росии!