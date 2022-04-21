Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях, – глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что 5 статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

По словам Чавушоглу, изначально Украина предложила ряд стран, среди которых Турция, США, Великобритания, Канада, стать гарантами безопасности Украины. Уже после первого раунда переговоров от Киева поступило предложение использовать в качестве гарантии 5 статью Североатлантического пакта.

"США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. Конечно, и Турция его не принимает. О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украину в страну турецких солдат не может быть и речи. Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может быть эффективной альтернативой" , – отметил глава МИД Турции.

Также читайте: Кажется, что кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, - глава МИД Турции Чавушоглу

Напомним, что пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует, что нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Впервые в своей истории НАТО применила этот пункт после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в США.