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Турция (3314) Чавушоглу (124)

Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях, – глава МИД Чавушоглу

чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что 5 статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

По словам Чавушоглу, изначально Украина предложила ряд стран, среди которых Турция, США, Великобритания, Канада, стать гарантами безопасности Украины. Уже после первого раунда переговоров от Киева поступило предложение использовать в качестве гарантии 5 статью Североатлантического пакта.

"США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. Конечно, и Турция его не принимает. О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украину в страну турецких солдат не может быть и речи. Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может быть эффективной альтернативой" , – отметил глава МИД Турции.

Также читайте: Кажется, что кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, - глава МИД Турции Чавушоглу

Напомним, что пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует, что нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Впервые в своей истории НАТО применила этот пункт после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в США.

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Топ комментарии
+71
От мене ці "гаранти" веселять... "Ми будемо гарантами, але тільки в мирний час", "А ми теж будемо гарантами, тільки якщо на вас ніхно не нападе"...
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21.04.2022 00:06
+49
Нет альтернативы НАТО
А все эти гарантии безопасности сказочки для приезжих
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21.04.2022 00:12
+44
Нах всех этих гарантов. НИКТО и НИЧЕГО нам не будет и не сможет гарантировать в случае нападения таких е..анутых соседей как кацапы с ядерной дубиной.
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21.04.2022 00:07
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Ребята, это же прекрасно! Сначала наши йолопы высосали минимум из пальца свои идиотские хотелки про гарантии, чтобы пупы не напрягать, стандарты НАТО не выполнять (они невкусные - там про коррупцию в армии, а как же "надлишкове озброєння"?!), и чтобы типа пятая поправка работала. Ага-ага! И рыбная диета, и любимая поза!
И тут им все "гаранты" по очереди аккуратно объясняют беспочвенность их хотелок: не-а, ребята, 5-я поправка - это к НАТО, а к нам так, на жизнь пожаловаться, когда вас убивать придут.
Фактически им очередной раз объяснили, что альтернативы НАТО нет. И нефиг дурочку валять, пропетлять не выйдет!
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21.04.2022 10:14 Ответить
Ну и кому нужны такие гарантиии? Дадут 3 байраткара и будут трубить о выполненном долге.
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21.04.2022 10:37 Ответить
Только бриты показали что у них есть яйца
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21.04.2022 10:51 Ответить
у каждой страны какие то свои условия уже сейчас...
а потом как нападут снова будут условия...
это гооворит о том, что все эти новые договора - чушь полнейшая, Будапешский меморандум - 2
нам нужно строить свою сильную армию и оборону и потом вступление в НАТО.. других вариантов нет
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21.04.2022 11:05 Ответить
он наверно брат меркель и лысого шольца дядька по линии матери
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21.04.2022 13:40 Ответить
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