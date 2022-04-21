Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях, – глава МИД Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что 5 статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.
По словам Чавушоглу, изначально Украина предложила ряд стран, среди которых Турция, США, Великобритания, Канада, стать гарантами безопасности Украины. Уже после первого раунда переговоров от Киева поступило предложение использовать в качестве гарантии 5 статью Североатлантического пакта.
"США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. Конечно, и Турция его не принимает. О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украину в страну турецких солдат не может быть и речи. Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может быть эффективной альтернативой" , – отметил глава МИД Турции.
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И тут им все "гаранты" по очереди аккуратно объясняют беспочвенность их хотелок: не-а, ребята, 5-я поправка - это к НАТО, а к нам так, на жизнь пожаловаться, когда вас убивать придут.
Фактически им очередной раз объяснили, что альтернативы НАТО нет. И нефиг дурочку валять, пропетлять не выйдет!
а потом как нападут снова будут условия...
это гооворит о том, что все эти новые договора - чушь полнейшая, Будапешский меморандум - 2
нам нужно строить свою сильную армию и оборону и потом вступление в НАТО.. других вариантов нет