В Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью, в том числе с гаубицами, - Пентагон

За последние 24 часа в Украину из США прибыли еще четыре самолета с военной помощью, включающий в себя артиллерийские системы – гаубицы.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Еще четыре рейса прибыли за последние 24 часа с момента объявления о 800 миллионах долларов военной помощи (заявленный США пакет военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов – ред.), и некоторые из этих рейсов включали гаубицы", – заявил чиновник в Пентагоне .

Также, по словам чиновника Минобороны США, украинские инструкторы уже приступили к обучению на таком типе оружия.

"Эти учения будут продолжаться около недели, после чего инструкторы вернутся в Украину, чтобы учить своих коллег", – сообщил он.

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