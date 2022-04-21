В Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью, в том числе с гаубицами, - Пентагон
За последние 24 часа в Украину из США прибыли еще четыре самолета с военной помощью, включающий в себя артиллерийские системы – гаубицы.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Еще четыре рейса прибыли за последние 24 часа с момента объявления о 800 миллионах долларов военной помощи (заявленный США пакет военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов – ред.), и некоторые из этих рейсов включали гаубицы", – заявил чиновник в Пентагоне .
Также, по словам чиновника Минобороны США, украинские инструкторы уже приступили к обучению на таком типе оружия.
"Эти учения будут продолжаться около недели, после чего инструкторы вернутся в Украину, чтобы учить своих коллег", – сообщил он.
Пожалуйста, подождите...
Поэтому его перевели на 2-х дневную рабочую неделю за месяц до войны?
А, специалист?
от того, как помощь Пентагона доходит до передовой... И дело не в США...По CNN был
об этом сюжет...Вообщем посмотрите все, прежде чем обвинять наших друзей и партнеров!
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1210
Слов нет, расстреливать этих сволочей надо на месте по законам военного времени
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
Вартість $10.5 млн - то хоч би 10 шт.
СБУ викрила склад із ************ та комплектуючими до військової техніки на $200 млн:
https://www.youtube.com/watch?v=qxMswdqJyU8&t=43s
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1210
Если барыги влезли в госпоставки, то значит там уже на 100% воровство
Слов нет, расстреливать этих сволочей надо на месте по законам военного времени.
и да, я НЕ голосовал за Зе!
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
Об этом говорит сам Юрий Бутусов сейчас находящийся в Попасной вот ссылка;
https://www.youtube.com/watch?v=5Sz3IEm3zMY
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM