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Новости Война
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НАТО (8633) Чавушоглу (124)

Кажется, что кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, - глава МИД Турции Чавушоглу

нато

Некоторые страны-члены НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы добиться большего ослабления России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция не думала, что российско-украинская война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые прошли 29 марта.

"После встречи министров иностранных дел НАТО создалось впечатление, что…. в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире начинается новая холодная война, - глава МИД Турции Чавушоглу

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Топ комментарии
+55
І що ми маємо робити? Сдатися російсько-фашиському агресору, якого ви також любите?
А ви розумієте, що тоді російські фашисти знищать наш народ - це буде геноцид - бучанська різня у масштабах всієї України? Російські фашисти яких ви теж любите, замордуютьу такому разі міліони українців, заборонять нашу мову, нашу культуру і знищать нашу державу - ви це ще не зрозуміли?
Для нас це - війна на виживання - ми не можемо капітулювати!
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21.04.2022 03:21
+50
Скорее невежда. С византийских времен ответственен тот кто первым нанес удар. И это без сомнения *********. Но главный дипломат Турции намеренно несет чушь с точки зрения юриспреденции.
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21.04.2022 01:32
+49
У Турции курорты скоро откроются, но на них никто не приедет, потому что какие нах курорты, когда война. Вот у них жопу и рвет.
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21.04.2022 01:26
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це турки, які століттями воювали з росіянами, вони збили військовий літак у 2015 році
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21.04.2022 03:19 Ответить
Війну почала росія щоб захопити Україну, а триває вона так довго бо росія не відмовилася від своїх планів, НАТО і Україна тут не до чого.
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21.04.2022 03:15 Ответить
Цей турок так боїться, що імперія зла ослабне?
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21.04.2022 03:48 Ответить
Туреччина могла б придбати необхідну зброю і перепродати Україні, виступити посередником для тих країн, які не хочуть робити це напряму. Це був би як прямий чинник завершення війни, так і важіль на переговорах.
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21.04.2022 04:02 Ответить
и где там те, кто меня спамил когда я написал тоже самое ранее? Этоже очевидно как день и я даже знаю эти страны... хотели бы угомонить хулио и остановить войну то для них это делается "в два клика, но не делают, почему?! Дают только то, что поддерживает нас на плаву изматывая парашу... Мы все - предмет большой игры.
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21.04.2022 04:15 Ответить
Ти дебіл? що заважає параші вивести війська з України? Що?
І все - кінець війні. Чи ти думаєш що Україна піде рязань захоплювати?
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21.04.2022 06:07 Ответить
здається, що дехто в турків хоче, щоб Україна здалась і зникла знову з карти світу....

а війні тим часом пішов дев'ятий рік. Скоро буде ювілей - ДЕСЯТЬ РОКІВ!
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21.04.2022 04:54 Ответить
читай всю статтю не роби дурних коментарів новини відсутні
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21.04.2022 12:17 Ответить
Чуваш оглу Вам прізвисько цього чувака нічого ненагадує ?
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21.04.2022 05:21 Ответить
Згоден давно пора закінчити війну:
- дати захисникам Европи тяжке озброєння в необхідній кількості

- почати лупити по аеродромам кацапії, щоб по-менше літали

Правильно, Чавушоглуа?
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21.04.2022 05:31 Ответить
заяви турків ще раз доказують що вони - хитрожопий чорномазий зброд.
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21.04.2022 05:50 Ответить
Твою мать

параша хоч сьогодні може вивести всі свої війська з України... Хоч вже...
А винне НАТО.
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21.04.2022 05:54 Ответить
Турки, які знищили Візантію, ніколи не зрозуміють, що ця війна цивілізаційна: вирішується питання, хто є нащадками Київської Русі, якій країні належить ця історія. Без Києва у складі ерефії вся їхня "тисячолітня" парадигма втрачає сенс. Ми повинні виграти цю війну і повернути історію ерефії до московського царства.
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21.04.2022 05:57 Ответить
Єрдоган, хто розпочав цю війну? Кого в ній ти вважаєш агресором, а кого жертвою?
Allah her şeyi görüyor!
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21.04.2022 06:27 Ответить
уйло этого хочет.
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21.04.2022 06:45 Ответить
Пусть вякает. Не надо забывать, в Анкаре сидит такое же ***** как и в раше.
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21.04.2022 06:56 Ответить
Кажется, уважаемый Чавушоглу чото не догоняет. Для окончания войны необходимо, что бы рашенфашисты исчезли с территории Украины и компенсировали весь материальный и моральный ущерб нанесенный дебильно-тупоголовыми москалями. А лучше всего что бы Москалия и москали сдохли в страшных муках.
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21.04.2022 07:01 Ответить
Ukrainci , nebudte naivni , turcija drug , paka eta im vigodna . A tak , eta takaja zhe imperskaja hrenj , kak rashka !!!
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21.04.2022 07:54 Ответить
Журналисты это бездумно перерепечатали, а на ленту набежало штук 20 российских троллей. Они в основном тут и пишут, пытаясь представить Турцию в неприглядном виде.
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21.04.2022 10:00 Ответить
можливо це натяк на позицію німеччини з постачанням важкого озброєння. важко оцінювати позицію цілоі держави по одному реченню вирваному з тексту.
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21.04.2022 10:20 Ответить
Турки зупиніться!😡
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21.04.2022 08:02 Ответить
Схоже, турки зламалися в слід за китайцями. Де вони бачили мирні переговори?
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21.04.2022 08:34 Ответить
От же виродок турецький! А може дехто в росії хоче щоб війна продовжувалася і України не існувало?! Ніяких більше переговорів в турціі,чуєте Падляк, Рахамія і недочалий!
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21.04.2022 08:43 Ответить
так пришлите нам больше байрактаров, другого оружия и тогда мы быстрее покончим с росией
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21.04.2022 09:08 Ответить
Так присылай своих янычар нам на подмогу. Быстрей порешаем. Миролюбец, ****.
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21.04.2022 09:19 Ответить
обмельчали османские империи как и ********** и гитлерцы..шлюшки
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21.04.2022 09:20 Ответить
Хто там єрдогану сраку вилузував, ще роти не побігли відмивати?
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21.04.2022 09:26 Ответить
здається , що де-яка країна НАТО,котра називається Туреччина , лягла під рашистського кровавого насильника і хоче , щоб він мав дуже багато грошей від цивілізованого світу і для війни ,та окупації України ,як для турецьких курортів , та помідорів, а також для випуску ним ракетних систем С-400 ,для Туреччини.
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21.04.2022 09:31 Ответить
Опять куча зрадофилов распинается в эпитетах по отнршению к Турции. Зрадофилы! Вам еще надо в разборки между членами НАТО влезть? Турция-страна закрывшая проливы после начала войны, чем недопустила приход в Черное море нескольких крейсеров и кораблей прикрикрытия. Хватит хайповать, а журналистам содействовать дурному и абсолютно непродуктивному хайпожерству.
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21.04.2022 09:33 Ответить
Как во время второй мировой сша и Британия помогали ссср,так и сейчас помогают Украине.Они против фашизма.Странно что турки не понимают или делают вид
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21.04.2022 09:54 Ответить
Так понятно кто, Германия да Венгрия в этом виноваты, чего ещё думать.
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21.04.2022 10:04 Ответить
Дорослі та досвідчені люди, відрізняйте те, що особа (держава ) говорить і те, що робить. На Заході прийнято, щоб це співпадало, на Сході - не завжди, ба, там часто вважають, що державна мудрість - говорити одне, а робити інше, те, що вигідно по ситуації. Звідси, точніше, звідти і пішов термін - візантійщина.
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21.04.2022 10:30 Ответить
Туркам вигідна торгівля з рашкою. Своє небо вони не закрили для літаків рашки. Вони хочуть, щоб Україна капітулювала.
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21.04.2022 11:16 Ответить
Рашка почала цю війну у 2014 р. Це війська рашки на нашій землі грабують, гвалтують, знищують українців та наші міста та села. А винуваті країни НАТО? В чому, що послаблять рашку? А те, що Туреччина не вводить санкції проти рашки - це затягує війну.
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21.04.2022 12:06 Ответить
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