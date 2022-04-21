Кажется, что кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, - глава МИД Турции Чавушоглу
Некоторые страны-члены НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы добиться большего ослабления России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Турция не думала, что российско-украинская война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые прошли 29 марта.
"После встречи министров иностранных дел НАТО создалось впечатление, что…. в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает", - отметил он.
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+55 Tierre
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І все - кінець війні. Чи ти думаєш що Україна піде рязань захоплювати?
а війні тим часом пішов дев'ятий рік. Скоро буде ювілей - ДЕСЯТЬ РОКІВ!
- дати захисникам Европи тяжке озброєння в необхідній кількості
- почати лупити по аеродромам кацапії, щоб по-менше літали
Правильно, Чавушоглуа?
параша хоч сьогодні може вивести всі свої війська з України... Хоч вже...
А винне НАТО.
Allah her şeyi görüyor!