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Новости Война
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Байден (2759) ВСУ (6263)

Байден об украинских военных: Они более жесткие и гордые, чем я думал. Поражен тем, что они делают

зсу

На ежегодном собрании в Белом доме Джо Байден выразил восторг украинскими военнослужащими и прокомментировал слаженные действия ведущих стран мира по противодействию агрессии Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отрывок речи президента США опубликовал Reuters.

Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и высокопоставленные военачальники в среду обсуждали "разные темы", касающиеся национальной безопасности страны. Хотя традиционное совещание редко попадало в новости, пока в порядке одним из основных вопросов является война в Украине, которая угрожает безопасности ситуации европейского континента на долгие годы.

Во вступительной речи президент США похвалил стойкость украинских военных и заявил, что единство НАТО шокировало президента России.

"Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью", - отметил Джо Байден.

"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас", – добавил американский лидер.

Также читайте: В Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью, в том числе с гаубицами, - Пентагон

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Топ комментарии
+41
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21.04.2022 07:59
+30
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21.04.2022 07:58
+29
Или как женщина с балкона банкой с огурцами сбила вражеский дрон, а мужчина схватил мину голыми руками и отнёс её с дороги тобы люди не подорвались . Горжусь нашими людьми. все кто сейчас в Украине и делают своё дело помогая армии - все герои. Особенно наши воины.
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21.04.2022 07:49
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Покажите байдену ролик где обычная женщина в поле споймала бездомную собачку (волка) и привезла в приют для животных. Он вообще охренееи
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21.04.2022 07:41 Ответить
Или как женщина с балкона банкой с огурцами сбила вражеский дрон, а мужчина схватил мину голыми руками и отнёс её с дороги тобы люди не подорвались . Горжусь нашими людьми. все кто сейчас в Украине и делают своё дело помогая армии - все герои. Особенно наши воины.
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21.04.2022 07:49 Ответить
покажи
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21.04.2022 07:50 Ответить
Есть ссылка?
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21.04.2022 07:55 Ответить
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21.04.2022 07:58 Ответить
не картинка, а посилання на ролик. де вживу будуть докази... а це невідомо чиє та звідки і при яких обставинах.
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21.04.2022 09:26 Ответить
Іди напиши на ukr.net чи пошукай притулки для тварин на Сумщині і не колупай мені голову.
Андестенд ?
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21.04.2022 09:36 Ответить
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21.04.2022 07:59 Ответить
Це було в різних новинах

https://sud.ua/ru/news/ukraine/232157-zdavsya-trokhi-sumnenkim-na-sumschini-do-pritulku-dlya-tvarin-zhinka-privezla-vovka
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21.04.2022 08:01 Ответить
Супер! Но скорее всего одомашеный, дикое животное не подпустило бы. Или из зоопарка частного смотались во время обстрела {у нас в харькове было такое)
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21.04.2022 08:19 Ответить
Все може бути. Міг бути сильно переляканим. Вовки відчувають меншу небезпеку і діють інстиктивно.
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21.04.2022 08:27 Ответить
Чому вовки відчувають меншу небезпеку ?
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21.04.2022 08:58 Ответить
Животные не такие глупые, как может показаться. Они часто приходят за помощью к людям. Вот яркий пример:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZpBbf9y-io
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21.04.2022 09:22 Ответить
Вовка можливо одомашнити чого не скажеш про підорашок-вони навіть не тварини(у тих хоча б якісь умовні рефлекси протягом життя виробляються-у лапотних їх нема)-вони рослини,але дуже шкідливі.
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21.04.2022 08:46 Ответить
спасибо - даже я думал что это "анекдот"...
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21.04.2022 08:26 Ответить
Привіт ! Сподіваюсь, ти і твої рідні ок.

Вовк - тотем українців. Не мав вибору. Та ще й супроти жінки. (Жартую ... )

Видно, переляканий, бідненький, був.
Періодично бачу відео про тваринок: трусяться, перелякані вибухами.
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21.04.2022 08:56 Ответить
ролик?.....
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21.04.2022 09:24 Ответить
На жаль, таких ідіотів, які переймаються бєздомнимі сабачкамі, коли в Україні йде війна - дуже багато
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21.04.2022 09:39 Ответить
я думал это фейк....
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22.04.2022 01:01 Ответить
Каким Народ Украины должен быть после 300 летней борьбы с ордой и дикарями.
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21.04.2022 07:48 Ответить
Слава війську!
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21.04.2022 07:51 Ответить
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21.04.2022 07:52 Ответить
Байден, это Вы ещё цыганских трактористов не видели...
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21.04.2022 07:54 Ответить
Воно то так,але у циганів нема тракторів,бо вони їм непотрібні.А як би і вкрали десь трактора.то відразу б його комусь загнали(тим же кацапам),бо працювати вони не призвичаєні.
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21.04.2022 08:40 Ответить
у мого двоюрідного брата зять циган і працює трактористом. так що нє нада ля-ля))
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21.04.2022 09:39 Ответить
пи з дец ..
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21.04.2022 12:06 Ответить
це якраз не циганські трактористи, у них таких модних немає, це українські фермери
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21.04.2022 08:46 Ответить
Это цыганские трактористы после того, как они продали первый парашный танк и поехали за вторым.
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21.04.2022 08:58 Ответить
У вступній промові президент США похвалив стійкість українських військових та заявив, що єдність НАТО шокувала президента Росії. - серйозно ? Угорщина - альо ! Туреччина - хеллоу ! Про німців і французів навіть не будемо.

"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден. - Так ти ж "великий знавець" України. І брехати не треба - ви так само вичікували і були впевнені, що Україна впаде за три дні, генеральчики ваші розказують тепер і нові прогнози ліплять.

"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер. - Ну, з твоїм "думанням" все зрозуміло. А чим же ти і решта вас займалися цілий рік ? Імпотентно тріпалися тільки. То фюрер побачив, що нема чого боятися і готувався. Твоя роль у повномасштабній агресії проти України ще буде висвітлена, бо саме твоя немічність і когнітивний стан + ми ще не знаємо, що ти там надиплЬОматував і наобіцяв за цілий рік + абсолютна ганьба в Афгані уможливили те, що зараз відбувається.

Нам пощастило (хай Бог простить за таке слово), що москальня подавала х**лу невірну інформацію про стан ЗСУ, настрої українського суспільства і тому рашка сильно прорахувалася в цьому аспекті.

А щодо наших військових, де ж ти було весь цей час, вони воюють з 2014, ти ж ніби числилося там 2ою особою 2016. А, забуло вже. Ню-ню. На бомажці не написали.
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21.04.2022 07:55 Ответить
Може не на Байдена гнати треба, а на тих, хто йому не вірив, коли він попереджав
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21.04.2022 08:28 Ответить
То -окремо. Речі потрібно розділяти.

Я не "жену", а висловлюю свою думку + таку ж мають окремі американські конгресмени, сенатори, аналітики.
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21.04.2022 09:29 Ответить
Речі треба називати своїми іменами, а не так, як про це "всі говорять". Не важливо, звуть його Ьайден, Зеленський чи якось ще, і як про нього говорять ЗМІ.

У США більшість ЗМІ - рупор ліваків, в Україні велика частина ЗМІ (за неймовірним збігом обставин являючись рупором Порошенка) до і після виборів у США облизувала і нахвалювала Ьайдена, що ось то він нарешті "покаже путіну".

І як, показав? Так само як в 2014 з Кримом, бувши віце-президентом і "головним по Україні".
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21.04.2022 12:15 Ответить
Не лантухи, да.
Нашим би щез зброю і все - ворога нема.
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21.04.2022 08:06 Ответить
Козацькому роду нема переводу!
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21.04.2022 08:09 Ответить
Американці вибороли своє право на повноціннне життя століттями, тому поважають тих, хто поводиться так само зі своєю долею.
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21.04.2022 08:11 Ответить
Дайте зброю і про РФ та її вилупків більше ніколи не почуєте.
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21.04.2022 08:14 Ответить
енді мілберн

@andymilburn8

«Я колишній морпіх, який навчав українців - росіяни гірші за ІДІЛ»

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21.04.2022 08:25 Ответить
Західний світ оцінює ситуацію в країні за діями влади, а тим більше вибір 2019 року показав, що Україна таки міняє курс. Афганістан додав сумніву (втрати міжнародної коаліції склали 3486 військових) і все це було дарма. Згадайте як Байден впихував Зелеенському в руки стінгери і джавеліни, а він оперався. То що мав думати Байден 22 лютого? Плани змінили ЗСУ і тільки нашим збройним силам ми маєм дякувати за те що во зупинили навалу путіна.
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21.04.2022 08:34 Ответить
Українці на відміну від Байдена знають що з себе являють підорашенські кацапи.Навіть гітлерівці під час війни не вбили стільки українців скільки замордували лапотні чухонсько-мордовські орки без всяких війн у минулому столітті.
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21.04.2022 08:37 Ответить
Військову допомогу США у частині медобладнання та перев'язувальних матеріалів розкрадається прямо на західному кордоні України комерційними структурами близькими до Зелі. Це може стати причиною відмови від постачання США.
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21.04.2022 08:40 Ответить
Кацапсіна, і що там ще передають у ваших їбенях усть-************? Що твоя мамка аби прогодувати тебе дає всім зі знижкою, аби тільки "брали"?
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21.04.2022 08:54 Ответить
https://twitter.com/Karlik_Pu @Karlik_Pu

Вчера на CNN в прямом эфире было заявлено полковником США о том , что склады на западе Украины полны американским оборудованием, боеприпасами и мед.средствами.

Он просто ОРАЛ ,что это все БАРЫГИ из фирм прокладок пытаются скрыть для продажи !

ВЫ ,БЛ… , ОХЕРЕЛИ ЧТО ЛИ ?

What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
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21.04.2022 09:04 Ответить
Козацький ген мирно спав, але монголи його розбудили. На свою голову...
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21.04.2022 08:43 Ответить
Джо ти не помилився в українцях, так що Україна може бути так як Великобритія для США
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21.04.2022 08:47 Ответить
"Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен"- это называется недальновидность и брак в работе, но лучше поздно, чем никогда.
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21.04.2022 09:48 Ответить
Захід: Раша сильна! Раша страшна! Ми не будемо воювати з рашею, бо Рашу неможливо перемогти!
Україна: Потримайте моє пиво.
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21.04.2022 09:51 Ответить
Україна: Потримайте моє пиво. Поки зав'яжу берці.
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21.04.2022 09:57 Ответить
😍
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21.04.2022 10:45 Ответить
А в чому полягає їх гордість? Може в тому щоб гордо відмовитися вкрасти унітаз і продовжувати ходити на очко? Але і такого я не чув. Скоріше навпаки-тащить унітаз незнаючи що це таке. Тащить просто так. На всякий випадок.
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21.04.2022 10:20 Ответить
кацап - іди *****!!!
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21.04.2022 12:32 Ответить
Дорогі українці і друзі України! Всі, хто не може тримати зброю в руках, молімося за наших воїнів, за головнокомандувача Залужного, за командирів ЗСУ, за наших зарубіжних партнерів, які допомагають нам боротися, за право бути УКРАЇНЦЯМИ. Із СВІТЛИМ ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ, Україно!
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21.04.2022 11:21 Ответить
Картина: "Ьайден показує чудеса еквілібристики з перезування на льоту".
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21.04.2022 12:26 Ответить
 
 