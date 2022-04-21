Байден об украинских военных: Они более жесткие и гордые, чем я думал. Поражен тем, что они делают
На ежегодном собрании в Белом доме Джо Байден выразил восторг украинскими военнослужащими и прокомментировал слаженные действия ведущих стран мира по противодействию агрессии Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отрывок речи президента США опубликовал Reuters.
Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и высокопоставленные военачальники в среду обсуждали "разные темы", касающиеся национальной безопасности страны. Хотя традиционное совещание редко попадало в новости, пока в порядке одним из основных вопросов является война в Украине, которая угрожает безопасности ситуации европейского континента на долгие годы.
Во вступительной речи президент США похвалил стойкость украинских военных и заявил, что единство НАТО шокировало президента России.
"Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью", - отметил Джо Байден.
"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас", – добавил американский лидер.
Пожалуйста, подождите...
Андестенд ?
https://sud.ua/ru/news/ukraine/232157-zdavsya-trokhi-sumnenkim-na-sumschini-do-pritulku-dlya-tvarin-zhinka-privezla-vovka
https://www.youtube.com/watch?v=6ZpBbf9y-io
Вовк - тотем українців. Не мав вибору. Та ще й супроти жінки. (Жартую ... )
Видно, переляканий, бідненький, був.
Періодично бачу відео про тваринок: трусяться, перелякані вибухами.
"Вони більш жорсткі та горді, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою", - зазначив Джо Байден. - Так ти ж "великий знавець" України. І брехати не треба - ви так само вичікували і були впевнені, що Україна впаде за три дні, генеральчики ваші розказують тепер і нові прогнози ліплять.
"Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе згуртувати нас", - додав американський лідер. - Ну, з твоїм "думанням" все зрозуміло. А чим же ти і решта вас займалися цілий рік ? Імпотентно тріпалися тільки. То фюрер побачив, що нема чого боятися і готувався. Твоя роль у повномасштабній агресії проти України ще буде висвітлена, бо саме твоя немічність і когнітивний стан + ми ще не знаємо, що ти там надиплЬОматував і наобіцяв за цілий рік + абсолютна ганьба в Афгані уможливили те, що зараз відбувається.
Нам пощастило (хай Бог простить за таке слово), що москальня подавала х**лу невірну інформацію про стан ЗСУ, настрої українського суспільства і тому рашка сильно прорахувалася в цьому аспекті.
А щодо наших військових, де ж ти було весь цей час, вони воюють з 2014, ти ж ніби числилося там 2ою особою 2016. А, забуло вже. Ню-ню. На бомажці не написали.
Я не "жену", а висловлюю свою думку + таку ж мають окремі американські конгресмени, сенатори, аналітики.
У США більшість ЗМІ - рупор ліваків, в Україні велика частина ЗМІ (за неймовірним збігом обставин являючись рупором Порошенка) до і після виборів у США облизувала і нахвалювала Ьайдена, що ось то він нарешті "покаже путіну".
І як, показав? Так само як в 2014 з Кримом, бувши віце-президентом і "головним по Україні".
Нашим би щез зброю і все - ворога нема.
@andymilburn8
«Я колишній морпіх, який навчав українців - росіяни гірші за ІДІЛ»
Вчера на CNN в прямом эфире было заявлено полковником США о том , что склады на западе Украины полны американским оборудованием, боеприпасами и мед.средствами.
Он просто ОРАЛ ,что это все БАРЫГИ из фирм прокладок пытаются скрыть для продажи !
ВЫ ,БЛ… , ОХЕРЕЛИ ЧТО ЛИ ?
What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
Україна: Потримайте моє пиво.