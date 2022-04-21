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Германия (6726) Меркель (2090) россия (92999) Северный поток (1443) Габриэль (88)

"Северный поток – 2" и попытки интегрировать РФ в экономику ЕС были ошибкой, - экс-глава МИД ФРГ Габриэль

поток,северный

Бывший министр иностранных дел (2017-2018) и экономики (2013-2017) Германии Зигмар Габриэль признал личные просчеты по российскому проекту магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом он сообщил в опубликованном 20 апреля интервью газете Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В частности, он сказал, что "не прислушаться к восточным европейцам, когда они возражали", было ошибкой.

Однако, по его мнению, было бы неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) всю ответственность за энергетическую зависимость ФРГ от российского природного газа.

Экс-министр объяснил, что не только немцы надеялись, что за счет тесных торговых отношений с Россией ее можно интегрировать в европейские институты.

"Восточные европейцы всегда называли это иллюзией – и они были правы". Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от российских энергоносителей – это не что иное, как искать "козла отпущения", – считает он.

По мнению Габриэля, частично ответственность за стратегическую ошибку несет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Они допустили ошибку в том, что с 2005 года политику в отношении РФ вершила возглавлявшая эту партию канцлер Ангела Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.

Решение продолжать расширять энергетические отношения с Россией даже после аннексии ею Крыма Зигмар Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

Как отметил бывший глава МИД ФРГ, "вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен Северный поток - 2".

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Топ комментарии
+31
Да сама фрау Меркель была большой ошибкой для всей Европы.
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21.04.2022 08:31
+29
Из шариковых хотели сделать людей. Это ошибка, это противоречит законам природы. Из шариковых можно сделать только шарика. Но признание ошибки - это правильно. Теперь надо ответить на вопрос, что с этим делать и как исправлять.
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21.04.2022 08:31
+21
Фатальною а не помилковою...
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21.04.2022 08:31
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Фатальною а не помилковою...
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21.04.2022 08:31 Ответить
И фатальной И ошибочной !
Украине это стоило тысячи жизней , чтоб до них дошло , что они лохонулись!
Теперь будут друг на друга тыкать пальцами ища виноватых …
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21.04.2022 08:45 Ответить
Бабкє Рібєнтроп-прівєт...
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21.04.2022 08:31 Ответить
Да сама фрау Меркель была большой ошибкой для всей Европы.
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21.04.2022 08:31 Ответить
Из шариковых хотели сделать людей. Это ошибка, это противоречит законам природы. Из шариковых можно сделать только шарика. Но признание ошибки - это правильно. Теперь надо ответить на вопрос, что с этим делать и как исправлять.
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21.04.2022 08:31 Ответить
А Меркель так не считает и ни о чем не жалеет
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21.04.2022 08:33 Ответить
так вже казала ,що не жалкує,що б підсадити німців на росгаз позакривала всі атомні станції,тепер вигрібають наслідки для промисловості..
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21.04.2022 09:24 Ответить
А, что, по этому поводу, скажет старая тельманка призывающая учитывать интересы своего фроинд, по работе на Штази и КГБ, Володимира, фроляйн Меркель?
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21.04.2022 08:34 Ответить
ій пох,в неї забезпечена старість..
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21.04.2022 09:21 Ответить
афіґєть, я не вірю своїм очам.

Та ти шо !

Так і до сповідей цілих дойде.

Але мізки вам ще вправляти і вправляти. Дістали вже цією тупою наївністю і звихнутою толерантістю. Слухайте, що вам кажуть ті, хто знає москальню, і не корчте з себе страшно вумних.
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21.04.2022 08:40 Ответить
Ну бывшему министру теперь можно петь. А где ты со своей канцлершей был? Вы так любили кровавые путлеровские бабки
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21.04.2022 08:45 Ответить
ці хоч шось визнали. а наші зе-шмарклі не визнаЮть нічого.
нічого, вИзнають, на лаві підсудних, після перемоги.
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21.04.2022 08:46 Ответить
Так, не визнають.
Але в тому, що опиняться на лаві підсудних, є великі сумніви.
Навіть бомби на голови населення не витверезило його.
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21.04.2022 08:56 Ответить
Спроби поселити вовка в овечу кошару закінчуються сумно.
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21.04.2022 08:47 Ответить
Вони думали задобрити вовка соєвою ковбасою, а він хоче крові
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21.04.2022 08:49 Ответить
Путін - геніальний менеджер... за кілька діб перетворив потік у купу металобрухту.
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21.04.2022 08:49 Ответить
Меркелісі це ще не один раз пригадають. Стара дурепа.
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21.04.2022 08:51 Ответить
Она не дура, она дерьмо
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21.04.2022 09:29 Ответить
да невже..., яка прозорливість майже через 2 місяці війни...
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21.04.2022 08:53 Ответить
Німці та інші європейці, принаймі, вміють визнавати свої помилки.
Совки різного розливу цього не роблять ніколи.
Хтось чув визнання помилковості миролюбиво-асфальтної стратегії від нинішньої влади?
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21.04.2022 08:53 Ответить
Все таки правильний закон у американців - два терміни максимум і йди писати мемуари. Одна з причин успіху корупування німецької верхівки кацапами саме в довгому перебуванні меркель у владі.
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21.04.2022 08:56 Ответить
Якими розумними, справедливими,.... стають чиновники, після того як втрачають владу.

Ось і Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2"... "Східні європейці завжди називали це ілюзією - і вони мали рацію" ....

"Слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".

Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

Феномен? А може тому, що Кремль перестав платити...?
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21.04.2022 08:58 Ответить
Тоді давай зброю!!
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21.04.2022 09:00 Ответить
Немає в них зброї,через корумпованих політиків ***** демілітаризував Німеччину втім як і Україну.
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21.04.2022 09:18 Ответить
***** ****** европейцев, выкачав с них денежки и технологии для войны в Европе.
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21.04.2022 09:00 Ответить
Есть очень простое решение по российскому газу для Евросоюза.Для этого Евросоюз должен сделать два простых шага:1.Забыть о рыночной цене на русский газ.2Установить цену покупки,например,50 долларов.То же самое для нефти.Сэкономленные деньги направлять в Украину на оружие и восстановление.И все дела.
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21.04.2022 09:02 Ответить
Ну звісно, краще визнати помилку ніж корупцію.
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21.04.2022 09:06 Ответить
В ошибках недостаточно каяться. Ошибки надо исправлять. Пока же

"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше - Німеччина", - написав історик [Тімоті Снайдер]. Джерело:
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21.04.2022 09:09 Ответить
а хто за ці помилки понесе кримінальну відповідальність?
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21.04.2022 09:16 Ответить
Скільки років про це говорили попереджали,але гроші перемогли принципи,тепер за це доведеться заплатити як німецькому бізнесу так і простим німцям які спитають своїх політиків а як так вийшло?
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21.04.2022 09:16 Ответить
Як зазначив колишній глава МЗС ФРН, "ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2". Джерело: Какой поток в 2014? Или я что-то путаю?
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21.04.2022 09:19 Ответить
Цікаво було б заслухати з цього приводу товариша Меркель
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21.04.2022 09:23 Ответить
Она свою позицию уже озвучила: "Ихь хабе аллес рихьтихь гетан" - "Всё сделала правильно". И, вместо Бучи, поехала во Флоренцию.
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21.04.2022 09:33 Ответить
Не стоит переоценивать готовность немецких политиков извиняться. Сейчас я вижу много слов о том, что "Штайнмайер же извинился". Теперь вот Габриэль пошёл туда же.

Германия - не россия, и не германия 1930х, которой россия вдохновляется, и которые уверены, что что бы ни делали - всегда правы. Немцев денацифицировали - и сами себя они денацифицировали - до такой степени, что привычка извиняться за грехи прадедов закладывается ещё в детском саду. Вот вам пример:


Это - памятная монета, выпущенная, как мы видим, к пятидесятилетию события, когда канцлер Вилли Брандт принёс извинения перед евреями в Варшавском Гетто. И на тот момент это был поступок

Проблема в том, что когда ты по любому поводу каждой сволочью готов в ножки бросаться прощения просить - эта готовность девальвируется. И ведь в истории Германии был пример - император Генрих IV три дня простоявший на коленях перед папой. Об этом событии даже в школьной программе рассказывают, но умалчивается, что Генрих IV вообще любил постоять на коленях. Типа "Как же, перед тобой же сам кайзер встал, так что давай мирись-мирись-мирись". И потом в спину нож. Кончилось это дело тем, что его свергли, и никакие мозоли на коленях не помогли.

И вот теперь история, увы, повторяется. Германия - отличная страна, но меня уже просто тошнит смотреть на нашу власть. В свою защиту скажу, что голосовал за зелёных, в первую очередь из-за их жёсткой позиции против сп2. И позиция была жёсткой именно очередь из-за угрозы, которая сейчас, через почти 2 месяца войны, ВНЕЗАПНО стала понятна всяким Штайнмайерам и Габриелям, и о которой зелёные предупреждали уже год за годом, пока все остальные отмахивались.
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21.04.2022 09:32 Ответить
Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв - це не що інше, як шукати "цапа-відбувайла"", ЄС .США ,фінансові контрозвідки світу закривали очі на протязі всього часу правління завербованої німецької "драної кози"Меркель , як вона крок за кроком фінансувала рашизм,котрий є не чим іншим , як мутантом німецького фашизму. Світ , у Другій Світовій Війні, переміг Гітлера, але не фашизм, котрий втік в совковий союз, після війни ,зализав рани,підкріпився фінансово , за рахунок ЄС і світу при підтримці німецьких політичних шльондр і агентів,на кшталт Меркель і 24 лютого ,сказав війною в Україні всьому світові-"Це я- нащадок німецького фашизму, і я є рашизм"
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21.04.2022 10:13 Ответить
Ваші помилки, які ви не хотіли помічати, нам коштують тисячі життів. Продажні німецькі тварюки це ви виплекали цього монстра. Меркель, Штайнмайєр ваше місце у в'язниці!
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21.04.2022 10:15 Ответить
Так виправляйте помилки, допомагайте Україні! Чи ви бачите в російських фашистах споріднені душі?
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21.04.2022 10:43 Ответить
Він і тепер нічого не зрозумів(
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21.04.2022 12:22 Ответить
Европа і інші так нічого і не зрозуміли.
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21.04.2022 12:42 Ответить
 
 