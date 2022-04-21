"Северный поток – 2" и попытки интегрировать РФ в экономику ЕС были ошибкой, - экс-глава МИД ФРГ Габриэль
Бывший министр иностранных дел (2017-2018) и экономики (2013-2017) Германии Зигмар Габриэль признал личные просчеты по российскому проекту магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Об этом он сообщил в опубликованном 20 апреля интервью газете Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В частности, он сказал, что "не прислушаться к восточным европейцам, когда они возражали", было ошибкой.
Однако, по его мнению, было бы неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) всю ответственность за энергетическую зависимость ФРГ от российского природного газа.
Экс-министр объяснил, что не только немцы надеялись, что за счет тесных торговых отношений с Россией ее можно интегрировать в европейские институты.
"Восточные европейцы всегда называли это иллюзией – и они были правы". Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от российских энергоносителей – это не что иное, как искать "козла отпущения", – считает он.
По мнению Габриэля, частично ответственность за стратегическую ошибку несет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Они допустили ошибку в том, что с 2005 года политику в отношении РФ вершила возглавлявшая эту партию канцлер Ангела Меркель.
Решение продолжать расширять энергетические отношения с Россией даже после аннексии ею Крыма Зигмар Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.
Как отметил бывший глава МИД ФРГ, "вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен Северный поток - 2".
Пожалуйста, подождите...
Украине это стоило тысячи жизней , чтоб до них дошло , что они лохонулись!
Теперь будут друг на друга тыкать пальцами ища виноватых …
Та ти шо !
Так і до сповідей цілих дойде.
Але мізки вам ще вправляти і вправляти. Дістали вже цією тупою наївністю і звихнутою толерантістю. Слухайте, що вам кажуть ті, хто знає москальню, і не корчте з себе страшно вумних.
нічого, вИзнають, на лаві підсудних, після перемоги.
Але в тому, що опиняться на лаві підсудних, є великі сумніви.
Навіть бомби на голови населення не витверезило його.
Совки різного розливу цього не роблять ніколи.
Хтось чув визнання помилковості миролюбиво-асфальтної стратегії від нинішньої влади?
Ось і Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зігмар Габріель визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2"... "Східні європейці завжди називали це ілюзією - і вони мали рацію" ....
"Слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно було зупинено "Північний потік - 2".
Рішення продовжувати розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Зігмар Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.
Феномен? А може тому, що Кремль перестав платити...?
"Серед країн, які допомогли Україні, найбільше (відносно обсягів ВВП) це зробила Естонія, а найменше - Німеччина", - написав історик [Тімоті Снайдер]. Джерело:
Германия - не россия, и не германия 1930х, которой россия вдохновляется, и которые уверены, что что бы ни делали - всегда правы. Немцев денацифицировали - и сами себя они денацифицировали - до такой степени, что привычка извиняться за грехи прадедов закладывается ещё в детском саду. Вот вам пример:
Это - памятная монета, выпущенная, как мы видим, к пятидесятилетию события, когда канцлер Вилли Брандт принёс извинения перед евреями в Варшавском Гетто. И на тот момент это был поступок
Проблема в том, что когда ты по любому поводу каждой сволочью готов в ножки бросаться прощения просить - эта готовность девальвируется. И ведь в истории Германии был пример - император Генрих IV три дня простоявший на коленях перед папой. Об этом событии даже в школьной программе рассказывают, но умалчивается, что Генрих IV вообще любил постоять на коленях. Типа "Как же, перед тобой же сам кайзер встал, так что давай мирись-мирись-мирись". И потом в спину нож. Кончилось это дело тем, что его свергли, и никакие мозоли на коленях не помогли.
И вот теперь история, увы, повторяется. Германия - отличная страна, но меня уже просто тошнит смотреть на нашу власть. В свою защиту скажу, что голосовал за зелёных, в первую очередь из-за их жёсткой позиции против сп2. И позиция была жёсткой именно очередь из-за угрозы, которая сейчас, через почти 2 месяца войны, ВНЕЗАПНО стала понятна всяким Штайнмайерам и Габриелям, и о которой зелёные предупреждали уже год за годом, пока все остальные отмахивались.