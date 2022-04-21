"Северный поток – 2" и попытки интегрировать РФ в экономику ЕС были ошибкой, - экс-глава МИД ФРГ Габриэль

Бывший министр иностранных дел (2017-2018) и экономики (2013-2017) Германии Зигмар Габриэль признал личные просчеты по российскому проекту магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом он сообщил в опубликованном 20 апреля интервью газете Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В частности, он сказал, что "не прислушаться к восточным европейцам, когда они возражали", было ошибкой.

Однако, по его мнению, было бы неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) всю ответственность за энергетическую зависимость ФРГ от российского природного газа.

Экс-министр объяснил, что не только немцы надеялись, что за счет тесных торговых отношений с Россией ее можно интегрировать в европейские институты.

"Восточные европейцы всегда называли это иллюзией – и они были правы". Но обвинять только социал-демократов в зависимости Германии от российских энергоносителей – это не что иное, как искать "козла отпущения", – считает он.

По мнению Габриэля, частично ответственность за стратегическую ошибку несет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Они допустили ошибку в том, что с 2005 года политику в отношении РФ вершила возглавлявшая эту партию канцлер Ангела Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.

Решение продолжать расширять энергетические отношения с Россией даже после аннексии ею Крыма Зигмар Габриэль объяснил тогдашними надеждами на дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

Как отметил бывший глава МИД ФРГ, "вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен Северный поток - 2".