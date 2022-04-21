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армия РФ (18012) дети (6337) военные преступления (1376) Офис Генпрокурора (2383)

С начала вторжения РФ в Украине погибли 208 детей, 376 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли. Еще 376 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.

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20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадание снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры г. Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

Стало известно, что в первой половине марта 2022 г. в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер не приходя в сознание, а старшему удалось спастись.

Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Стало известно, что 13 марта при обстреле оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.
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Навіщо потрібен цей лічильник? Я розумію якщоб від був на лєнта.ру або вашінгтон пост наприклад, щоб до когось щось намагатись донести... А тут навіщо, яке його практичне призначення?
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21.04.2022 08:44 Ответить
загинуло 208 дітей, 376 - поранено ? Я понимаю, что в ГПУ имени Венедиктовой работают малограмотные люди, но подобное недопустимо. Надо говорить о том, что документально подтверждено или достоверно установлено, гибель 208 детей. И это важно, потому что никто сейчам не знает точно, сколько детей погибло только в одном Мариуполе... А в целом по Украине количество погибших детей может быть в разы больше
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21.04.2022 08:52 Ответить
в десятки разів.
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21.04.2022 09:37 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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21.04.2022 09:37 Ответить
 
 