Немцы финансировали российский фашизм, в борьбе с которым погибают украинцы, - американский историк Снайдер

В течение всего периода независимости Украины Германия финансировала российский фашизм, считает известный американский публицист и историк Тимоти Снайдер.

Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На протяжении тридцати лет немцы читали украинцам лекции о фашизме. Когда фашизм действительно пришел, немцы финансировали его, а украинцы гибнут в борьбе с ним", - отметил он, имея в виду средства, которые ФРГ платила России за энергоносители.

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В другом твите он отметил, что Германия, с учетом ее экономических возможностей, оказала Украине достаточно мало помощи в войне против РФ.

"Среди стран, которые помогли Украине, больше всего (относительно объемов ВВП) это сделала Эстония, а меньше всего Германия", - написал историк.