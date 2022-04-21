РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11818 посетителей онлайн
Новости
3 667 9
Мариуполь (5693) эвакуация (1998) Верещук (498) гуманитарный коридор (124)

Вчера по гумкоридору из Мариуполя выехало 4 эвакуационных автобуса. Сегодня эвакуация продолжится, – Верещук

маріуполь

Вчера гуманитарным коридором из Мариуполя удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Сегодня эвакуация женщин, детей и пожилых людей будет продолжаться.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно Мариуполя: по вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось выехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", - сообщила Верещук.

"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00. Ситуация по безопасности сложная. Могут быть изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", - добавила украинская министерка. .

Также читайте: Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новый пакет военной помощи США для битвы за Донбасс/ Посейдон навел Нептуна на "Москву"/ № 201

Юій Швець про новітніх бариг щодо медикаментів, які застряли на складах "прокладок"
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
показать весь комментарий
21.04.2022 09:06 Ответить
Швец это пропаганда. Я как бы сам немного зрадофил, тяжело при Зеленском быть не зрадофилом, но накидывание без пруфов я не люблю. Он врет.
показать весь комментарий
21.04.2022 09:11 Ответить
Не поширюй підорашенську брехню.
показать весь комментарий
21.04.2022 09:26 Ответить
Тиждень тому, під Луцьком знайшли склад заниканий замом голови ОДА, з пластинами до броніків, новенькими шинами, продуктами, тощо. Його звісно звільнили.
показать весь комментарий
21.04.2022 09:29 Ответить
Да. Это проблемы. У нас воровство на местном уровне и обман. Источник новости Швеца вот этот репортаж https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM&ab_channel=CNN . Там где местные ноют где оружие. Мы же это постоянно читаем в соцсетях. Ничего нового.

Две проблемы.
1. Липкие руки. К которым прилипает всё что плохо лежит.
2. Система распределения, которую никто не реформировал. Оттого те же американцы предлагают прислать своих людей, чтобы рассказать как развернуть снабжение. Кстати, отсутствие адекватной системы снабжения одна из причин почему мы не отвечаем стандартам НАТО,
показать весь комментарий
21.04.2022 09:38 Ответить
Наши люди кажется забыли, что у нас только армия современная, а в остальном мы страна третьего мира. С бандитами, ворами и неработающим государством. Вот Путин поглядел на это всё и напал. Как он мог догадаться, что армию реформировали?
показать весь комментарий
21.04.2022 09:39 Ответить
Дуже,дуже,дуже...гарна новина...
показать весь комментарий
21.04.2022 09:07 Ответить
Куди б евакуювати цю Верещук??Хіба що в Московію-більше вона ніде не потрібна.
показать весь комментарий
21.04.2022 09:27 Ответить
Розмовляє з камінням та готує місто до дня перемоги. 🤦‍♀️ Окупанти у Бердянську призначили двірника «заступником мера»

Самопроголошений мер Бердянська призначив своїм заступником з питань архітектури Самойленка Микиту, який до «призначення» працював двірником в КП «БердянськЕкоТранс».

Чоловік себе позиціонує як творчу особистість та стверджує, що бачить візерунки уві сні й розмовляє з камінням. Після вторгнення ворога він добровільно перейшов на бік окупантів та погодився на співпрацю з ними.

Тепер новопризначений «заммера» займається підготовкою до святкування дня перемоги 9 травня - прикрашає клумби та красить бордюри. https://t.me/operativnoZSU/20237

показать весь комментарий
21.04.2022 09:31 Ответить
 
 