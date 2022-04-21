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армия РФ (18012) Николаев (2109) обстрел (25755) Ким Виталий (241)

Из-за ночных обстрелов Николаева погиб один человек, двое раненых. Последствия ликвидируем, - Ким

миколаїв

В результате ночных обстрелов Николаева погиб один человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночных обстрелов погиб один человек, двое раненых. Сейчас ликвидируем последствия", - отметил он.

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на следующих выборах за Кима буду голосовать.....
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21.04.2022 09:27 Ответить
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21.04.2022 09:30 Ответить
https://twitter.com/prm_ua/status/1516868571132956673?s=20
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21.04.2022 09:32 Ответить
 
 