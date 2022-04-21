Из-за ночных обстрелов Николаева погиб один человек, двое раненых. Последствия ликвидируем, - Ким

В результате ночных обстрелов Николаева погиб один человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночных обстрелов погиб один человек, двое раненых. Сейчас ликвидируем последствия", - отметил он.

Также читайте: В Николаеве слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях, - мэр Сенкевич