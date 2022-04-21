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Новости Война
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Азербайджан (769) армия РФ (18012) Мариуполь (5693) россия (92999) издевательство (131) военные преступления (1376)

"Я слышал, как они пытали людей из других камер, несчастные кричали от боли, а потом их просто расстреливали", - студент из Мариуполя рассказал, что делают россияне с теми, кто пытался уехать из города

абдулаєв,гусейн

20-летний азербайджанец Гусейн Абдулаев, студент 3 курса Мариупольского государственного университета. 17 марта во время эвакуации он был взят в плен русскими военными. 12 апреля освобожден благодаря переговорам.

Цитаты из интервью Абдулаева Media.Az приводит на своей страничке в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

- Сколько дней вы были в плену?

- Всего я там провел 25 дней. Они меня посадили и завязали руки. Стали задавать вопросы, оказывали сначала моральное давление, пытаясь заставить меня признаться, что я солдат полка "Азова". Я настаивал, что я студент. Они стали мне угрожать, что если я не хочу говорить по-хорошему, то будет по-плохому. Они присоединили аппарат к большим пальцам моих ног и начали пускать болезненные разряды током. Они хотели, чтобы я признался в том, что являюсь военным. Но мне было нечего сказать, я им не врал, я ведь просто студент…

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- Как часто вас пытали?

- Каждый день. 21 марта у меня был день рождения и меня весь день пытали. Пытки приостановили только за 5-6 дней до того, как была достигнута договоренность и меня отпустили. Больше не пускали разряды тока, но продолжали избивать… Как правило, били по 10-15 человек сразу. Но это не самое страшное, электрического тока я боялся больше.

Как правило, пытки током продолжались 20-30 минут, а избивали в течение часа. Пытки повторялись раза три в день. Бывало, что я терял сознание, на меня выливали холодную воду и продолжали издеваться дальше.

- Сколько человек вас было в камере?

- Со мной вместе в плену оказались Сергей Назаров - майор ГСЧС Мариуполя, Эдик Кростов - работник одного из заводов, Алексей Лустов - волонтер.

- Как обращались с ними?

- Над ними издевались еще хуже. Особенно над волонтером. Из-за того, что у парня была татуировка на ноге, они его избили так, что нога сильно опухла. У него были проблемы с сердцем, начался приступ, я пытался ему помочь, после чего меня избили еще сильнее. Как правило, они не били по лицу, но почему-то на Эдика Ростова это не распространялось. Когда мы его увидели, на нем не было живого места. А через тело Сергея Назарова постоянно пропускали ток и снимали на видео.

- А вам известно что-либо о судьбе тех, кто был с вами в одной камере?

- До меня отпустили Эдика Ростова, его отправили в Крым. Так нам сказали. Я не знаю точно, правда ли это или нет. Возможно, его и убили. Я не верю, что их оставят в живых... Знаете, я слышал, как они пытали людей из других камер, бедные кричали от боли, а потом их просто расстреливали. Наступала тишина…

- В Азербайджан не планируете вернуться?

- В скором времени я планирую приехать на Родину.

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- А продолжите образование в Азербайджане?

- Я желаю, чтобы Украина выиграла войну. Если это произойдет я вернусь и продолжу свое обучение в Мариуполе.
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Топ комментарии
+37
Мариупольцы по совету Президента готовились к майским шашлыкам.Не случилось.Но Президент,конечно,не виноват
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21.04.2022 09:26
+37
А я хочу почути відповіді щодо Херсона і розмінування перешийку.
Поки що.
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21.04.2022 09:39
+30
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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21.04.2022 09:26
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Всі мерзенні кацапські вбивці повинні бути покарані...
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21.04.2022 09:22 Ответить
Покарані мають бути виконавці, замовники, організатори, пропагандисти, ідеологи і сама ідеологія рашизму.
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21.04.2022 09:32 Ответить
Кати з ОРДЛО проживали в столиці роками під кришою сбу !Хто буде покараний ?
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21.04.2022 09:45 Ответить
Покарані мають бути всі без винятку кацапи. Всі народності і племена які заселяють територію ********** і вважають себе "роzzіянами. Це середовище яке вигодовує і виховує моральних виродків, гвалтівників, вбивць і садистів.
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21.04.2022 09:57 Ответить
Мариупольцы по совету Президента готовились к майским шашлыкам.Не случилось.Но Президент,конечно,не виноват
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21.04.2022 09:26 Ответить
А я хочу почути відповіді щодо Херсона і розмінування перешийку.
Поки що.
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21.04.2022 09:39 Ответить
есть данные кроме слухов? есть видео множества техники, которая заходит из Крыма просто по шоссе.
И есть кацапские видео, где кацапы разминируют перешеек спецмашинами.
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22.04.2022 03:25 Ответить
Что за инфа про сдачу Харькова?
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21.04.2022 09:53 Ответить
Иди к своим друзьям из рашки, а лучше за руским кораблем
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21.04.2022 09:39 Ответить
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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21.04.2022 09:26 Ответить
Пророческий мультфильм про росийский крейсер https://www.youtube.com/watch?v=f5drxzeFOsE
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21.04.2022 09:27 Ответить
так вони ще будуть нашими харантами.....так подоляк?
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21.04.2022 09:29 Ответить
Кто то говорит нужно сдать Мариуполь чтобы небыло большежертв. А что будет с оставшимися там людьми? Или всех до одного нужно жителей евакуировать в том числе и с других городов. Иначе пытки, расстрелы, похищения людей и зомбирование и призыв во вражескую армию в виде пушечного мяса всем оставшимся обеспечено.
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21.04.2022 09:30 Ответить
Тих хто каже про здачу треба посилати вслід за кораблем.
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21.04.2022 09:46 Ответить
Це - страшно.

Вселенське зло, яке уособлює мордор, повинно бути знищене.
Інакше - біда.
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21.04.2022 09:34 Ответить
Никаких переговоров, мирных планов и договоров с рашистами. Или мы их уничтожим или они нас. Другого не дано
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21.04.2022 09:36 Ответить
и эти люди говорят про фашистов
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21.04.2022 09:36 Ответить
воровство, ложь, мародерство и садизм в характере русни... ибо слабак с оружием да еще в шобелке таких же... чувствует себя безнаказанным и вершителем судеб... это поодиночке они трусы и "мыничегонезнали".."мызаблудились"... это бешенные твари, вскормленные говнопрогандонами
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21.04.2022 09:45 Ответить
Опубликуйте это интервью в прессе Германии, Франции, Италии и других стран, пожалуйста!
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21.04.2022 09:50 Ответить
Московити це мутанти. І герб у них такий.
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21.04.2022 09:58 Ответить
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:10 Ответить
https://www.facebook.com/groh.max

Сталініст, рашист, і просто ублюдок. Звонить з Цюріха, та погрожує нашим біженцям. Організатор мітингів за днр в Цюріху. Напишіть пару ласкових на його сторінках.
https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos

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21.04.2022 10:14 Ответить
Його треба вбити а не пости йому в соцмережах писати! Це злочинець!
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21.04.2022 11:44 Ответить
хай все запишуть міжнародні прокурори для гааги
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21.04.2022 10:42 Ответить
Мы поняли: русские не лЮди.
Отныне слово «русский» для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово «русский» разряжает ружьё.
Не будем говорить.
Не будем возмущаться.
Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя русского убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь русского, русский убьёт тебя.
Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной Рашке.
Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского ножом.

Если не можешь убить русского ножом, отрави.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей русского до боя.
Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русскийких трупов.
Не считай дней.
Не считай вёрст.
Считай одно: убитых тобою русских.
Убей русского! - это просит старуха-мать.
Убей русского! - это молит тебя дитя.
Убей русского! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!
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21.04.2022 10:46 Ответить
Боже, це не можливо просто уявити😭, нелюди, мразі, бидло, це кончена нація рашистів, всіх *********, страчувати в муках, всі росияни, повинні відповісти, століть не вистачить щоб спокутувати свої страшні гріхи, діти і правнуки, будуть відповідати, будете втрачати найцініше рашистські падлюки...ніколи, нікого з вас не буде шкода, горіть в пеклі, і на землі, і на небі. За кожного буде помста, війна перейде в рашку.
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21.04.2022 10:49 Ответить
...😡💀💀💀
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21.04.2022 11:14 Ответить
Треба не інтерв'ю брати а покази під розпис, бо коли цей студент повернеться на родіну, до нього прийдуть алієвські вертухаї, і він може все забути, раптом
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21.04.2022 11:29 Ответить
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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21.04.2022 11:48 Ответить
Злить неймовірно те,що наша влада не збирається прориватися в Маріуполь, так само як і 8років в Донецьк, де така сама Ізоляція'. Пояснює це відсутністю важких озброєнь! Ау! Ми не з машинами воюємо, а з людьми на них. Немає рашиста біля рсзв, танку, ППО- це просто металобрухт, який не спричинить лиха! На блок постах в тій же Васильївці не залізяччя людей роздягає і викрадає, а певна невелика кількість рашистів! Які вбиваються всім легким а не важким озброєнням- кулями ножами та хоч сокирами і камінням по голові!
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21.04.2022 11:53 Ответить
нелюди, садисты, маньяки.
уничтожать.
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22.04.2022 03:32 Ответить
 
 