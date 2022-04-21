"Я слышал, как они пытали людей из других камер, несчастные кричали от боли, а потом их просто расстреливали", - студент из Мариуполя рассказал, что делают россияне с теми, кто пытался уехать из города
20-летний азербайджанец Гусейн Абдулаев, студент 3 курса Мариупольского государственного университета. 17 марта во время эвакуации он был взят в плен русскими военными. 12 апреля освобожден благодаря переговорам.
Цитаты из интервью Абдулаева Media.Az приводит на своей страничке в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
- Сколько дней вы были в плену?
- Всего я там провел 25 дней. Они меня посадили и завязали руки. Стали задавать вопросы, оказывали сначала моральное давление, пытаясь заставить меня признаться, что я солдат полка "Азова". Я настаивал, что я студент. Они стали мне угрожать, что если я не хочу говорить по-хорошему, то будет по-плохому. Они присоединили аппарат к большим пальцам моих ног и начали пускать болезненные разряды током. Они хотели, чтобы я признался в том, что являюсь военным. Но мне было нечего сказать, я им не врал, я ведь просто студент…
- Как часто вас пытали?
- Каждый день. 21 марта у меня был день рождения и меня весь день пытали. Пытки приостановили только за 5-6 дней до того, как была достигнута договоренность и меня отпустили. Больше не пускали разряды тока, но продолжали избивать… Как правило, били по 10-15 человек сразу. Но это не самое страшное, электрического тока я боялся больше.
Как правило, пытки током продолжались 20-30 минут, а избивали в течение часа. Пытки повторялись раза три в день. Бывало, что я терял сознание, на меня выливали холодную воду и продолжали издеваться дальше.
- Сколько человек вас было в камере?
- Со мной вместе в плену оказались Сергей Назаров - майор ГСЧС Мариуполя, Эдик Кростов - работник одного из заводов, Алексей Лустов - волонтер.
- Как обращались с ними?
- Над ними издевались еще хуже. Особенно над волонтером. Из-за того, что у парня была татуировка на ноге, они его избили так, что нога сильно опухла. У него были проблемы с сердцем, начался приступ, я пытался ему помочь, после чего меня избили еще сильнее. Как правило, они не били по лицу, но почему-то на Эдика Ростова это не распространялось. Когда мы его увидели, на нем не было живого места. А через тело Сергея Назарова постоянно пропускали ток и снимали на видео.
- А вам известно что-либо о судьбе тех, кто был с вами в одной камере?
- До меня отпустили Эдика Ростова, его отправили в Крым. Так нам сказали. Я не знаю точно, правда ли это или нет. Возможно, его и убили. Я не верю, что их оставят в живых... Знаете, я слышал, как они пытали людей из других камер, бедные кричали от боли, а потом их просто расстреливали. Наступала тишина…
- В Азербайджан не планируете вернуться?
- В скором времени я планирую приехать на Родину.
- А продолжите образование в Азербайджане?
- Я желаю, чтобы Украина выиграла войну. Если это произойдет я вернусь и продолжу свое обучение в Мариуполе.
Пожалуйста, подождите...
Поки що.
И есть кацапские видео, где кацапы разминируют перешеек спецмашинами.
Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
Вселенське зло, яке уособлює мордор, повинно бути знищене.
Інакше - біда.
Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні
Сталініст, рашист, і просто ублюдок. Звонить з Цюріха, та погрожує нашим біженцям. Організатор мітингів за днр в Цюріху. Напишіть пару ласкових на його сторінках.
https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos https://www.youtube.com/channel/UCf0GtF9hjzuIFl3v1A4CuYQ/videos
Отныне слово «русский» для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово «русский» разряжает ружьё.
Не будем говорить.
Не будем возмущаться.
Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного русского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя русского убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь русского, русский убьёт тебя.
Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной Рашке.
Если ты не можешь убить русского пулей, убей русского ножом.
Если не можешь убить русского ножом, отрави.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей русского до боя.
Если ты убил одного русского, убей другого - нет для нас ничего веселее русскийких трупов.
Не считай дней.
Не считай вёрст.
Считай одно: убитых тобою русских.
Убей русского! - это просит старуха-мать.
Убей русского! - это молит тебя дитя.
Убей русского! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!
уничтожать.