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задержание (6650) Краматорськ (2229) государственная измена (1491)

Корректировала обстрелы Краматорска. В Донецкой области взяли под стражу женщину за госизмену

краматорськ

Жительница Краматорска корректировала обстрелы родного города.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратурой разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Краматорска в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении нее применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 подозреваемая добровольно сотрудничала с российскими оккупантами. Она передавала представителю вражеской армии через мессенджер Telegram фото с информацией об объектах инфраструктуры и позициях ВСУ на территории Краматорска Донецкой области. То есть фактически корректировала действия представителей государства-оккупанта по обстрелам города

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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Топ комментарии
+32
Тре вже рострлювати цих покидьків без суду та слідства!
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21.04.2022 09:38
+26
Еще и с возможностью выйти под залог. Вы там совсем *бнутые? За расстрел артиллерией жителей города ей еще можно и под залог выйти? Может вы еще залог возьмете стиральными машинами, сережками, и золотыми коронками?
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21.04.2022 09:44
+25
Чергова мерзенна гнида...
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21.04.2022 09:39
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Тре вже рострлювати цих покидьків без суду та слідства!
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21.04.2022 09:38 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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21.04.2022 09:39 Ответить
Вона не жінка.
Це - потвора.

На жаль, з українським паспортом.
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21.04.2022 09:40 Ответить
О, там ****** ватных хватает. Воевать сложно когда само население на 65% ватаны.
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21.04.2022 09:42 Ответить
Какие нафиг 65? но много конечно, даже 10 процентов от 200 000 города, это 20 000 гадов
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21.04.2022 10:42 Ответить
Да, и электричеством. Должно помочь...
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21.04.2022 09:43 Ответить
Еще и с возможностью выйти под залог. Вы там совсем *бнутые? За расстрел артиллерией жителей города ей еще можно и под залог выйти? Может вы еще залог возьмете стиральными машинами, сережками, и золотыми коронками?
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21.04.2022 09:44 Ответить
Люди! Роздерiть цю курву на шматки!!!
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21.04.2022 09:46 Ответить
наши хлопцы просто валят таких тварей и всего один выстрел в нем все и возбуждение угол. дела следственные действия и обвинительный акт и исполнение
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21.04.2022 09:49 Ответить
у нее будет суд и адвокаты..., интересно, что они будут говорить..., что она не знала?
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21.04.2022 09:57 Ответить
Воєнний стан, розстріл на місці і без суда, навіщо цю курву годувати в в 'язниці, хай "подякують" їй люди, які постраждали від пошкоджень своїх будинків, трагедії на вокзалі.
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21.04.2022 10:00 Ответить
Матери выплакали все глаза, оплакивая своих убитых сыновей которые защищали Украину а эта тварь за копейки продает Украину.
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21.04.2022 10:06 Ответить
Вийде під заставу і знову почне корегувати або втіче. Яка сума застави ? Може місцеві судді з нею за одно ?
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21.04.2022 10:16 Ответить
Нажаль за такі дії в нас звикли відпускати під заставу або пару років умовно. Нікого не хвилює що ці потвори своїми діями вбивають багато українців, хтось попадає в катівні окупантів, когось вивозять в рашку в табори...
Через них захоплюють цілі міста
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21.04.2022 10:52 Ответить
Проблема в тому що коли самі люди звикли міняти свої погляди кожні 5 років, і при цьому забувати що вони відповідальні за все що сталось... То і політикам теж це прощають. І само собою ніхто не хоче щоб за таке була жорстка відповідальність
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21.04.2022 10:54 Ответить
Чого таких не вішають?
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21.04.2022 11:30 Ответить
Тримання під вартою з заставою за руйнування і вбивства??? Ви що суки взагалі страх втратили? Допит і страта- це все що треба робити з ворогами!!!!!!!
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21.04.2022 11:31 Ответить
Треба вже робити військово польові суди. І нах ті застави
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21.04.2022 11:37 Ответить
а шо, хіба у нас за ізмєну родіни беруть под стражу? а я вважав шо ордєна вручают
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21.04.2022 13:12 Ответить
А где фото?
Страна должна знать своих 'героев'
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21.04.2022 18:29 Ответить
 
 