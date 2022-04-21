Общие потери РФ с начала войны – около 21 тыс. человек, 172 самолета, 151 вертолет, 829 танков и 2 118 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 апреля потери личного состава противника составляют около 21 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 21000 человек ликвидировано,
танков - 829 ед,
боевых бронированных машин - 2118 ед,
артиллерийских систем - 393 ед,
РСЗО - 136 ед,
средства ПВО - 67 ед,
самолетов - 172 ед,
вертолетов - 151 ед,
автомобильной техники - 1508 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Пожалуйста, подождите...
ОК, літачки попереду.
А мене цікавлять винятково трупачки.
Так от, я впевнена, що наші применшують кількість перегною. Зі скромності.
Думаю, що їх значно більше.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
Протягом минулої доби було знищено:
- особового складу - 40 осіб;
- танків - 2 одиниці;
- бойових броньованих машин - 10 одиниць;
- радіолокаційних станцій - одиниця; -автомобільної техніки - 6 одиниць.