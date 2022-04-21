РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12925 посетителей онлайн
Новости Война
7 363 13
армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) техника (1709) потери (4268)

Общие потери РФ с начала войны – около 21 тыс. человек, 172 самолета, 151 вертолет, 829 танков и 2 118 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 апреля потери личного состава противника составляют около 21 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21000 человек ликвидировано,

танков - 829 ед,

боевых бронированных машин - 2118 ед,

артиллерийских систем - 393 ед,

РСЗО - 136 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов - 172 ед,

вертолетов - 151 ед,

автомобильной техники - 1508 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Также читайте: На Восточном направлении за 20 апреля уничтожено 36 оккупантов, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"

Общие потери РФ с начала войны – около 21 тыс. человек, 172 самолета, 151 вертолет, 829 танков и 2 118 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
21.04.2022 09:59
+4
Тут хтось з хлопців писав, що конкретно веде статистику літачки vs вертольоти.

ОК, літачки попереду.

А мене цікавлять винятково трупачки.

Так от, я впевнена, що наші применшують кількість перегною. Зі скромності.
Думаю, що їх значно більше.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:05
+3
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
показать весь комментарий
21.04.2022 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
21.04.2022 09:59 Ответить
Тут хтось з хлопців писав, що конкретно веде статистику літачки vs вертольоти.

ОК, літачки попереду.

А мене цікавлять винятково трупачки.

Так от, я впевнена, що наші применшують кількість перегною. Зі скромності.
Думаю, що їх значно більше.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:05 Ответить
Одніх тільки танків, я думаю, перевалило за тісячу.
показать весь комментарий
21.04.2022 12:49 Ответить
Их в рахе никто не считает, чего сдесь утруждаться? Техника то да.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:14 Ответить
Літаків із самого початку було більше, ніж вертольотів. Колись бачив, підготували біля кордону 400 літаків та 250 вертольотів.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:24 Ответить
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
показать весь комментарий
21.04.2022 10:40 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2022 10:42 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2022 11:12 Ответить
Генштаб, ведіть свої підрахунки для статистики і історії, а нас цікавить чому немає жодного руху на південь по всім ділянкам фронту? Два тижні жодних успіхів територіальних?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:26 Ответить
На Запоріжжі за добу захисники знищили 10 ББМ, 2 танки та ліквідували 40 окупантів.
Протягом минулої доби було знищено:
- особового складу - 40 осіб;
- танків - 2 одиниці;
- бойових броньованих машин - 10 одиниць;
- радіолокаційних станцій - одиниця; -автомобільної техніки - 6 одиниць.
показать весь комментарий
21.04.2022 11:35 Ответить
Що Стугни та Джавеліни дивотворні роблять!
показать весь комментарий
21.04.2022 12:02 Ответить
 
 