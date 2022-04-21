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россия (92999) смерть (9176) Мали (42) ЧВК Вагнер (1326)

В Мали в результате взрыва погиб "военный советник" РФ - боевик ЧВК "Вагнера"

вагнер

В Мали погиб российский военный "советник". Он взорвался на заложенном на дороге взрывном устройстве в центре охваченной конфликтом провинции Сахель. Это первый случай смерти "русского инструктора" в Мали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Согласно документу малийской армии, имеющемуся в распоряжении журналистов, армейское подразделение, сопровождавшее россиянин, утром 19 апреля взорвалось на самодельном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Хомбори. В этом регионе особенно активны джихадистские группировки.

Россиянина по воздуху доставили в больницу в городе Севаре, где он скончался. Его смерть подтвердил сотрудник больницы, который также сообщил, что мужчина был в возрасте около 30 лет.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, погибший был бойцом российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это первый подтвержденный случай смерти россиянина, который участвовал в военных операциях в этой африканской стране.

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Малийская военная хунта отрицает присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера. В конце декабря ее представители заявили, что в Мали находятся только "российские инструкторы", приглашенные в страну для обучения малой армии и усиления военного потенциала национальной обороны.

Несколько западных стран, включая Германию, в совместном заявлении 24 декабря осудили размещение в западноафриканской стране российских бойцов ЧВК Вагнера.
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Топ комментарии
+14
Кацапські смердючі свині дохнуть по усьому світу....
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21.04.2022 10:01
+13
Поховали москаля край дороги, Видно руки, видно ноги, видно роги.
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21.04.2022 10:01
+10
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21.04.2022 10:03
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Кацапські смердючі свині дохнуть по усьому світу....
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21.04.2022 10:01 Ответить
Ото мені сумно,....
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21.04.2022 10:01 Ответить
Поховали москаля край дороги, Видно руки, видно ноги, видно роги.
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21.04.2022 10:01 Ответить
Не будет скоро того Вагнера такими темпами.
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21.04.2022 10:02 Ответить
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21.04.2022 10:03 Ответить
Гори в аду гадьониш лаптєрогий !
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21.04.2022 10:06 Ответить
Українці показали що росіян вбивати дуже легко... І дуже потрібно...
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21.04.2022 10:07 Ответить
ЧВК? Ви впевнені??
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21.04.2022 10:10 Ответить
хай буде новий тренд,
замочи військового москаля
і тобі буде удача цілий рік
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21.04.2022 10:10 Ответить
Нужно ополченцам Мали оружием. Как и всем другим народам воюющим против проросийских диктаторов-самозванцев.
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21.04.2022 10:12 Ответить
Кацапи КОНЧЕНІ, ви всунули свій "їбальник" у всьому світі.......
Так НЕ БУДЕ!!!!
ВЖЕ всі зрозуміли, що ви, як ракова опухоль

Тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!
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21.04.2022 10:26 Ответить
Блин, да не "вагнера", а уткина!!!
Какой то местный имбицил уткин, услышал слово "Вагнер" =)
PS: А ***** и сам имбицил, правда сортирный! =)
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21.04.2022 10:30 Ответить
Яка сумна новина..)
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21.04.2022 10:47 Ответить
Это хорошо...)
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21.04.2022 11:00 Ответить
 
 