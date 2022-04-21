В Мали в результате взрыва погиб "военный советник" РФ - боевик ЧВК "Вагнера"
В Мали погиб российский военный "советник". Он взорвался на заложенном на дороге взрывном устройстве в центре охваченной конфликтом провинции Сахель. Это первый случай смерти "русского инструктора" в Мали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Согласно документу малийской армии, имеющемуся в распоряжении журналистов, армейское подразделение, сопровождавшее россиянин, утром 19 апреля взорвалось на самодельном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Хомбори. В этом регионе особенно активны джихадистские группировки.
Россиянина по воздуху доставили в больницу в городе Севаре, где он скончался. Его смерть подтвердил сотрудник больницы, который также сообщил, что мужчина был в возрасте около 30 лет.
По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, погибший был бойцом российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это первый подтвержденный случай смерти россиянина, который участвовал в военных операциях в этой африканской стране.
Малийская военная хунта отрицает присутствие в стране наемников ЧВК Вагнера. В конце декабря ее представители заявили, что в Мали находятся только "российские инструкторы", приглашенные в страну для обучения малой армии и усиления военного потенциала национальной обороны.
Несколько западных стран, включая Германию, в совместном заявлении 24 декабря осудили размещение в западноафриканской стране российских бойцов ЧВК Вагнера.
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замочи військового москаля
і тобі буде удача цілий рік
Так НЕ БУДЕ!!!!
ВЖЕ всі зрозуміли, що ви, як ракова опухоль
Тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!
Какой то местный имбицил уткин, услышал слово "Вагнер" =)
PS: А ***** и сам имбицил, правда сортирный! =)