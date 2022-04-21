Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от РФ и пообещал поддержать Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине и оказывать давление на Россию.

Об этом он заявил в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не пал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов.

Макрон подчеркнул, что считает нужным усиливать давление на РФ. Одновременно с этим, по его мнению, Франция должна работать над тем, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны.

Президент заявил, что готов работать над тем, чтобы Россия согласилась сначала на прекращение огня в Украине, а затем вывела войска с украинской территории.

Существенную часть своего выступления Макрон посвятил тому, что Ле Пен несколько лет назад взяла кредит в банке в РФ, чтобы финансировать деятельность своей партии. По его мнению, это означат, что она зависит от властей РФ.

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Ле Пен ответила Макрону, что она зависит от России, и ее единственным обязательством было возвращение предоставленных ей денег. Также Ле Пен отметила, что брала кредит у России, поскольку власти Франции создали такие условия, когда они не могли сделать это на родине.