Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от РФ и пообещал поддержать Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине и оказывать давление на Россию.
Об этом он заявил в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не пал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов.
Макрон подчеркнул, что считает нужным усиливать давление на РФ. Одновременно с этим, по его мнению, Франция должна работать над тем, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны.
Президент заявил, что готов работать над тем, чтобы Россия согласилась сначала на прекращение огня в Украине, а затем вывела войска с украинской территории.
Существенную часть своего выступления Макрон посвятил тому, что Ле Пен несколько лет назад взяла кредит в банке в РФ, чтобы финансировать деятельность своей партии. По его мнению, это означат, что она зависит от властей РФ.
Ле Пен ответила Макрону, что она зависит от России, и ее единственным обязательством было возвращение предоставленных ей денег. Также Ле Пен отметила, что брала кредит у России, поскольку власти Франции создали такие условия, когда они не могли сделать это на родине.
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так не сказала чи кредит повернула чи вже відпрацювала і кредит може не повертати, і які були «кращі» умови у рашистського фюрера
У тебя до выборов было куча возможностей.