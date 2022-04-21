РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9413 посетителей онлайн
Новости
5 575 24
выборы (22666) Франция (3350) Марин Ле Пен (60) Макрон (1169)

Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от РФ и пообещал поддержать Украину

ле,пен,макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине и оказывать давление на Россию.

Об этом он заявил в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не пал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов.

Макрон подчеркнул, что считает нужным усиливать давление на РФ. Одновременно с этим, по его мнению, Франция должна работать над тем, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны.

Президент заявил, что готов работать над тем, чтобы Россия согласилась сначала на прекращение огня в Украине, а затем вывела войска с украинской территории.

Существенную часть своего выступления Макрон посвятил тому, что Ле Пен несколько лет назад взяла кредит в банке в РФ, чтобы финансировать деятельность своей партии. По его мнению, это означат, что она зависит от властей РФ.

Также читайте: Если Ле Пен поймет, что ошиблась с признанием оккупированного Крыма "российским", то наши отношения могут измениться, - Зеленский

Ле Пен ответила Макрону, что она зависит от России, и ее единственным обязательством было возвращение предоставленных ей денег. Также Ле Пен отметила, что брала кредит у России, поскольку власти Франции создали такие условия, когда они не могли сделать это на родине.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
шльондра в ОП не краща..
зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:23
+6
Потому что Шольц - ссыкло, и всё равно нашёл бы предлог ничего не поставлять, со штайнмайером или без. Или вы не видели новость: "Мы будем поставлять только то, чем Украинцы уже умеют пользоваться". То бишь - сгнившую ГДРовскую технику. Дали миллиард - "покупай, что хочешь, но мы ничего не продадим".
показать весь комментарий
21.04.2022 10:32
+4
Мімікрон звичайно не подарунок, але якщо виграє ця кремлівська хвойда, це стане катастрофою для ЄС
показать весь комментарий
21.04.2022 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це схоже на шльонlр що ********* між собою...Нє???
показать весь комментарий
21.04.2022 10:13 Ответить
шльондра в ОП не краща..
зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
Об этом сообщает издание Bild.
Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:23 Ответить
і до чого тут Зеленській, троляко? у німчур, завдяки старій комсомолці меркель, просто немає важкого озброєння. за роки миру, колиЄвропа вважала, що війна далеко, а ***** та роzzіяни - люди і з ними можна розмовляти, все було розпиляно та розпродоно, стара шльондра не вірила в те, що це озброєння може знадобитися. щоб не казала і не робила Україна, німці нам не зможуть дати того, чтого у них немає.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:32 Ответить
Це троль, він просто друкує одне і те саме повідомлення знову і знову. Штангу послали якраз після змін.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:33 Ответить
Потому что Шольц - ссыкло, и всё равно нашёл бы предлог ничего не поставлять, со штайнмайером или без. Или вы не видели новость: "Мы будем поставлять только то, чем Украинцы уже умеют пользоваться". То бишь - сгнившую ГДРовскую технику. Дали миллиард - "покупай, что хочешь, но мы ничего не продадим".
показать весь комментарий
21.04.2022 10:32 Ответить
Петро Олексійович, розлогінтеся і не спамте свої вигадки
показать весь комментарий
21.04.2022 11:03 Ответить
иПальник свой завали... гнида
показать весь комментарий
21.04.2022 11:17 Ответить
...шльондр...
показать весь комментарий
21.04.2022 10:45 Ответить
Мануелла та Марина - перше питання у списку на вступ до Українського союзу - КРИМ чий?!
показать весь комментарий
21.04.2022 10:13 Ответить
Що і очікувалося , заяви Макрона про Україну для внутрішнього споживача.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:14 Ответить
страшні умови не озвучує, просто відмазка,
так не сказала чи кредит повернула чи вже відпрацювала і кредит може не повертати, і які були «кращі» умови у рашистського фюрера
показать весь комментарий
21.04.2022 10:25 Ответить
c'est magnifique! Макроша, докажи делами, что ты не ************, - отправь 2REP в ЦАР, поубиивай там кацапье!
показать весь комментарий
21.04.2022 10:27 Ответить
Мімікрон звичайно не подарунок, але якщо виграє ця кремлівська хвойда, це стане катастрофою для ЄС
показать весь комментарий
21.04.2022 10:28 Ответить
А про зброю для України ані слова. Додік зібрався зупиняти танки і ракети телефоном і язиком. Треба його в Харків на адаптацію привезти, Шольца теж хай бере.
показать весь комментарий
21.04.2022 10:30 Ответить
А чого ти пастєснялся напряму за лепенчиху тулити, так в методичці для зеботів написано?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:34 Ответить
Потрібно випускати на Шольца братів-кракерів: ХЛАМИДІЮ І ПОДОЛЯКА та сестру їх ВЕРЕЩУЧКУ
показать весь комментарий
21.04.2022 10:32 Ответить
Верещучку это жестко, у меня начинают дрожать колени уже после первых гамм ее неповторимого колларатурного сопрано =)
показать весь комментарий
21.04.2022 11:15 Ответить
Президент заявив, що готовий працювати над тим, щоб Росія погодилася спочатку на припинення вогню в Україні, а згодом вивела війська з української території. за таку позицію Макарон- йдеш накуй за рашистським коритом "ЗГОДОМ"-на десятиріччя подібні рашистські членососи будуть "словесним полносом " піаритися на допомозі Україні.Вашу мать , німецько- французькі засранці , котрі у 2014 році створили основи нинішньої війни в Україні і все тому, що негайного виведення рашистських окупантів з території України мали вимагати у 2014. а не вісім років "згодом" підготовляти рашиста до окупації України спонсоруючи його грошима.(с,,,ки)
показать весь комментарий
21.04.2022 10:32 Ответить
Що Макорн що Ля Срен між Вами різниці немає, однакові слизняки та пупирі
показать весь комментарий
21.04.2022 10:42 Ответить
Обещает забомбить путлера телефонными звонками? Будет звонить по 2 раза в день?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:02 Ответить
Поддержать Украину? Пардон, чем? Рецептом бордосского вина или выкройками фригийского колпака?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:02 Ответить
А кто Путину постоянно трезвонит? Не Макрон ли?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:05 Ответить
А чего же ты жабоед не поддержал?
У тебя до выборов было куча возможностей.
показать весь комментарий
21.04.2022 18:32 Ответить
 
 