На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. ВСУ удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери, - Синегубов

В минувшие сутки российские оккупационные войска снова обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня - было около 15 обстрелов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе.

"В результате обстрелов оккупантов пострадали 5 гражданских: 3 – в г. Харьков, 2 – в Чугуевском районе", – отметил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что уменьшение интенсивности огня – это ложное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому власти региона просят жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий.

"Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. Враг испытывает наши оборонные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери. Держимся, верим в Вооруженные Силы Украины! Каждый должен работать на своем фронте. Победа только за нами!", - резюмирует глава региона.

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