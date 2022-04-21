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Новости Война
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армия РФ (18012) Харьков (7286) Харьковщина (5576) Изюм (246) боевые действия (3457) Синегубов (554)

На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. ВСУ удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери, - Синегубов

ізюм

В минувшие сутки российские оккупационные войска снова обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня - было около 15 обстрелов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе.

"В результате обстрелов оккупантов пострадали 5 гражданских: 3 – в г. Харьков, 2 – в Чугуевском районе", – отметил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что уменьшение интенсивности огня – это ложное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому власти региона просят жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий.

"Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. Враг испытывает наши оборонные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери. Держимся, верим в Вооруженные Силы Украины! Каждый должен работать на своем фронте. Победа только за нами!", - резюмирует глава региона.

Также читайте: Вблизи Изюма враг несет значительные потери, - Синегубов

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Топ комментарии
+14
Господи, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам
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21.04.2022 10:59
+11
Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая СМЕРТЬ ! Победа Украины вершится на наших с Вами глазах ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗСУ !
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21.04.2022 11:03
+11
У нас дуже багато гугл-стратєгов і просто зрадойобщиків. Я вірю що Генштаб України знає свою справу, і кращих варіантів за тих умов що єпросто не існує.
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21.04.2022 11:11
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Господи, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам
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21.04.2022 10:59 Ответить
Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая СМЕРТЬ ! Победа Украины вершится на наших с Вами глазах ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗСУ !
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21.04.2022 11:03 Ответить
Дивлюся на карту, вони продовжують просуватися із боку Ізюму на південь, оточую наших на Донбасі. Не розумію, чому це дають робити? Реально оточують. Потім пробиватимуться через оточення і домовлятимуться про коридори.
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21.04.2022 11:05 Ответить
На карте никакого продвижения нет. Как было, так и осталось. Хотите остановить врага - идите в действующую армию.
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21.04.2022 11:08 Ответить
У нас дуже багато гугл-стратєгов і просто зрадойобщиків. Я вірю що Генштаб України знає свою справу, і кращих варіантів за тих умов що єпросто не існує.
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21.04.2022 11:11 Ответить
так, зовсім немає просування. Начебто і Ізюм не зайняли.
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21.04.2022 11:15 Ответить
Ізюм під окупацією
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21.04.2022 12:54 Ответить
немає там особливого просування для оточення....
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21.04.2022 12:37 Ответить
шукай е своїх!!!
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21.04.2022 11:10 Ответить
Всесвіте!
Допоможи і захисти українських воїнів!
Смерть кацапам!
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21.04.2022 11:38 Ответить
Тотальный и не прекращающийся обстрел наших позиций из всего дальнобойного (в т.ч. стратегических бомбардировщиков) и "идут постоянные бои" это несколько разные понятия.
Рашисты поменяли стратегию продвижения. Это понятно уже всем. Не будет уже "парадного продвижения километровых колонн" и лобовых атак.
Учитывая то, что в дальнобойных, их возможности в десятки раз превосходят наши, хотелось бы понять как мы этому будем противодействовать?
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21.04.2022 11:39 Ответить
Якщо навіть подзвоните в Генштаб, вам не скажуть. Закон про ленд-ліз верхньою палатою сенату США ще не підписаний. До речі, законопроект про ленд-ліз було внесено в сенат 19 січня, за місяць до вторгнення. Є сподівання, що невдовзі закон приймуть остаточно.
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21.04.2022 11:52 Ответить
так поставки и так идут - по 7 самолетв в сутки
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21.04.2022 12:47 Ответить
ще один вс епропальщик ((
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21.04.2022 12:38 Ответить
счас тебе тут боту все расскажут .. хотя думаю скоро "наши" Paladin-ы зарешают
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21.04.2022 12:45 Ответить
 
 