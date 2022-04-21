Требуем от РФ срочный гумкоридор с "Азовстали". Около 1000 гражданских и 500 раненых воинов нужно эвакуировать сегодня, - Верещук
Гражданских лиц и раненых военных нужно эвакуировать с "Азовстали" сегодня.
Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Азовсталь"! Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!", – сообщила она.
"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - добавляет Верещук.
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скільки ваших вимог виконали орки?
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 16 mins ·
Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":
"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".
Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють
Брати по Зброї
если уже "освободили Мариуполь" как доложил шойгу *****... если ***** приказал взять в глухую осаду Азовсталь (чтобы муха не проскочила)... значит ли это что будут согласовывать с верещук какие-то коридоры???? значит ли это что ***** (которому по фиг свое мясо) озаботится раненными Азовцами??? или мирными???
І глибоку стурбованість?
Твоя героическая смерть и похороны будут прекрасным информ вкидом как и твой ежедневный тупой пиз-еж....
Интересно а ты вообще что то реально делаешь, помагаешь?
Или как Люся работаешь только ртом?