Требуем от РФ срочный гумкоридор с "Азовстали". Около 1000 гражданских и 500 раненых воинов нужно эвакуировать сегодня, - Верещук

Гражданских лиц и раненых военных нужно эвакуировать с "Азовстали" сегодня.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Азовсталь"! Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!", – сообщила она.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - добавляет Верещук.

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