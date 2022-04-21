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Новости Война
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Зеленский (19024) переговоры (4780)

Вера в результат переговоров между Россией и Украиной с каждым днем теряется, - Зеленский

зеленський

С каждым днем и с каждыми новыми фактами преступлений россиян на территории Украины вера в результат переговоров РФ и Украины теряется.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому каналу BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день официально наша делегация разговаривает с российской делегацией, и мы в принципе за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров России и Украины. Потому что на уровне лидеров можно остановить эту войну. Поэтому пока так. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой, желание и вера в то, что будет результат в наших переговорах, теряется", - сказал Зеленский.

Также читайте: Война может закончиться переговорами Зеленского и Путина, - Подоляк

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Топ комментарии
+36
Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати...
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21.04.2022 11:46
+34
Джонсон же сказав..які перемовини коли твоя нога в пащі крокодила
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21.04.2022 11:48
+33
ЗЕ, ти чув, що сказав Борис Джонсон про перемовини? Я вже не кажу про те, що казала Голда Мейєр в минулому сторіччі! Чим тебе йо... стукнуть, щоб до тебе, нарешті, дійшло - перемовини з тим, хто тебе вбиває, не мають сенсу

А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?

До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку Зеленському"?
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21.04.2022 11:50
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Ты в глаза ему смотрел?!
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21.04.2022 11:45 Ответить
Ні, не дивився. Т були не ті очі. Але віра ще є. Днів на 360. Хоча і втрачається. Але ще є.
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21.04.2022 11:55 Ответить
Аяяй! Яка прикрість - втрачаємо віру!!!
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21.04.2022 12:19 Ответить
В єдине ок- очко.
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21.04.2022 14:58 Ответить
А що дасть зустріч лідерів? Що вона змінить, не розумію...
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21.04.2022 11:45 Ответить
Зеленський задушить )(уйла в прямому ефірі і Зе нічого не буде..по закону
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21.04.2022 11:50 Ответить
теж про це думав - це єдиний сенс
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21.04.2022 14:03 Ответить
Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати...
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21.04.2022 11:46 Ответить
мой конец - это чье-то начало... т.е. как только разноцветный начнет делать движение вперед - это будет уже не начало, а конец... народ такого почти ежедневного издевательства с его задроченным педофилом, ослолюбом из осетии и прочей падалью о переговорах уже не стерпит...
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21.04.2022 11:48 Ответить
Джонсон же сказав..які перемовини коли твоя нога в пащі крокодила
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21.04.2022 11:48 Ответить
Що цей Вєлічайший хоче від ху*ла? Наміри кремлівського маніяка вже зрозумілі всім - це повне знищення української державності. Про що з ним взагалі говорити
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21.04.2022 11:49 Ответить
Оримати ярлик на князівство, на кштальт того що отримав Лукашенко.
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21.04.2022 13:54 Ответить
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21.04.2022 11:50 Ответить
ЗЕ, ти чув, що сказав Борис Джонсон про перемовини? Я вже не кажу про те, що казала Голда Мейєр в минулому сторіччі! Чим тебе йо... стукнуть, щоб до тебе, нарешті, дійшло - перемовини з тим, хто тебе вбиває, не мають сенсу

А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?

До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку Зеленському"?
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21.04.2022 11:50 Ответить
"Опять эта неопределённость!"
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21.04.2022 11:51 Ответить
ідіот
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21.04.2022 11:51 Ответить
Просто він не політик,ніколи не був їм і не стане в подальшому,а тому керується досі звичайними людськими категоріями стосовно добра і зла як такого. Нажаль
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21.04.2022 15:45 Ответить
З оточеня Президента потрібно прибрати шептунів таких як Єрмак та Подоляк тоді і питаня перемовин до повної перемоги стояти не будуть,а ці дивано бункерні слизняки нехай ідуть на передову
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21.04.2022 11:51 Ответить
А хто винен, що в нього таке оточення?!
Він САМ його вибрав!
І може у будь-який момент їх всіх звільнити одним розписом.
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21.04.2022 11:58 Ответить
Не может... Его крепко держат за яйца. Собственно по этой причине клоуна и двинули "во власть". И в отставку он сам не уйдёт. По той же причине. Единственный вариант - силовое свержение...
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21.04.2022 14:04 Ответить
а било послухати розумних людей, які ще в 2014 році говорили що домовитися і порішати не вийде, а в 2019 то вже просто криком кричали. Але....у нас же 21 сторіччя, наша сама головна зброя це діалог. А помогли і допомогатимуть і далі старі добрі бомбуля. А діалог, діалог розпочнеться, коли клієнт зрозуміє що йому звізда.
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21.04.2022 11:51 Ответить
Ехх, не бути Вєлічайшому миротворцем! А так хотів...

Все одно всю зелену наволоч треба судити після війни.
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21.04.2022 11:51 Ответить
...Пишуть (Є.Гєндін), що кукловод шостого (коломойський) ховається в Дніпрі (місті) і скажено радіє, тому що аеропорт Дніпра знищений вщент.
Це ж патрон Зеленського.
Суки зеленожопі були, є і будуть ворогами України!
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21.04.2022 11:51 Ответить
А про що перемовини? саюзнає гасударство аля білорасєя? федеральний округ **********? фєдєрація з безліч народних рєспублік? тупорилий нарік...
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21.04.2022 11:52 Ответить
ще пару-трійку українських міст зітруть - і чоколадне око фюрера закриється для зазирання
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21.04.2022 11:53 Ответить
Галоперидол в студію!
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21.04.2022 11:53 Ответить
ох і ця навязчива ідея подивитися в очко путіна, манить і манить.
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21.04.2022 11:53 Ответить
Владимир Вы Сказочн........
Вставить то что кому
По нраву.
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21.04.2022 11:54 Ответить
Придурок. О чем с нацистами цель которых уничтожение украинцев и Украины, переговариваться? Загляни лучше в глаза убитых в Буче, Бородянке и Мариуполе. Что они тебе скажут о переговорах с нацистами. Между прочим по твоим новым дорогам нацисты приехали в наши города.
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21.04.2022 11:57 Ответить
В том то и дело что он не совсем придурок, а так притворяется...
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21.04.2022 15:32 Ответить
Кацапи закінчуються?
Надіюсь
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21.04.2022 11:59 Ответить
Тільки клінічний ідіот або зрадник міг вірити у перемовини з рашею.
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21.04.2022 12:08 Ответить
Подивитись в очі = перемовини, тільки знищення.
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21.04.2022 12:10 Ответить
"На сьогодні офіційно наша делегація розмовляє з російською делегацією, і ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. - так ти ж його ще вчора називав военним злочинцем і вимагав признання от світа Мордору державою-террористом?підписувати і сідати за одін стіл з терористом?
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21.04.2022 12:11 Ответить
До Вови вже дуже багато запитань... І американська пам'ятна монета з його фейсов на аверсі йому аж ніяк не допоможе на них відповісти.
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21.04.2022 12:12 Ответить
Боріс Джонсон поставив під сумнів перемовини України з рф. Досить красномовно

Ведення справ з путіним прем'єр-міністр Великої Британії порівняв із перемовинами з «крокодилом, який уже взяв твою ногу в пащу».

«Важко уявити, як українці можуть вести перемовини з путіним, коли він так показує відсутність доброї волі. Його стратегія очевидна - спробувати захопити якомога більше території України, щоб мати потім якнайкращу позицію для переговорів».
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21.04.2022 12:20 Ответить
Главное - устранить "шеколадного барыгу". А то еще возьмёт и освободит украинскую землю, как в 2014 освободил пол Донбасса. А Зе - однозначно на второй срок! Посмотрите на карту, как под его чутким руководством Украина "освобождается" от своих территорий. Особенно "счастливы" жители юга и востока.
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21.04.2022 12:40 Ответить
что твой барыга, что этот осёл - одна херня
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21.04.2022 12:54 Ответить
LLL не сравнивай порох с вазелином
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21.04.2022 13:41 Ответить
а глаз все манит зелю
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21.04.2022 12:43 Ответить
у цих віра до кцапів як еверест. скільки кцапи мають нагадити, що б ушатати до монблану віру цих до кцапів.
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21.04.2022 12:43 Ответить
Зеленский, ты в какой реальности живешь? Ты президент какой страны?
Орки пришли уничтожить государство Украина и ее патриотов, а ты все толдычишь про переговоры!
Если бы лично на тебя напали и начали тебя бить, ты защищался бы или говорил, мол давайте проведем переговоры?
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21.04.2022 12:48 Ответить
Розслабся зеля, руку хазяїна ти вже не поцілуєш... путлер з бункера вже не вилізе, бо свої грохнуть.
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21.04.2022 12:50 Ответить
тупой упрямый *******. " Сколько нас ещё должно умереть у него на медицинском столе, чтобы он перестал поступать в медицинский институт"
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21.04.2022 12:52 Ответить
После того, что они сделали с русскими не о чем говорить, их нужно уничтожать всех, кто залез на территорию Украины и нужно находить этих тварей и в России и уничтожать, как Моссад делает с террористами. Их преступлениям нету срока давности!
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21.04.2022 12:53 Ответить
с какими узкими?
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21.04.2022 12:55 Ответить
#нуно перестать стрелять#,
Вова покайся в своїй тупості
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21.04.2022 13:17 Ответить
Перестань стріляти,і не заробляй на війні
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21.04.2022 13:29 Ответить
А ти думав, з москалем можна хдєта пасрєдінє, на пів шишечки і з ВАЗеліном, блазню? Хріново,коли до керівництва державою приходить ОТАКЕ, і гадає, що воно для краси там, а його папік і дєрьмак все порішають, головне,щоб шашлики і шаурму не провтикати!
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21.04.2022 13:49 Ответить
Ми не переможемо поки біля керма це неподобство з шоблою саботажників.
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21.04.2022 13:51 Ответить
Потребность в украинский "моссаде" уже перезрела...
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21.04.2022 14:13 Ответить
Ми не переможемо, поки нам не будуть постачати в десять разів більше далекобійної зброї, ніж дають. А це вже залежить від західних держав. А вони поки що не дуже поспішають... Тому й доводиться говорити про перемовини, бо в цих умовах, що є, можемо лише оборонятись і повільно відступати.
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21.04.2022 14:18 Ответить
Зрада шмарклі має бути для всіх несподіванкой.
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21.04.2022 13:51 Ответить
А может наоборот прогнозированна?
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21.04.2022 13:58 Ответить
да пачемуже? "нужно просто перестать стрелять и посмотреть в глаза" (с)

p.s. по итогу, вылез в президенты на лозунгах "остановлю войну", "сдали Крым", "за Илловайск не покарано", "посажу Порошенка", "ниякого кумовства", "ниякои корупции" итд итп а на деле.... сдал ЮГ, посадить ПП не смог, все кумовья и кореша на посадах с кучей скандалов, досмотрелся в глаза до полного вторжения, устроил свой "Илловайск" и Украина стала одной из самых коррумпированных в мире, дикая инфляция до войны... в НАТО уже не зовут (хотя ПП не отказывали)! поправьте если что-то я "придумал". Но шо не отнять - медийку он делает отменно...
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21.04.2022 13:52 Ответить
ау, 73%, ну, що скажете на такі прагнення вови-піаніста? "проста пєрєстать стрєлять"? тож подумайте тричі перед тим, як кинути бюлетень в виборчу урну на наступних виборах...
слава Україні!
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21.04.2022 13:56 Ответить
"Віра у результат перемовин між Росією та Україною з кожним днем втрачається"

Вова, а была ли эта "віра" у кого-то кроме тебя?

Или один из вас имеет убийственный компромат на другого?
Кто на кого под вопросом.

Но нельзя решать свои вопросы за счет народа Украины
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21.04.2022 13:56 Ответить
Юрій Каракай.

CNN повідомляє про тотальну корупцію і безпрецедентне розкрадання неурядовими організаціями і приватними компаніями нелетальної допомоги, яку уряд США надає Україні: військова форма, захисне спорядження, медичне обладнання, медикаменти, продукти харчування т.і. Все розкрадається фірмамами людей (привіт бородатій бабушкє) наближеними до влади на складах поблизу західного кордону. Мова йде про мільярди грн. Це ганьба! Це результат дії режиму політичної цензури, коли суспільство позбавлене можливості критикувати і тим контролювати владу. В той час, як Зеленський з Подоляком звинувачують союзників у бездіяльності, єрмаки, арахамії та інші Котлети, виявляється, розкрадають гуманітарку.

То хто там на війні наживається?
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21.04.2022 14:35 Ответить
Шашалычки на 9 мая ...в глаза путину ...Барыга наживается ,свертывание оборонной промышленности , сокращение армии ,дискридитация разведки ,тех кто ликвидировал захарченко ,моторолу ,гиви ... ...О КОМ ЭТО ?
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21.04.2022 15:08 Ответить
Какие переговоры, Украина может принять только капитуляцию России.
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21.04.2022 15:12 Ответить
Зелени все говорят, отстрани от работы Ермака и Демченко, хотя бы на время войны. Он вроде как не слышит, и не понимает почему ...
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21.04.2022 15:21 Ответить
О чем можно договариваться с тварью которая хочет уничтожить Украину!
Лучше договаривайся со всем миром чтобы нам оружие и деньги давали, мир в глазах оно увидело
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21.04.2022 15:52 Ответить
дороги будуй...iдiот
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21.04.2022 15:58 Ответить
Війна це стратегічний прорахунок Зеленського.
Голуб миру, блін...
Досить вже чортові лисому в очі зазирати
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21.04.2022 16:02 Ответить
Пані, ваш лібералізм веде в рекло!
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21.04.2022 16:55 Ответить
Про що можна говорити з цинічним вбивцею? Домовленості з ним нічого не варті! Московити вже не одне століття вбивають українців і намагаються знищити Україну. Зараз є можливість нанести московії воєнну поразку. Треба добивати наволоч до кінця.
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21.04.2022 16:37 Ответить
**** як цей клоун заграв, що він несе
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21.04.2022 16:38 Ответить
ДЕБІЛ!
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21.04.2022 16:38 Ответить
 
 