Зеленский о военной помощи Украине: Отношения с Западом потеплели, но никаких поставок самолетов еще не было. Ждем тяжелую технику
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает поставок тяжелой техники из стран Запада в ближайшее время, но, в частности, ни одного истребителя в рамках военной помощи до сих пор не получила.
Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом... и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники... Мы ждем это и думаем, что это правда, что это будет у нас", – сказал Зеленский.
Что касается поставок тяжелой техники, он добавил, что украинская сторона имеет предварительные даты и имеет предварительные гарантии.
На вопрос, получила ли Украина обещанное французской стороной оружие, Зеленский сказал, что "некоторые вещи мы получили, относительно деталей - я не готов об этом говорить откровенно. Но есть вещи, которых мы ожидаем и очень ожидаем, мы получили сигнал, что мы сможем это получить в ближайшее время".
"Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны... Что касается конкретики, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить, и это увеличит мощь нашей обороноспособности", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "
Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.
Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.
Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.
Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.
Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.
А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?
Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.
А упячку я вважаю бидлом.
https://t.me/nuts_roses/823
"Україна має збільшення парку винищувачів на 20 штук завдяки постачанню запчастин до цих літаків країнами Заходу" (з інтернету).
НІ ХТО НІ ЧОГО ТОБІ "НЕ ДОЛЖЕН!"
Вся допомога Западу, то ДОБРОВІЛЬНА ДОПОМОГА!
Ти схожий на циганку! якій дав 10 гривен, а вона за тобою біжить і вимагає машину та ключі від квартири.
В першу чергу потрібно було будувати ВЛАСНУ армію!
А по другу, садити у тюрьму тих крадіїв, що прямо зараз РОЗКРАДАЮТЬ допомогу Западу.
Оно не отдупляет что оно несет! И такого неадеквата пускать на переговоры с бункерной крысой?
О-о-о... Он так такого наговорит и наподписывает "в отместку не помогающему Западу"!
хоче прислужитися новому рашистському фюреру, може дасть кращу ціну на газ
І ще одне, вибачте не можу втриматися,зараз якраз згадую як це....ляпало своїм язиком про Україну,яка,на його скотську уяву,схожа на актрису з німецьких порнофільмів. Ну і як тепер,на кого тепер воно схоже?
Які зеленські падлюки марадьорять та барижать допомогою???
https://www.youtube.com/watch?v=yHrJLOhAzqM