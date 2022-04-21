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Защитники Украины с позывными Барс и Смайл погибли, останавливая вражескую бронетехнику стрелковым оружием и РПГ-26. ФОТО

Военнослужащие оказывают героическое сопротивление противнику на Запорожском направлении.

О гибели побратимов написал в фейсбуке защитник Украины Иван Минченко, который сам получил в этом бою ранения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это последнее фото Барса, он погиб в этом окопе в этот же день, останавливая вражескую колонну из РПГ-26. Еще раз, останавливая с ребятами вражескую колонну бронетехники стрелковым оружием и РПГ-26. Рядом погиб наш побратим с позывным Смайл, молодой парень - жизнь только начиналась", - написал Минченко.

Он попросил каждого помнить военнослужащих, оказывающих героическое сопротивление захватчикам, часто – на грани военных средств и сил.

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"Сбор средств для семей Барса и Смайла:

5167 9856 6135 1148

Олег Богуславский", - добавил Минченко.

Защитники Украины с позывными Барс и Смайл погибли, останавливая вражескую бронетехнику стрелковым оружием и РПГ-26 01
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Топ комментарии
+68
Які в наших людей світлі лиця в усіх. І які тупорилі у орків , практично у всіх.
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21.04.2022 12:12
+58
В Запорожье вообще трындец. Гуманитарка тырится, тыловики ахреневшие (посмотрите пост Бирюкова на ФБ) , укреп районы не достроены. Вчера наш Корбан с Днепра в интервью сказал, что Днепр вынужден отправить инженерную технику для помощи в построении укреплений в запорожской области, так как из-за плохой организации они не готовы. Два, ****, месяца ОВА Запорожья и прочее колупаются в носу. ждут кацапов ? Уроды.

,
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21.04.2022 12:22
+51
Где ***** джавелины и нлав? опять на складе лежат? как ********* этих тыловиков хреновых, как на своем, сидят и не дают никому, **** нет слов.......
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21.04.2022 12:15
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Які в наших людей світлі лиця в усіх. І які тупорилі у орків , практично у всіх.
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21.04.2022 12:12 Ответить
Зустрінемося, друже! Ти там починай обладнувати бліндаж, ми підтягнемося. Але не зараз.
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21.04.2022 12:13 Ответить
"Збір коштів для родин Барса і Смайла:

5167 9856 6135 1148

Олег Богуславський", - додав Мінченко.

Джерело:
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21.04.2022 12:14 Ответить
+
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21.04.2022 13:06 Ответить
+
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21.04.2022 14:05 Ответить
Где ***** джавелины и нлав? опять на складе лежат? как ********* этих тыловиков хреновых, как на своем, сидят и не дают никому, **** нет слов.......
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21.04.2022 12:15 Ответить
В Запорожье вообще трындец. Гуманитарка тырится, тыловики ахреневшие (посмотрите пост Бирюкова на ФБ) , укреп районы не достроены. Вчера наш Корбан с Днепра в интервью сказал, что Днепр вынужден отправить инженерную технику для помощи в построении укреплений в запорожской области, так как из-за плохой организации они не готовы. Два, ****, месяца ОВА Запорожья и прочее колупаются в носу. ждут кацапов ? Уроды.

,
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21.04.2022 12:22 Ответить
Опизьежопье гадит.
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21.04.2022 12:26 Ответить
Тут і питання до військового керівництва, і до безпосередніх командирів, які мали б комунікувати з керівництвом. На крайній випадок є Бутусов, його почують всі. Відсутність на передку NLAW і Javelin - це нехтування життями бійців.
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21.04.2022 12:32 Ответить
в теробороне в Запорожье нет ничего, бронижилетов-***, касок то же. стоит группа под Пологами, один бронижилет на 10 человек, с уматовыми РПГ
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21.04.2022 12:48 Ответить
А Арестович распинается, что информация об этом происки врагов.
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21.04.2022 13:05 Ответить
трошников з запоріжжя на нуль в Донбас відправили без шоломів, бронків, з калашами і 2 рожками, під арту і мало не дезертирство шиють тим хто з під вогню вийшов.

Сміємось з кацапів а нашими хлопцями вогневі позиції виявляють як м'ясо кидають на жигулях під арту
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21.04.2022 13:40 Ответить
Ба більше керують напрямками тилові щури, начальники столових, дрібні шахраї та штрафники які на зарплатах військових мутять. Половина військових поз штатом рахуються як волонтери безоплатно. А ці хлопці можуть загинути не сьогодні-завтра. Суцільна росіянщина та радянщина
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21.04.2022 13:43 Ответить
Ну человек ведь вчера писал что под Гуляйполе только стрелковое и единицы рпг у обороны , так его дружно заспамили и чуть ли не замом Шойгу объявили . Как там ура патриоты сейчас уже вернулись в реальность ? Сдают запорожскую неужели не ясно , только делают теперь не настолько явно ,а тупо ослабляют восточную часть для образования кольца на ООС
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21.04.2022 12:39 Ответить
Де вся ******* зброя яку нам надали західні партнери? Чому на передку воїни тримають в руках гранатомети з 80-х років замість ******** матадорів, нлав та джавелінів?
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21.04.2022 12:16 Ответить
Скорее всего вся в Киеве, охраняет зеледента.
Вчера смотрел лайв Березовца, так сказали что в Киеве растет количество батальонов, в том числе и тот который охраняет небритого героя.
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21.04.2022 12:48 Ответить
Цікаво де тисячі імпортних "птурів", на складах?
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21.04.2022 12:16 Ответить
Під Львовом на складах і у ТРО Львівської області...їм потрібнійше...
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21.04.2022 12:30 Ответить
Зелені шмари тупо здають все, про що добазарились. Тут він весь такий Захід дай, а насправді тисячі смертей на його совісті і совісті тих гнид, що його з його бандою привели у владу.
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21.04.2022 17:59 Ответить
BYli deputati s Litvi,tak nebudu nazyvat gorod voruzenyje lezit v skladax,odnoj komnate produkti,a drugoj voruzenyje.Govoriat sto u nix logistiki netu,nedel dve lezit.Drugoje delo dumaju daze pokazyvat nenado nesmotria kto tam prijexal.
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21.04.2022 12:38 Ответить
https://www.facebook.com/mincenko?__tn__=-UC*F Іван Мінченко

https://www.facebook.com/mincenko/posts/5244983412229431?__tn__=%2CO*F 16 год ·

Це останнє фото Барса, він загинув в цьому окопі цього ж дня зупиняючи ворожу колону з рпг-26.

Ще раз, зупиняючи з хлопцями ворожу колону бронітехніки стрілецькою зброєю та рпг-26.

Поруч загинув наш побратим з позивним Смайл, молодий хлопець, його життя тільки починалося.

Декілька наших отримали поранення, я в тому числі, але велике прохання, не робіть з мене героя! Мені просто випала можливість знати і бути з цими героями в одному окопі.

Прошу кожного пам'ятати усіх військовослужбовців, які щоденно чинять героїчний спротив російським загарбникам, зокрема на Запорізькому напрямку. Часто це робиться на межі наших військових засобів та сил.

Не можу промовчати щодо зняття комбрига 110 ОБрТрО ЗСУ філіна. Це правильне рішення, яке мало статися набагато раніше, проте хтось прикривав цього щура. Сподіваюсь рапорти на цього "наполеона" будуть детально вивчені і він понесе відповідальність згідно закону й у рамках військового стану. Якщо цього не станеться, то запевняю бажаючих з батальйонів, рот та управління бригади вчинити з ним по справедливості достатньо.

P. S. Щодо лікування, то у мене все є, а чого ще немає найближчим часом донесуть близькі друзі.
Слава Україні!

Збір коштів для родин Барса і Смайла:

5167 9856 6135 1148
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21.04.2022 12:25 Ответить
Это то, что я боялся и боюсь больше всего. Когда президент страны бывший клоун-марионетка Коломойского, когда назначают не профессионалов, а "друзей", "лизоблюдов-жополизов" и "чего изволите", то почему кто-то решил, что всё это не так в ВСУ?
В поговорке "Рыба гниет с головы" все почему-то забывают про дальнейший процесс гнили и что дальше происходит с этой самой рыбой.
У человека накипело и он про один пример с "комбригом". Сколько у нас еще таких "комбригов"?
Может ли победить отряд львов под руководством барана? ...
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21.04.2022 13:53 Ответить
Треба перенести ставку Гловнокомандувача в Краматорськ - відразу всі підрозділи з новітньою зброєю автоматично підтягнуться.
Що вони навколо Києва роблять? - озброєні "до зубів".
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21.04.2022 12:25 Ответить
Откуда инфа? Ссылочку, плиз.
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21.04.2022 13:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
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21.04.2022 14:10 Ответить
ГЕРОЇ ! Біль і співчуття рідним...ЧЕСТЬ , СЛАВА , ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ !
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21.04.2022 12:31 Ответить
+2k, перепрошую, що небагато. Сумно
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21.04.2022 12:32 Ответить
ДЕ ЗБРОЯ ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ ? ТИЛОВІ КРИСИ ТРИМАЮТЬ НА СКЛАДАХ, ЩОБ ПОТІМ ПРОДАВАТИ ?
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21.04.2022 12:34 Ответить
хто-небудь із арістовичей, єрмаків, тимошенків, що в кожній бочці затичка, пояснять, як, *****, таке можливо на другому місяці війни?!
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21.04.2022 12:46 Ответить
А чё, планета Киев отбита, дальше ниипёт.
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21.04.2022 12:57 Ответить
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21.04.2022 13:05 Ответить
Бл&! РПГ-26!!! Ну як зробити,щоб Верховний Головнокомандуючий!!!!!, прочитав цей нікролог...
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21.04.2022 14:03 Ответить
Вчера Юрий Швец рассказал что склады возле ЛЬВОВА ЗАБИТЫ ГУМАНИТАРКОЙ и американскими поставками оружия . Есть подозрение что Садовой и Ермак блокируют передачу оружия и гуманитарки на передовую...
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21.04.2022 14:16 Ответить
садового вже давно звинувачували в погано замаскованій роботі на москву. Подробиць не пам'ятаю, але ще та штучка... Достатньо згадати його сміттярську епопею.
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21.04.2022 14:45 Ответить
Садовий якимось боком може блокувати постачання зброї у війська?! Ні, я зовсім не його прихильник, скоріше навпаки, але тут явне переведення стрілок! Хто то творить, чи то зараз не на часі?
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21.04.2022 18:03 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2022 14:59 Ответить
Де той сук** арестович, нехай розповість чому на передових позиціях немає зброї!!!? Як бл* таке може бути!!!? Чому про це всі мовчать!
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21.04.2022 15:20 Ответить
Керівництво запарожскай і хєрсонаскай областей мають бути, щонайменше, засуджені за злочинну халатність
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21.04.2022 16:58 Ответить
Мені дуже цікаво, а де ж на цьому напрямку вся та хвалена зброя з західних країн, яку піарять у відосіках Зелі та Арестовича а на Запоріжському напрямку воїни гинуть з Ак та рпг-26?
І що зробила місцева влада щоб зустріти ворога за 2 місяці? Часу було достатьньо, бл@ха слів не вистачає, коли це блтво закінчеться!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.04.2022 18:59 Ответить
 
 