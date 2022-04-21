Защитники Украины с позывными Барс и Смайл погибли, останавливая вражескую бронетехнику стрелковым оружием и РПГ-26. ФОТО
Военнослужащие оказывают героическое сопротивление противнику на Запорожском направлении.
О гибели побратимов написал в фейсбуке защитник Украины Иван Минченко, который сам получил в этом бою ранения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это последнее фото Барса, он погиб в этом окопе в этот же день, останавливая вражескую колонну из РПГ-26. Еще раз, останавливая с ребятами вражескую колонну бронетехники стрелковым оружием и РПГ-26. Рядом погиб наш побратим с позывным Смайл, молодой парень - жизнь только начиналась", - написал Минченко.
Он попросил каждого помнить военнослужащих, оказывающих героическое сопротивление захватчикам, часто – на грани военных средств и сил.
"Сбор средств для семей Барса и Смайла:
5167 9856 6135 1148
Олег Богуславский", - добавил Минченко.
Пожалуйста, подождите...
5167 9856 6135 1148
Олег Богуславський", - додав Мінченко.
Джерело:
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Сміємось з кацапів а нашими хлопцями вогневі позиції виявляють як м'ясо кидають на жигулях під арту
Вчера смотрел лайв Березовца, так сказали что в Киеве растет количество батальонов, в том числе и тот который охраняет небритого героя.
https://www.facebook.com/mincenko/posts/5244983412229431?__tn__=%2CO*F 16 год ·
Це останнє фото Барса, він загинув в цьому окопі цього ж дня зупиняючи ворожу колону з рпг-26.
Ще раз, зупиняючи з хлопцями ворожу колону бронітехніки стрілецькою зброєю та рпг-26.
Поруч загинув наш побратим з позивним Смайл, молодий хлопець, його життя тільки починалося.
Декілька наших отримали поранення, я в тому числі, але велике прохання, не робіть з мене героя! Мені просто випала можливість знати і бути з цими героями в одному окопі.
Прошу кожного пам'ятати усіх військовослужбовців, які щоденно чинять героїчний спротив російським загарбникам, зокрема на Запорізькому напрямку. Часто це робиться на межі наших військових засобів та сил.
Не можу промовчати щодо зняття комбрига 110 ОБрТрО ЗСУ філіна. Це правильне рішення, яке мало статися набагато раніше, проте хтось прикривав цього щура. Сподіваюсь рапорти на цього "наполеона" будуть детально вивчені і він понесе відповідальність згідно закону й у рамках військового стану. Якщо цього не станеться, то запевняю бажаючих з батальйонів, рот та управління бригади вчинити з ним по справедливості достатньо.
P. S. Щодо лікування, то у мене все є, а чого ще немає найближчим часом донесуть близькі друзі.
Слава Україні!
Збір коштів для родин Барса і Смайла:
5167 9856 6135 1148
В поговорке "Рыба гниет с головы" все почему-то забывают про дальнейший процесс гнили и что дальше происходит с этой самой рыбой.
У человека накипело и он про один пример с "комбригом". Сколько у нас еще таких "комбригов"?
Может ли победить отряд львов под руководством барана? ...
Що вони навколо Києва роблять? - озброєні "до зубів".
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
І що зробила місцева влада щоб зустріти ворога за 2 місяці? Часу було достатьньо, бл@ха слів не вистачає, коли це блтво закінчеться!!!!!!!!!!!!!!!!!