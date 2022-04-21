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Бойцы теробороны на освобожденных территориях должны сдать оружие, - командующий Сил ТРО Галушкин

тероборона

Бойцы Сил территориальной обороны из областей Украины, освобожденных от российской оккупации, должны передать свое оружие в определенные места хранения.

Об этом заявил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин, сообщает Цензор.НЕТ. Его обращение обнародовано пресс-службой Министерства обороны Украины.

"Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением наших городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения.
Вы будете смотреть за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага - российских войск", - заявил Галушкин.

Он также поблагодарил теробороновцев за службу, храбрость и преданность.

Смотрите: Тероборона Запорожской области вытащила из реки брошенную российскую БМП. Фоторепортаж

"Вы делаете невероятную работу, за которую вам благодарны Силы ТрО и ваши громады: несете службу на блокпостах, готовите города и объекты к обороне, участвуете в разминировании, выявлении диверсионных формирований, помогаете громадам преодолевать последствия разрушений. Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, высвободив боевые подразделения для выполнения боевых задач. ...Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность!", - подчеркнул Галушкин.
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Топ комментарии
+138
Президент, який знає, що в кожного громадянина є по обрізу, поводить себе інакше, як президент, який знає, що в кожного громадянина є по телевізору.
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21.04.2022 12:58
+122
Бердянськ , Мелітопіль , Енергодар и наприкінець найбільш кричущий випадок -- Хересон ....

Усе це перелік місць де у тероборони не було на момент вторгнення зброї на руках !
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21.04.2022 13:03
+95
Главное - устранить "шеколадного барыгу". А то еще возьмёт и освободит украинскую землю, как в 2014 освободил пол Донбасса. А Зе - однозначно на второй срок! Посмотрите на карту, как под его чутким руководством Украина "освобождается" от своих территорий. Особенно "счастливы" жители юга и востока.
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21.04.2022 12:59
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Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
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22.04.2022 07:23 Ответить
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
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22.04.2022 07:23 Ответить
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
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22.04.2022 07:24 Ответить
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
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22.04.2022 07:30 Ответить
Вчора читав про ДРГ поблизу Бучі. Дають гарантію, що тільки там? Чи працюють на рашистів?
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22.04.2022 07:30 Ответить
Нууу почалоооось. Ще не остили поля боїв, а вже мекають "здайте зброю". І хтось десь там її буде доглядати. А потім якщо треба буде негайно її отпимати, виявиться що наглядач за зброєю був із ОПЗЖзаМир і давно її продав (пропив, подарував, віддав ворогові). Да ніколи не було краще, ніж доглядати за своєю зброєю самому. І світовий приклад тому є. Я ніколи не чув щоб американці зберігали свою зброю десь окремо від свого житла, а коли була потреба її зстосувати, то кудись бігли щоб її отримати.
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22.04.2022 08:44 Ответить
Під час війни , зброя має бути в руках українців крапка І чим більше тим краще . .
Кожного , хто тільки спробує в мене її забрати , вважатиму ворогом , і діятиму відповідно .
п.с. Після війни поверну її сам .
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22.04.2022 09:32 Ответить
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