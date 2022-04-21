Мариуполь никогда не станет российской победой. Его защитники каждый день искусно находят возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов, - Бутусов
Защитники Мариуполя давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21-м веке.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это сообщение сегодня ночью написал друг из Мариуполя из полка "Азов":
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"57 дней непрерывного боя, авиаударов и артобстрелов. В полном окружении. В подвалах, без воды, без света, тепла, без снабжения пищей. Врага больше в 10 раз, у врага - абсолютное преимущество в технике и боеприпасах, и он сносит любое укрытие, любую позицию. Ближайший украинский фронт - в 100 км, по степям, и оттуда не выйти, не вынести раненых. И они не ищут у врага сожаления. Они каждый день искусно находят любую возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов и наносить им страшные потери.
Эти люди давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21-м веке.
Они показали, что такое боеспособность. И стоит упомянуть, что Азов – это единственная украинская военная часть, которая полностью действует по стандартам НАТО в боевом управлении и подготовке, они действуют по американскому боевому уставу и стандартам боевого управления MDMP. Азов – единственная воинская часть, где действуют обращения и обычаи украинского национализма образца УПА, а не старые, советского образца, переведенные процедуры. Они по приказу украинского командования дерутся и умирают в абсолютно невыгодных условиях, верные присяге украинскому народу.
Благодаря им Мариуполь никогда не станет российской победой. Это никогда не будет жертвой и местом российской силы, это не Круты. Это всегда будет город украинской победы, символ украинской несокрушимой силы.
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В России много оружия, но у Украины есть то, на что россияне не способны - отдавать себя ради своего народа, биться во имя чести, биться, когда нет сил, и только воля дает возможность вести бой, несмотря на все. "Мариуполь" – это слово теперь очень много весит, очень многое объясняет.
Потому что его защитники создали новый современный эпос. Потому что они творят историю нашего мира. Потому что они – Украинцы", – рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Пуйло: "Тогда прекращайте его штурмовать".
Питання! Якщо "прекращайте штурмовать", то іще штурмують? Тоб-то - ще не взяли. А якщо не взяли, то нах... доповідати на камеру, що "Мы взяли Мариуполь"?
"https://t.me/Chornovil_official/5096 Маріуполь зрадили ще до війни .
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своєю бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні. Маємо дуже багато вражаючих аналогій. Хтось згадує про триста спартанців. Їм у спину також зрадник провів ворогів... Маємо доблесть хрестоносців чи тих же Мальтійських лицарів, які стримали неймовірно більшу турецьку навалу. Але вони очікували й діждалися підмоги. А Маріуполь... Тут трагізм християнських мучеників часів гонінь. Лише вони не здалися на милість долі й б'ються до останнього."
Довбанути по Кримському мосту буде не зайвим.
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Хотелось бы глянуть как войска НАТО в полном окружении под ковровыми бомбардировками ту22 без средств пво воевали бы куда там им до АЗОВа, не смешите
На жаль.
Це просто - правда.
І я просто не хочу нагадувати, як цю свою долю вони самі обрали в 2019-му.