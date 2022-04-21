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Мариуполь (5693) Бутусов Юрий (4247) Азов (769)

Мариуполь никогда не станет российской победой. Его защитники каждый день искусно находят возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов, - Бутусов

маріуполь

Защитники Мариуполя давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21-м веке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это сообщение сегодня ночью написал друг из Мариуполя из полка "Азов":

Мариуполь никогда не станет российской победой. Его защитники каждый день искусно находят возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов, - Бутусов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2 суток "азовцы" уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР

"57 дней непрерывного боя, авиаударов и артобстрелов. В полном окружении. В подвалах, без воды, без света, тепла, без снабжения пищей. Врага больше в 10 раз, у врага - абсолютное преимущество в технике и боеприпасах, и он сносит любое укрытие, любую позицию. Ближайший украинский фронт - в 100 км, по степям, и оттуда не выйти, не вынести раненых. И они не ищут у врага сожаления. Они каждый день искусно находят любую возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов и наносить им страшные потери.

Эти люди давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21-м веке.

Они показали, что такое боеспособность. И стоит упомянуть, что Азов – это единственная украинская военная часть, которая полностью действует по стандартам НАТО в боевом управлении и подготовке, они действуют по американскому боевому уставу и стандартам боевого управления MDMP. Азов – единственная воинская часть, где действуют обращения и обычаи украинского национализма образца УПА, а не старые, советского образца, переведенные процедуры. Они по приказу украинского командования дерутся и умирают в абсолютно невыгодных условиях, верные присяге украинскому народу.

Благодаря им Мариуполь никогда не станет российской победой. Это никогда не будет жертвой и местом российской силы, это не Круты. Это всегда будет город украинской победы, символ украинской несокрушимой силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил о "взятии" Мариуполя, Путин приказал отменить штурм "Азовстали". ВИДЕО

В России много оружия, но у Украины есть то, на что россияне не способны - отдавать себя ради своего народа, биться во имя чести, биться, когда нет сил, и только воля дает возможность вести бой, несмотря на все. "Мариуполь" – это слово теперь очень много весит, очень многое объясняет.

Потому что его защитники создали новый современный эпос. Потому что они творят историю нашего мира. Потому что они – Украинцы", – рассказал Бутусов.
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Топ комментарии
+22
а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 13:01
+21
Маріуполь та Азов-це символи української незламної нації,яку ніколи не зламати...
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21.04.2022 13:03
+17
Азов это Воины высшего класса
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21.04.2022 13:06
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а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 13:01 Ответить
👍💥 Москали на говно изойдут + сломанная логистика доставки оружия через Крым на херсон❗☝
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21.04.2022 13:25 Ответить
ПОСЛЕ АНАЛАГОВ НЕТ НА ДНЕ,МОСТ ФЮРЕР НЕ ПЕРЕЖИВЁТ
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21.04.2022 13:30 Ответить
Питання чим.
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21.04.2022 15:42 Ответить
Маріуполь та Азов-це символи української незламної нації,яку ніколи не зламати...
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21.04.2022 13:03 Ответить
Азов это Воины высшего класса
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21.04.2022 13:06 Ответить
Любой героизм это после чьего то предательства или *************
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21.04.2022 13:08 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть і допопмагайте нашим захисникам.
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21.04.2022 13:09 Ответить
Толстое Шойгу - Пуйлу: "Мы взяли Мариуполь!"
Пуйло: "Тогда прекращайте его штурмовать".

Питання! Якщо "прекращайте штурмовать", то іще штурмують? Тоб-то - ще не взяли. А якщо не взяли, то нах... доповідати на камеру, що "Мы взяли Мариуполь"?
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21.04.2022 13:10 Ответить
красивая сказка... Особенно на фоне того как Азов палит танки с буквой В, которые переместили в Марик из Киева
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21.04.2022 13:31 Ответить
Если не здадим Марик то не будет ето рашистской победой. А если сдадим и враг устроит в Мариуполе победобесие как в даунеце то вы меня своим телевизором не убедите что ето хорошо для нас
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21.04.2022 13:11 Ответить
Нехай заводчани Азовсталі скажуть Азову, де лежать протигази на заводі і інші засоби індивідуального захисту. Бо я так розумію вони хочуть хімзброю по ним вже застосувати.
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21.04.2022 13:13 Ответить
А можно окружить кольцом оккупантов вокруг Мариуполя? Состороны Бердянска пройти к морю .
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21.04.2022 13:15 Ответить
можно, фломастером по карте и вперед
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21.04.2022 13:16 Ответить
Що призвело до цієї важкої ситуації на півдні України? Ніхто з публічних осіб не хоче говорити. Лише Тарас Чорновіл прямо вказує на зраду:

"https://t.me/Chornovil_official/5096 Маріуполь зрадили ще до війни .
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своєю бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні. Маємо дуже багато вражаючих аналогій. Хтось згадує про триста спартанців. Їм у спину також зрадник провів ворогів... Маємо доблесть хрестоносців чи тих же Мальтійських лицарів, які стримали неймовірно більшу турецьку навалу. Але вони очікували й діждалися підмоги. А Маріуполь... Тут трагізм християнських мучеників часів гонінь. Лише вони не здалися на милість долі й б'ються до останнього."
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21.04.2022 13:16 Ответить
А ще він колись вказував на зраду, коли його бувшого шефа Щапковора Єнакієвського ледь яйцем кляті ноцисти не вбили Прямо насмєрть
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21.04.2022 13:28 Ответить
Верещук встигла розмінувати дорогу з Криму за тиждень до початку війни. Враховуючи іі тупість , команду їй дав Ермак
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21.04.2022 13:39 Ответить
Слава Богу за патріотів України
Довбанути по Кримському мосту буде не зайвим.
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21.04.2022 13:23 Ответить
Азов - це єдина українська військова частина яка повністю діє за стандартами НАТО в бойовому управлінні та підготовці Джерело:
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Хотелось бы глянуть как войска НАТО в полном окружении под ковровыми бомбардировками ту22 без средств пво воевали бы куда там им до АЗОВа, не смешите
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21.04.2022 13:27 Ответить
АЗОВ - сталь!
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21.04.2022 14:00 Ответить
Нехай Бог збереже наших Захисників, наших Героїв! Але хочеться нагадати , що "героизм одних - это всегда, в лучшем случае халатность других, а обычно, преступное желание исправить собственные ошибки за чужой счет..."
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21.04.2022 14:12 Ответить
Слава ЗСУ, тримайтеся хлопці. Смерть кацапам.
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21.04.2022 14:20 Ответить
Тримайтесь, рідненькі! Ви наш захист та воля, наше життя! Дай Боже Вам сил та повертайтесь з Перемогою до дому.
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21.04.2022 14:38 Ответить
вони приречені.
На жаль.
Це просто - правда.
І я просто не хочу нагадувати, як цю свою долю вони самі обрали в 2019-му.
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21.04.2022 15:09 Ответить
Вибачте, хочу Вас запитати не по цій темі. Ви не знаєте, чому серед нас на Цензорі останнім часом нема Яр Холодний. Шкодую про це - що нема. Якщо знаєте - напишіть. Наперед Вам вдячний.
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21.04.2022 16:20 Ответить
 
 