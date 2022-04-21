Эстония и Латвия первыми в мире признали военные преступления РФ геноцидом против украинского народа

Парламентарии Эстонии и Латвии приняли заявление об агрессии России и ее военных преступлениях в Украине, признав, что в настоящее время Россия совершает геноцид против украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Сейма Латвии и Рийгикога Эстонии.

В заявлениях стран отмечается, что в ходе агрессивной войны РФ были обнаружены систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа.

"Вспоминая многочисленные показания и доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией Российской Федерации, включая убийства, пытки, сексуальные издевательства и осквернения граждан Украины, в том числе женщин и детей в Ирпене, Мариуполе и других местах; Осуждая усилия власти Российской Федерации отрицать преступления, совершенные вооруженными силами в Украине, ложно представляя эти преступления как провокацию или инсценировку радикальных сил в Украине... Латвия признает, что Российская Федерация в настоящее время совершает геноцид против украинского народа; решительно осуждает военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима", - говорится в заявлении единогласно подписанном сеймом Латвии.

Также латвийцы напомнили, что "неоправданное вторжение Российской Федерации в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России согласно статье 2 Устава ООН и императивных норм международного права, а также обязательств России; подписание Будапештского меморандума и обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины".

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В своем обращении чиновники призывают евроатлантическое сообщество и партнеров срочно ввести комплексные санкции против Российской Федерации, чтобы остановить способность российской армии продолжать военную агрессию в Украине, усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, а также принимать равноценные решения и вводить эквивалентные санкции против Беларуси как сторонника российской военной агрессии.

Парламентарии Эстонии также призвали содействовать расследованию российских преступлений и судебному преследованию виновных, усилить санкции против РФ (включая импорт энергоносителей) и немедленно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.