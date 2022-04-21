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Латвия (1279) россия (93003) Эстония (1353) военные преступления (1376)

Эстония и Латвия первыми в мире признали военные преступления РФ геноцидом против украинского народа

латвия,эстония

Парламентарии Эстонии и Латвии приняли заявление об агрессии России и ее военных преступлениях в Украине, признав, что в настоящее время Россия совершает геноцид против украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Сейма Латвии и Рийгикога Эстонии.

В заявлениях стран отмечается, что в ходе агрессивной войны РФ были обнаружены систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа.

"Вспоминая многочисленные показания и доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией Российской Федерации, включая убийства, пытки, сексуальные издевательства и осквернения граждан Украины, в том числе женщин и детей в Ирпене, Мариуполе и других местах; Осуждая усилия власти Российской Федерации отрицать преступления, совершенные вооруженными силами в Украине, ложно представляя эти преступления как провокацию или инсценировку радикальных сил в Украине... Латвия признает, что Российская Федерация в настоящее время совершает геноцид против украинского народа; решительно осуждает военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима", - говорится в заявлении единогласно подписанном сеймом Латвии.

Также латвийцы напомнили, что "неоправданное вторжение Российской Федерации в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России согласно статье 2 Устава ООН и императивных норм международного права, а также обязательств России; подписание Будапештского меморандума и обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины".

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В своем обращении чиновники призывают евроатлантическое сообщество и партнеров срочно ввести комплексные санкции против Российской Федерации, чтобы остановить способность российской армии продолжать военную агрессию в Украине, усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, а также принимать равноценные решения и вводить эквивалентные санкции против Беларуси как сторонника российской военной агрессии.

Парламентарии Эстонии также призвали содействовать расследованию российских преступлений и судебному преследованию виновных, усилить санкции против РФ (включая импорт энергоносителей) и немедленно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.
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Топ комментарии
+35
Ещё бы. Мы в Эстонии хорошо помним, что такое русский геноцид. Когда в Канаде эстонцев осталось больше, чем в Эстонии, а на замену всем уничтоженным нагнали 600 тысяч рашистских "*****".
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21.04.2022 14:15
+26
Слава Країнам Балтії. Дякую! Естонія просто наперед, щоб не спізнитися, хто останній в світе признає тот і лох
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21.04.2022 14:14
+23
Эстония по объемам помощи Украине по отношению к ВВП - первая в мире.
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21.04.2022 14:26
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Слава Країнам Балтії. Дякую! Естонія просто наперед, щоб не спізнитися, хто останній в світе признає тот і лох
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21.04.2022 14:14 Ответить
Навіщо ти ображаєш естонію, якщо про неї нічого не знаєш?
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21.04.2022 14:17 Ответить
Не мерегуйся, друже, задарь, Естонія чудова країна, чудовий народ який підтримував і підтримує Україну, я особисто там не раз бував, побільше б нам таких друзів а не якихось ********* білорасєян...
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21.04.2022 14:23 Ответить
Эстония по объемам помощи Украине по отношению к ВВП - первая в мире.
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21.04.2022 14:26 Ответить
Kiitos, ystävät!
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21.04.2022 14:47 Ответить
Ты это хотел показаться умным или решил сострить? Вот из за таких как ты у многих меняется впечатление. Эстония на первом месте по поддержке если сравнить помощь по отношению к ВВП страны. И Эстония это делает потому что поддерживает братский народ, но к сожалению среди народа есть вот такие уродцы.
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21.04.2022 16:10 Ответить
Спасибо Эстонии! Мы вашей братской помощи и поддержки никогда не забудем!
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21.04.2022 16:48 Ответить
Ещё бы. Мы в Эстонии хорошо помним, что такое русский геноцид. Когда в Канаде эстонцев осталось больше, чем в Эстонии, а на замену всем уничтоженным нагнали 600 тысяч рашистских "*****".
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21.04.2022 14:15 Ответить
Кацапы всу историю гандоны☝👎
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21.04.2022 15:03 Ответить
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21.04.2022 14:15 Ответить
Це вам не Франція!
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21.04.2022 14:15 Ответить
Франція ще більш менш, скажемо так - це не Угорщина. Орбан не побачив злочинів у Бучі.
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21.04.2022 14:21 Ответить
Орбан добре бачить газпромівське бабло , а більш нічого цього покидька
не цікавить !
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21.04.2022 14:25 Ответить
Це плем'я, рідня мокші, ерзя, мордві і тп близьким їм москалям по духу і крові:

До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
Читаєм "Похождєнія бравого солдата Швейка" розділ "Пригоди Швейка в Кіраль-Хіді".Знаток душ сапер Водічка:"Плохо брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…"

и "С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
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21.04.2022 14:51 Ответить
Це плем'я зпід Урала, рідня мокші, ерзі, мордві ітп "європейцям". З москалями - споріднені душі по крові і землі.

До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.

Читаєм "Похождєнія бравого солдата Швейка" розділ "Пригоди Швейка в Кіраль-Хіді".Знаток душ сапер Водічка:

"Плохо брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…"

і "С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
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21.04.2022 14:54 Ответить
Бо вони як і ми файно розуміють що таке "расєйський мір"...
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21.04.2022 14:18 Ответить
Дякуємо друзі!!!
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21.04.2022 14:20 Ответить
Прибалти наші друзі!! а білорасєяни рашиське лайно...
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21.04.2022 14:26 Ответить
Якщо друзі, то тоді може Балти?
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21.04.2022 14:28 Ответить
Дякуємо маленьким країнам із великим серцем, які як і ми знають що таке "руській мир"!!!
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21.04.2022 14:36 Ответить
посмотрите на это ничтожество....
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21.04.2022 14:38 Ответить
Латвії подвійний респект!
Прийняли моїх родичів як біженців!
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21.04.2022 14:51 Ответить
Страны Балтии хорошо помнят, что в самом деле "русский мир" и "глубинный народ России". Причём Латвию и Эстонию, как западные границы СССР колонизировали в хардкорной версии - с тучей армейских подразделений, ядерными ракетами и подлодками. В Риге был штаб Балтийского военного округа. В быту они вели себя не намного лучше тех, кто теперь оккупировали Херсон и Бердянск. Сломали и засрали немерянно. В конце СССР на 1991 год в Латвии и Эстонии понаехавших российских колонистов милитаристов совка было уже почти столько же как осталось выживших из коренных народов. В Риге и Таллине чужих было уже больше 60%. После развала СССР многие остались, потому проблема избавления от наследия совка у нас стоит остро и сейчас. Именно поэтому мы благодарим защитников Украины, как можем. Они борются и за нас и косвенно помогает принять нужные решения здесь.
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21.04.2022 15:20 Ответить
100% tochno skazano.
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21.04.2022 15:51 Ответить
Я надеюсь, что время и сложившаяся ситуация сыграет вам на руку и у вас рано или поздно получится избавить родную землю от приблудшего "великого народа", который с какого-то перепуга считает, что все соседи его собственность и вообще, россияне. Ну а кто так не считает ‐ подлежит немедленной денацификации, ибо нефиг придумывать свою нацию...
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21.04.2022 16:07 Ответить
И должен сейчас быть парад стран принимающих в парламентах Россию - страной террористом!
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21.04.2022 16:56 Ответить
склоняю голову перед народом этих героических стран!
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21.04.2022 17:09 Ответить
Першими визнають ті,що першими стоять біля рашки...Ті,що стоять далі теж визнають,але не раніше як стануть першими...А потім вже не буде кому визнавати...
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21.04.2022 17:10 Ответить
ЯКЩО в Україні прийдуть до влади її патріоти...
БУДЕ ГОВИЙ ВІЙСЬКОВО- ПОЛІТИЧНИЙ СОЮЗ!
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21.04.2022 17:39 Ответить
 
 