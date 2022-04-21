Уже второго топ-менеджера российской газовой компании нашли мертвым вместе с семьей
Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер одной из крупнейших российских газовых компаний "Новатек", найден мертвым вместе с женой и дочерью в Испании.
Полиция считает, что он убил своих близких, а затем покончил с собой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Тела трех человек были найдены на арендованной вилле в курортном населенном пункте Льорет-де-Мар в Каталонии. Полицейские рассматривают версию того, что муж убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, близких он убил топором и ножом, а сам повесился. Орудие убийства было найдено рядом с телами.
Это уже второй подобный случай среди российских чиновников. Несколько дней назад в Москве нашли мертвым вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семью. По предварительным данным, Аваев застрелил сначала жену и дочь, а затем себя.
Пожалуйста, подождите...
Скучно....
Доречі , у свиней є почуття любові на відміну від кацапів.
Пішов мор,як за часів розпаду срсру.
Пригадались "Ідентифікація Борна" і "Вєлікій уравнітель-2".
Може, іспанцям варто подивитись, чим там все закінчувалось?
Ні, все одно не сумно...
Чего им еще ждать, когда в засРашке у власти психопат-убийца.
***** прибирає всіх свідків,
хто щось зможе розповісти в гаазі,
або тих хто забагато вкрав бабла
з армії «которой аналоговнєт»,
випадковостей ще буде і багато
Вангую, что третий использует бензопилу и лобзик, а сам сделает себе харакири;
четвёртый использует 380 Вольт для семьи, а сам подключится к сварочному трансформатору;
ну а пятый, как настоящий патриот раши, должен спалить семью бензином, а сам сгореть в нефтяной бочке....
ФСБ повернулося до "ісконих рюських методів" - сокира та зашморг!
Не хай поліція шукає ТЩАТЕЛЬНЕЕ.
Набиуллина подчеркнула, что процесс структурной перестройки экономики уже запущен, но он может занять некоторое время и до этого времени производители будут испытывать трудности, даже если производство организовано «с высокой степенью локализации».
дружину грохнув сокирою,
поклав поряд
пішов за ножем, взяв його і вбив доньку.
поклав поряд.
пішов, знайшов мотузку і зачепився сам.....
веліколепно
акуительно
браво
хоча абсурд повний....