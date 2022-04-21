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россия (93003) самоубийство (947) смерть (9177) убийство (6358)

Уже второго топ-менеджера российской газовой компании нашли мертвым вместе с семьей

протосеня

Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер одной из крупнейших российских газовых компаний "Новатек", найден мертвым вместе с женой и дочерью в Испании.

Полиция считает, что он убил своих близких, а затем покончил с собой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Тела трех человек были найдены на арендованной вилле в курортном населенном пункте Льорет-де-Мар в Каталонии. Полицейские рассматривают версию того, что муж убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, близких он убил топором и ножом, а сам повесился. Орудие убийства было найдено рядом с телами.

Это уже второй подобный случай среди российских чиновников. Несколько дней назад в Москве нашли мертвым вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семью. По предварительным данным, Аваев застрелил сначала жену и дочь, а затем себя.

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Топ комментарии
+73
Савпадєніє-да савпадєніє...
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21.04.2022 15:00
+41
Хороший почин. Кацапы, не останавливайтесь! Берите пример с Протосеня!
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21.04.2022 15:01
+32
Выпиливают нелояльных. После таких чисток хловская вертикаль ещё сильнее укрепится. Это я к тому, что не надо ждать в свинарнике дворцового переворота или вообще фантастического восстания холопов. Настоящая междоусобица в хрюсии начнется только после проигрыша на войне, но никак не раньше.
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21.04.2022 15:04
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Савпадєніє-да савпадєніє...
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21.04.2022 15:00 Ответить
Та вони навіть самоздохнути оригінально не можуть - все по методичці, яку ***** скопіював у Геббельса.
Скучно....
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21.04.2022 15:15 Ответить
Яка бридка морда. Не Протосеня, мабуть, а Порося 🐖
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21.04.2022 15:01 Ответить
Не обижайте свиней! Это умные и чистоплотные животные.
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21.04.2022 15:02 Ответить
Цілком з вами згоден.
Доречі , у свиней є почуття любові на відміну від кацапів.
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21.04.2022 15:06 Ответить
украинец кстати, родился в Черновцах
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21.04.2022 15:06 Ответить
Не українець, а малорос.
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21.04.2022 15:08 Ответить
а точніше, малорос холуєнко.
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21.04.2022 16:14 Ответить
фірташ теж з тих прокасабских церков
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21.04.2022 16:58 Ответить
В Чернівцях народжуються не тільки українці.
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21.04.2022 18:20 Ответить
Зазомбовані.
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21.04.2022 15:01 Ответить
Хороший почин. Кацапы, не останавливайтесь! Берите пример с Протосеня!
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21.04.2022 15:01 Ответить
Гарний початок!
Пішов мор,як за часів розпаду срсру.
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21.04.2022 15:02 Ответить
Славно вбивці ФСБ іммітують самовбивства сім'ями.
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21.04.2022 15:46 Ответить
пороблено )))
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21.04.2022 15:02 Ответить
Не захотів ділитися накраденим.
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21.04.2022 15:02 Ответить
дерусификация в действии
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21.04.2022 15:02 Ответить
Странні у цих кацапів традиції ..
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21.04.2022 15:02 Ответить
та харошие у них традиции ))))
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21.04.2022 15:03 Ответить
Не могли зістрибнути вчасно. Тікати треба було до 2014 року. А все жадібність.
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21.04.2022 15:02 Ответить
Новость - из Испании.
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21.04.2022 15:09 Ответить
ну от, запізно втік
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21.04.2022 16:04 Ответить
Интересно, сколько испанским полицейским заплатили за такую правдоподобную версию?
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21.04.2022 15:03 Ответить
Але ж, фільмів з таким сюжетом є, мабуть, з десяток.
Пригадались "Ідентифікація Борна" і "Вєлікій уравнітель-2".
Може, іспанцям варто подивитись, чим там все закінчувалось?
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21.04.2022 15:07 Ответить
Я так полагаю, здесь задействованы три ветви полиции: национальная, автономная и гражданская гвардия. Подкупить все три будет весьма и весьма сложно.
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21.04.2022 15:34 Ответить
Та нема нічого складного. Справа лишень у сумі, про що свідчить поведінка деяких "партій і правітєльства" держав EU.
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21.04.2022 15:58 Ответить
Прочитав. Потім ще раз.
Ні, все одно не сумно...
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21.04.2022 15:03 Ответить
не...ну трошки сумно... шо мало... не?
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21.04.2022 15:05 Ответить
сумно лише від того, що прізвище зажмуреного не путін...
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21.04.2022 15:09 Ответить
ето просто совпаденіє. ето абикнавєнний сезон роzzійського топменеджеропаду.
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21.04.2022 15:04 Ответить
Выпиливают нелояльных. После таких чисток хловская вертикаль ещё сильнее укрепится. Это я к тому, что не надо ждать в свинарнике дворцового переворота или вообще фантастического восстания холопов. Настоящая междоусобица в хрюсии начнется только после проигрыша на войне, но никак не раньше.
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21.04.2022 15:04 Ответить
Фсб работает по стандартной схеме.
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21.04.2022 15:05 Ответить
Сначала убил дочь, затем дочь убила отца, отец убил жену, а жена себя. Круговая порука, ёпт. Когда ***** убьётся уже?
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21.04.2022 15:05 Ответить
***** тоже так найдут ...уже СКОРО !
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21.04.2022 15:06 Ответить
коронавирус, новый штам
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21.04.2022 15:06 Ответить
Тенденция однако, кто следующий из кошельков путлера унесет его тайну в могилу?
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21.04.2022 15:06 Ответить
Нравицца, не нравицца - в петлю лезь красавица.
Чего им еще ждать, когда в засРашке у власти психопат-убийца.
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21.04.2022 15:06 Ответить
Хтось завітав у гості, можливо навіть поціновувачи шпилей та "шпілі-вілі" власною персоною:

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21.04.2022 15:07 Ответить
Та ні , на газпромівські гаманці , шкода ,, новічка" - рублять сокирами і ножами 🤣
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21.04.2022 15:12 Ответить
по рабочє-крєстьянскі...
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21.04.2022 16:21 Ответить
В российской Твери горит оборонный НИИ Воздушно-космической обороны Минобороны РФ, принимавший активное участие в разработке "Искандеров", ЗРК "С-200" и "С-300" и системы "невидимости" самолетов "Су-27" и "Ту-160". Российские информационные агентства сообщают про масштабный пожар, публикуя видео охваченного огнем здания. Кадры публикует Телеграм-канал "Украинский Диалог". Огонь настолько интенсивный, что сотрудники института пытаются спастись через окна многоэтажного здания. Часть корпусов НИИ уже выгорела дотла, остальные здания также могут быть потеряны вследствие пожара. По данным экстренных служб, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.
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21.04.2022 15:07 Ответить
Український варіант!!! https://www.youtube.com/watch?v=iQytA4lpGi4
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21.04.2022 15:42 Ответить
А менi цей варiант бiльш до вподоби.... https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
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21.04.2022 16:52 Ответить
***** залякує своїх гаманців.
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21.04.2022 15:07 Ответить
мацкальські родинні скрэпи
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21.04.2022 15:09 Ответить
Залякування тих, хто надумає покинути тонучий корабель "московія".
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21.04.2022 15:09 Ответить
Ху@ ло прибирає бояр , які не стоять перед ним на колінах 😠
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21.04.2022 15:09 Ответить
зачистка продолжается
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21.04.2022 15:10 Ответить
А, что, нам надо расстроиться от этой новости?
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21.04.2022 15:10 Ответить
Так само ***** минулого разу брало під контроль нафтогазові галузі.
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21.04.2022 15:12 Ответить
Думаю что да, национализация по путински
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21.04.2022 16:41 Ответить
ага зовсім випадково так сталося,

***** прибирає всіх свідків,
хто щось зможе розповісти в гаазі,
або тих хто забагато вкрав бабла
з армії «которой аналоговнєт»,
випадковостей ще буде і багато
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21.04.2022 15:14 Ответить
Добре що прибрався до аду з виб**дками. Нема їм що робити серед людей
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21.04.2022 15:15 Ответить
Первый застрелил семью, второй - зарубал и зарезал....
Вангую, что третий использует бензопилу и лобзик, а сам сделает себе харакири;
четвёртый использует 380 Вольт для семьи, а сам подключится к сварочному трансформатору;
ну а пятый, как настоящий патриот раши, должен спалить семью бензином, а сам сгореть в нефтяной бочке....
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21.04.2022 15:15 Ответить
П'ятий перед аутодафе пан має відкрити газові крани.
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21.04.2022 16:20 Ответить
Це зветься " Тврческий подход".
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21.04.2022 16:24 Ответить
"Новачок" - не надійно.
ФСБ повернулося до "ісконих рюських методів" - сокира та зашморг!
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21.04.2022 15:16 Ответить
Я зовсім не вірю що це самогубство.
Не хай поліція шукає ТЩАТЕЛЬНЕЕ.
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21.04.2022 15:17 Ответить
А оно им надо в кацапском дерьме ковыряться
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21.04.2022 16:42 Ответить
Не вынес, "бедолага", тоски пародине...)))
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21.04.2022 15:16 Ответить
Угу...Ностальгия-она такая.
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21.04.2022 15:36 Ответить
Российские швейные производства столкнулись с проблемами при закупках пуговиц Набиуллина сообщила о трудностях российского бизнеса с закупками швейной фурнитуры
Набиуллина подчеркнула, что процесс структурной перестройки экономики уже запущен, но он может занять некоторое время и до этого времени производители будут испытывать трудности, даже если производство организовано «с высокой степенью локализации».
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21.04.2022 15:16 Ответить
Угу..Из топора.
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21.04.2022 15:38 Ответить
Соромно бути русскім.
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21.04.2022 15:18 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера...
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21.04.2022 19:34 Ответить
чем их больше тем нам меньше
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21.04.2022 15:18 Ответить
фантазер, млять.........
дружину грохнув сокирою,
поклав поряд
пішов за ножем, взяв його і вбив доньку.
поклав поряд.
пішов, знайшов мотузку і зачепився сам.....
веліколепно
акуительно
браво
хоча абсурд повний....
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21.04.2022 15:18 Ответить
Ну знаете.....Состояние аффекта и фсё такое.
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21.04.2022 15:35 Ответить
В нього були, як мінімум, 2 "помічника".
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21.04.2022 21:42 Ответить
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21.04.2022 15:19 Ответить
Ку-ку, Сеня!
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21.04.2022 15:20 Ответить
Хоть бы они все скорее сожрали друг друга!
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21.04.2022 15:20 Ответить
Как говорил один мой знакомый, покойник, - я слишком много знал.
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21.04.2022 15:28 Ответить
Крысы идут в нужном направлении
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21.04.2022 15:33 Ответить
Наверное денех на хлеб не было, вот из-за безнадеги ледорубом...
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21.04.2022 15:37 Ответить
Спеціалісти високого профілю вміють увести в оману навіть іспанську поліцію. Кацапи мочать своїх.
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21.04.2022 15:41 Ответить
Та якось пох.
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21.04.2022 15:42 Ответить
кормушка закрылась и кацапы начали жрать друг друга....
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21.04.2022 15:57 Ответить
"Русский мир", бессмысленный и беспощадный...
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21.04.2022 16:16 Ответить
Говорили же ⛽ Газ очень опасен
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21.04.2022 16:18 Ответить
Топорна робота ФСБ
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21.04.2022 16:19 Ответить
Путін, це тобі підсказка
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21.04.2022 16:20 Ответить
"Служба газа 04! Бєз монєти!"
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21.04.2022 16:27 Ответить
а шо такоє??? коли крав для путіна, то думав же, що раді дочєчькі... а потім її сокирою... їх таки умом нє панять
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21.04.2022 16:31 Ответить
Работали "чистильщики", очень спешили. Не рванули весь подъезд - и на том спасибо, а то утечка газа выглядела бы более правдоподобно.
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21.04.2022 16:53 Ответить
кацапской собаке собачья смерть!
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21.04.2022 17:05 Ответить
Жаль что не песков. Или кто там у них в роли Геббельса?
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21.04.2022 17:07 Ответить
Он слишком много знал.
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21.04.2022 17:12 Ответить
газ какой то у кацапов ядовитый - дохнут от него топ менеджеры
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21.04.2022 18:38 Ответить
Наверно следующий утопиться в бассейне.... И тоже всей семьёй....
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21.04.2022 18:42 Ответить
ТЕПЕРЬ В ИСПАНИИ ОФИЦИАЛЬНО МОЖНО УБИВАТЬ РОССИЯН !)
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21.04.2022 18:50 Ответить
в кацапів новий флешмоб?
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21.04.2022 19:07 Ответить
Петров и Баширов опять в командировке
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21.04.2022 19:24 Ответить
Обнаружив во рту жены открученные яйца мужа, испанская полиция заявила, что "семейные" разборки русских их не интересуют
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21.04.2022 21:35 Ответить
Напоминает 90-е , когда из окон выпадали высокопоставленные членыКПСС . И при этом ,бесследно пропали деньги КПСС..
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22.04.2022 10:41 Ответить
 
 