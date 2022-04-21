Уже второго топ-менеджера российской газовой компании нашли мертвым вместе с семьей

Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер одной из крупнейших российских газовых компаний "Новатек", найден мертвым вместе с женой и дочерью в Испании.

Полиция считает, что он убил своих близких, а затем покончил с собой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Тела трех человек были найдены на арендованной вилле в курортном населенном пункте Льорет-де-Мар в Каталонии. Полицейские рассматривают версию того, что муж убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, близких он убил топором и ножом, а сам повесился. Орудие убийства было найдено рядом с телами.

Это уже второй подобный случай среди российских чиновников. Несколько дней назад в Москве нашли мертвым вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семью. По предварительным данным, Аваев застрелил сначала жену и дочь, а затем себя.

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