Состоялся очередной обмен пленными. Домой возвращаются 19 человек, из которых 10 военных - Верещук
В стране прошел обмен пленными. 19 украинцев возвращаются домой, среди них раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. В этот раз среди освобожденных - раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.
Благодарю Президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - сообщает Ирина Верещук.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялся 5-й обмен пленными. Домой возвращаются 60 воинов и 16 гражданских лиц, – Верещук
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Медведчука хоч ще не віддали?
А то про нього вже нічого не говорять.
коли при порошенку орки захватили в полон наших моряків, міжнародний морський трибунал уже при правлінні зе-гниди присудив їх відпустити. при невиконанні цього рішення світ почав би блокувати оркам порти по світу. але зе- гнида всупереч морському трибуналу поміняла по свойму.
ПРОСТО ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА НЕЙ
****, коли цей предвиборчий піар закінчиться?!! Може тут нагадати ще раз, що завдяки довпойопу зе і його команді рашистских колаборантів, три місяці до початку війни взагалі ніхера не робилось для зміцнення кордонів і обороноздатності, а за тиждень до 24.02 розмінували адмінкордон з Кримом і відвели війська.