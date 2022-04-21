Состоялся очередной обмен пленными. Домой возвращаются 19 человек, из которых 10 военных - Верещук

В стране прошел обмен пленными. 19 украинцев возвращаются домой, среди них раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. В этот раз среди освобожденных - раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

Благодарю Президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - сообщает Ирина Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялся 5-й обмен пленными. Домой возвращаются 60 воинов и 16 гражданских лиц, – Верещук