РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными Война
3 082 14
обмен (1343) пленные (2070) ВСУ (6271) Верещук (498)

Состоялся очередной обмен пленными. Домой возвращаются 19 человек, из которых 10 военных - Верещук

верещук

В стране прошел обмен пленными. 19 украинцев возвращаются домой, среди них раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. В этот раз среди освобожденных - раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.
Благодарю Президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - сообщает Ирина Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялся 5-й обмен пленными. Домой возвращаются 60 воинов и 16 гражданских лиц, – Верещук
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Тобто ми продовжуємо віддавати оркам їх військових за цивільних заручників, яких у орків зараз вся Херсонська область + половина Запорізької + частина Харківської + частково Донбас?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:26
+10
Якщо у цьому приймав участь Зе - значить віддали у 2-3 рази більше орків.

Медведчука хоч ще не віддали?
А то про нього вже нічого не говорять.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:26
+10
чому не дають інформацію скільки віддали на заміну, або вівцям знати не обов'язково, нехай тихо бліють у стійлі?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо у цьому приймав участь Зе - значить віддали у 2-3 рази більше орків.

Медведчука хоч ще не віддали?
А то про нього вже нічого не говорять.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:26 Ответить
Та ні...у 2-3 рази більше віддавали, коли цим почав займатися як раз Медведчук.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:27 Ответить
Тобто ми продовжуємо віддавати оркам їх військових за цивільних заручників, яких у орків зараз вся Херсонська область + половина Запорізької + частина Харківської + частково Донбас?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:26 Ответить
на жаль це так.

коли при порошенку орки захватили в полон наших моряків, міжнародний морський трибунал уже при правлінні зе-гниди присудив їх відпустити. при невиконанні цього рішення світ почав би блокувати оркам порти по світу. але зе- гнида всупереч морському трибуналу поміняла по свойму.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:34 Ответить
Сам гражданский, все понимаю что и я могу очутиться в плену ( от тюрьмы не зарекаются) , но менять их пленных вояк на наших гражданских - это путь в никуда, они могут гражданских на оккупированных территориях тысячи набрать. Н а кого тогда будем менять наших военных, из того же Марика?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:28 Ответить
Зараз, у важку годину, ми мусимо підтримувати Президента. Але після війни до нього виникне маса неприємих для нього запитань: особливо по його кадровій політиці з цими *******, тай з цією хабалкою Верещук. Як ця бабіща проникла в уряд?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:28 Ответить
Да, тянуло ее ФСБ . Она кандидатура Мертветчука - ее готовят на президента в выборы.
ПРОСТО ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА НЕЙ
показать весь комментарий
21.04.2022 15:35 Ответить
Боже спаси, не буде її. Хоча вже потроху розганяють різні забобони від ворожої що наступним президентом України буде жінка. Мосейчучку тягтимуть
показать весь комментарий
21.04.2022 16:21 Ответить
Ні яких запитань не буде, він просто виїде
показать весь комментарий
21.04.2022 16:20 Ответить
чому не дають інформацію скільки віддали на заміну, або вівцям знати не обов'язково, нехай тихо бліють у стійлі?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:29 Ответить
Якщо держите в таємниці кого та скільки віддали за 9 гражданських, то навіщо взагалі про це повідомляти. Може для того , щоб уникнути відповідальності коли все стане відомо?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:34 Ответить
А скількох кацапських військових ти віддала, Мері Поппінс?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:42 Ответить
Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - повідомляє Ірина Верещук.

****, коли цей предвиборчий піар закінчиться?!! Може тут нагадати ще раз, що завдяки довпойопу зе і його команді рашистских колаборантів, три місяці до початку війни взагалі ніхера не робилось для зміцнення кордонів і обороноздатності, а за тиждень до 24.02 розмінували адмінкордон з Кримом і відвели війська.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:56 Ответить
Ця ****** давить на милосердя. А в мене питання : А списки обміну чому не надаєш. Як на мене міняєш ти шило на мило як і розмінувала виходи з криму. А загалом пора тобі на сізо за твої "гуманітарні місії".
показать весь комментарий
21.04.2022 16:25 Ответить
 
 