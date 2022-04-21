"Ситуация перешла критическую грань. Политикам всего мира должно быть стыдно", - командир морпехов ВСУ из "Азовстали" Волынский

Украинские морские пехотинцы еще раз просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию военных или хотя бы "зеленые коридоры" для вывода гражданских и раненых с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил Сергей Волынский ("Волына"), командир 36-й отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которая сейчас находится в окружении завода "Азовсталь" в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ.

На территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие, защищающие позиции под обстрелами артиллерии оккупационных сил РФ. Российская сторона, несмотря на официальные заявления о "режиме полной тишины для обеспечения гуманитарных коридоров", продолжает обстрелы территории завода, которые продолжаются по 7–10 часов в сутки, применяя в том числе фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000.

Также смотрите: Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Нужно кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую границу. Должно быть всем стыдно, начиная от Байдена, призывающего мир к демократии и человечности , и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, который ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции", – заявил Волынский

"Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет", – сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

Военный сообщил, что артиллерийские обстрелы завода продолжаются по 7-10 часов в сутки. За ними следуют попытки российских военных взять "Азовсталь" штурмом. Для этого, по словам Сергея Волынского, оккупационные силы создают большие группы по 100 человек с поддержкой БТРов и танков.

"Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе числе артиллерия, базирующаяся на море", – сообщил Волынский.

"Более полутысячи раненых военнослужащих, на территории находятся сотни гражданских лиц, среди них дети и женщины. Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – объясняет Волынский. .