"Ситуация перешла критическую грань. Политикам всего мира должно быть стыдно", - командир морпехов ВСУ из "Азовстали" Волынский
Украинские морские пехотинцы еще раз просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию военных или хотя бы "зеленые коридоры" для вывода гражданских и раненых с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил Сергей Волынский ("Волына"), командир 36-й отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которая сейчас находится в окружении завода "Азовсталь" в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ.
На территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие, защищающие позиции под обстрелами артиллерии оккупационных сил РФ. Российская сторона, несмотря на официальные заявления о "режиме полной тишины для обеспечения гуманитарных коридоров", продолжает обстрелы территории завода, которые продолжаются по 7–10 часов в сутки, применяя в том числе фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000.
"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Нужно кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую границу. Должно быть всем стыдно, начиная от Байдена, призывающего мир к демократии и человечности , и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, который ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции", – заявил Волынский
"Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет", – сказал он.
Военный сообщил, что артиллерийские обстрелы завода продолжаются по 7-10 часов в сутки. За ними следуют попытки российских военных взять "Азовсталь" штурмом. Для этого, по словам Сергея Волынского, оккупационные силы создают большие группы по 100 человек с поддержкой БТРов и танков.
"Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе числе артиллерия, базирующаяся на море", – сообщил Волынский.
"Более полутысячи раненых военнослужащих, на территории находятся сотни гражданских лиц, среди них дети и женщины. Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – объясняет Волынский. .
Пожалуйста, подождите...
Отакі вони ...
Заблокувала законопроект саме «Слуга народу», фракція, яка мала б першою виступити за відповідну деколонізацію.
Не знаю що ще має статись, щоб держава викинула все окупантське та московитське.
Що таке «9 мая»?
Це совєцько-путінське «свято», яке не має нічого спільного з перемогою у Другій Світовій війні. Ба більше, сьогодні ця дата - фетиш путінської расіі. Саме на цей день планується «пабєдниє» заходи, зокрема в окупованих містах нашої країни.
Натомість пропонується відзначати 8 травня День Пам'яті разом зі всім світом. А 9 травня - День Європи. Також як це роблять цивілізовані держави.
При чому, за включення до порядку денного законопроекту були практично всі фракції.
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Аналогічну ситуація спостерігаємо щодо заборони московського аудіовізуального продукту. Замість того, щоб швидко проголосувати за повну заборону окупантської музики на телебаченні, радіо, в публічному просторі - також тягнуть з цим питанням, хоча можна зробити ВЖЕ.
Повторюю актуальне питання: скільки ще трагедій має статись, скільки ще окупанти мають вчинити злочинів, щоб ми нарешті викинули все московське з України?
"... Залужний із соцмереж і публічної площини зник майже повністю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи "Байрактарів" ставали реально вірусними.
Можливо, причиною цього були результати закритого соцдослідження для Банкової, де, за даними УП, вперше заміряли політичний рейтинг Залужного.
Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. За словами двох джерел, які раніше були кістяком команди Зеленського, станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів.
Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
Они считают Азов исключительно нацистами.
Для них дело "чести" уничтожить Азов показательно. Если Азов будет в каком -то другом городе, то они будут и тот город стирать с лица земли, потому что там Азов
Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці
«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці
«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
Ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з вмілими дезінформаційними наративами, які б'ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою - ослабити військову і політичну допомогу Україні», - наголосили українські політики та бізнесмени і закликали CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.
«Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України», - підкреслюється у відкритому листі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
в якій полк "Азов" звинувачується в неонацизмі.
Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров
А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.
И не позволять это делать никому!
Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров
А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.
И не позволять это делать никому!
Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
Украина нафарирована пророссийскими крысами, начиная от верхов!
Эксперты диванные.
Война - Это 2 сторонний процесс, и не все зависит от Зеленского и байдена и прочих эвропейцев.
Со стороны рф делают ВСЁ! чтобы:
1. внести раздор внутрь нашей страны
2. посеять ненависть
3. разделить и властвовать! в Нашей стране
И они делают это по всем фронтам!
Прекратите нести зраду и определитесь для себя лично.
С кем вы?
Кого вы поддерживаете - путлера?
Или Украину? У нас только один враг сейчас. Это эрефия, а не зеленский.
Народ поддерживает ВСУ, тероборону, всех, кто рискует своей жизнью ради защиты нашей родины
Вся надежда на наших защитников!
С кем те , кто защищает Азов, кто уважает свою армию, не надо определяться с кем они.
Народ и армия едины в своей борьбе за Украину!
А вот почему Зеленский сейчас не выступит с официальным заявлением от имени руководства Украины о том,что "нацизм" Азова - это ложь роспропаганды? Что ребят россия подло оболгала без единого факта правды? Ведь такое заявление несложно сделать,это не на штурм Мариуполя идти. А результат был бы от такого заявления,я уверена, и Запад может быть сейчас активнее зашевелился по решению вопроса и давления на бункерную крысу.
https://www.youtube.com/watch?v=PrwlVB0Wr14
ну и боты раскукарекались, конечно.
там тыщ 10 кацапов, выручить военным путём нужно 20 тыщ ВСУ, нет таких сил.
уйло не пойдёт на попятную.