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"Ситуация перешла критическую грань. Политикам всего мира должно быть стыдно", - командир морпехов ВСУ из "Азовстали" Волынский

сергій,волина,волинський

Украинские морские пехотинцы еще раз просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию военных или хотя бы "зеленые коридоры" для вывода гражданских и раненых с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил Сергей Волынский ("Волына"), командир 36-й отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которая сейчас находится в окружении завода "Азовсталь" в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ.

На территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие, защищающие позиции под обстрелами артиллерии оккупационных сил РФ. Российская сторона, несмотря на официальные заявления о "режиме полной тишины для обеспечения гуманитарных коридоров", продолжает обстрелы территории завода, которые продолжаются по 7–10 часов в сутки, применяя в том числе фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000.

Также смотрите: Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Нужно кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую границу. Должно быть всем стыдно, начиная от Байдена, призывающего мир к демократии и человечности , и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, который ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции", – заявил Волынский

"Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет", – сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

Военный сообщил, что артиллерийские обстрелы завода продолжаются по 7-10 часов в сутки. За ними следуют попытки российских военных взять "Азовсталь" штурмом. Для этого, по словам Сергея Волынского, оккупационные силы создают большие группы по 100 человек с поддержкой БТРов и танков.

"Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе числе артиллерия, базирующаяся на море", – сообщил Волынский.

"Более полутысячи раненых военнослужащих, на территории находятся сотни гражданских лиц, среди них дети и женщины. Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – объясняет Волынский. .
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Топ комментарии
+35
все йде так як я і казав, просто в жертву приносять наших хлопців з Азову, щоб виродок пітун показав своїм дебілам, що *всьо Пабеда, нацбати унічтожени, целі достігнути*. ну і гниди ж... які ж циничні гниди...
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21.04.2022 15:38
+26
Мабуть зелені договорился посередині, зробили подарок ***** на 9-травня.
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21.04.2022 15:43
+21
А Херсон тоже в жертву приносят? Всякие блогеры создали впечатление, что Украина воюет не напрягаясь, разрывая кацапов по щелчку пальцев. Это не так. Украина превозмогая обороняется от многократно превосходящего врага. Необходимое оружие только начинает поступать. Необходимый персонал только начинает обучаться.
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21.04.2022 15:45
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Правила форума Совет форумчан
все йде так як я і казав, просто в жертву приносять наших хлопців з Азову, щоб виродок пітун показав своїм дебілам, що *всьо Пабеда, нацбати унічтожени, целі достігнути*. ну і гниди ж... які ж циничні гниди...
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21.04.2022 15:38 Ответить
Азов есть еще в Харькове, Днепре, другие баты типа Днипро-1, правый сектор.
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21.04.2022 15:41 Ответить
Мабуть зелені договорился посередині, зробили подарок ***** на 9-травня.
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21.04.2022 15:43 Ответить
Треба було не до шашликів готуватися, а до війни, і тоді цієї ситуації би не трапилося, це правда. Але коли вона вже трапилася, то зробити нічого, без величезних втрат з нашого боку і абсолютно не гарантованого результату вже не можна було (вже днів 40 як, так точно). Не будьте інфантилом - не прилетить ескадрон вертольотів і не витягне їх. Крім як через переговори з кацапами, виходу у хлопців немає вже багато тижнів. А переговори наврядчи спрацюють з цими тварюками.
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21.04.2022 15:44 Ответить
А Херсон тоже в жертву приносят? Всякие блогеры создали впечатление, что Украина воюет не напрягаясь, разрывая кацапов по щелчку пальцев. Это не так. Украина превозмогая обороняется от многократно превосходящего врага. Необходимое оружие только начинает поступать. Необходимый персонал только начинает обучаться.
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21.04.2022 15:45 Ответить
чому ЗСУ обороняється під Миколаєвом , а не на Чонгарі де 4 смуги оборони ?
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21.04.2022 16:06 Ответить
І до речі Білецький щось не дуже розпинається. Мовчить що хлопці в котлі.
Отакі вони ...
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21.04.2022 15:45 Ответить
Чому азовці, морпіхи мають вмирати, а наволоч далі дурить українців, живе і багатіє
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21.04.2022 16:01 Ответить
Тому що за це проголосували. Але багато не розуміють що теперішня війна є наслідком вибору 2019
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21.04.2022 16:09 Ответить
Замість того, щоб скасувати «дєнь пабєди» 9 травня, ЗЕ-депутати навіть не включили законопроект 7297 в порядок денний.
Заблокувала законопроект саме «Слуга народу», фракція, яка мала б першою виступити за відповідну деколонізацію.
Не знаю що ще має статись, щоб держава викинула все окупантське та московитське.

Що таке «9 мая»?
Це совєцько-путінське «свято», яке не має нічого спільного з перемогою у Другій Світовій війні. Ба більше, сьогодні ця дата - фетиш путінської расіі. Саме на цей день планується «пабєдниє» заходи, зокрема в окупованих містах нашої країни.

Натомість пропонується відзначати 8 травня День Пам'яті разом зі всім світом. А 9 травня - День Європи. Також як це роблять цивілізовані держави.

При чому, за включення до порядку денного законопроекту були практично всі фракції.

***
Аналогічну ситуація спостерігаємо щодо заборони московського аудіовізуального продукту. Замість того, щоб швидко проголосувати за повну заборону окупантської музики на телебаченні, радіо, в публічному просторі - також тягнуть з цим питанням, хоча можна зробити ВЖЕ.

Повторюю актуальне питання: скільки ще трагедій має статись, скільки ще окупанти мають вчинити злочинів, щоб ми нарешті викинули все московське з України?
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21.04.2022 16:35 Ответить
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21.04.2022 16:04 Ответить
Вместо Зеленского президентом должен быть Семен Семенченко, тогда такой херни бы не было. Оккупанты боялись бы даже думать о нападении на Украину.
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21.04.2022 16:23 Ответить
Ви часом не родич його дружини Наталі Музики?
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21.04.2022 16:33 Ответить
Что- то Залужный всегда молчит по поводу Мариуполя..
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21.04.2022 15:40 Ответить
Це не його робота (говорити 24/7). Він генерал а не політик.
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21.04.2022 15:44 Ответить
Може в цьому справа?:

"... Залужний із соцмереж і публічної площини зник майже повністю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи "Байрактарів" ставали реально вірусними.

Можливо, причиною цього були результати закритого соцдослідження для Банкової, де, за даними УП, вперше заміряли політичний рейтинг Залужного.

Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. За словами двох джерел, які раніше були кістяком команди Зеленського, станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів.

Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному."

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/
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21.04.2022 15:46 Ответить
И Кулеба зник
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21.04.2022 15:54 Ответить
Ви зараз не про те думаєте, які вибори у нас війна а не вибори. Перестаньте стравлювати Залужного та політиків, він сам так говорив. Якщо Залужний захоче після перемоги приймати участь у виборах тоді і проголосуємо.
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21.04.2022 16:10 Ответить
Залужний військовий. Він аж ніяк не може бути конкурентом політикові. Це як порвнювати кругле з мʼяким. Кому що а прихильникам сивочолого гетьмана самі вибори на думці.
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21.04.2022 16:40 Ответить
Це сюр якийсь.
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21.04.2022 16:46 Ответить
Сюр, це маніпуляції, які ви пхаєте.
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21.04.2022 19:31 Ответить
Які я маніпуляції пхаю. Цей швець взяв і перекрутив те що сказав цей америкос. Не треба мені тут казки розповідати. Хочете мене підловити або вступити у дискусію тоді давайте факти, а ви лише можете кидати пусті слова.
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21.04.2022 19:53 Ответить
З якого дива не може? Які це обмеження існу.ть в Україні для військових щодо участі в політичній діяльності?
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21.04.2022 19:29 Ответить
А що він скаже? Вже днів 40, як він розумає, що військовим шляхом нічого там не зробиш і хлопців не витягнеш. Треба було думати раніше, а не до шашлитків готуватися.
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21.04.2022 15:46 Ответить
Це якийсь жах.
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21.04.2022 15:41 Ответить
Ясно, що хлопці довго не протримаються, їх просто вижигають. Руйнують найменший камінчик , щоб не було куди сховатись.
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21.04.2022 15:42 Ответить
А допомогти якщо сатана в кремлі сидить ???
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21.04.2022 15:44 Ответить
Усе один в один як і при агенту Лоліті порошенкові, патріотів знищують в котлі. Умисно. Скоріше за все це результат домовленостей в Турції.
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21.04.2022 15:47 Ответить
Знову Порошенко вам, дегенератам, в штани наклав?
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21.04.2022 15:51 Ответить
Вони дебіли, шо зробиш
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21.04.2022 15:57 Ответить
Да забейся уже,зесрань,голосовавшая за идиота...и скажи спасибо,что Запад не ответил,что тоже к шашлыкам готовился
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21.04.2022 15:53 Ответить
Опять Порошенко вам ********* мерещится.
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21.04.2022 15:55 Ответить
один ты в белом пальто...
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21.04.2022 16:00 Ответить
вкотре політики показують свою повну непрофесійність і нездатність виконувати свої прямі завдання, для яких до речі іх і наймають народи
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21.04.2022 15:47 Ответить
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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21.04.2022 15:52 Ответить
Доки такі радники-попугаї будуть радити, патріотів спасти шансів не багато.
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21.04.2022 16:02 Ответить
А что пидоров вроде губернатора Херсона и главу сбу области которые распахнули ворота в область с целью окружить Мариуполь никто не посадил? Их по нормальному казнить надо, а за одно и всех кто был причастен к разминированию перешейка и отсутствию обороны Херсона где можно обороняться годами
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21.04.2022 16:04 Ответить
Неужели непонятно, что как для расеи, так и для некоторых наших прорасейских политиков Азов как красная тряпка для быка.
Они считают Азов исключительно нацистами.

Для них дело "чести" уничтожить Азов показательно. Если Азов будет в каком -то другом городе, то они будут и тот город стирать с лица земли, потому что там Азов
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21.04.2022 16:13 Ответить
Українські політики, промисловці і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформаційні наративи кремля про полк "Азов", який нині захищає Маріуполь, і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.

Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці

«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
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21.04.2022 16:18 Ответить
Українські політики, промисловці і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформаційні наративи кремля про полк "Азов", який нині захищає Маріуполь, і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.

Відповідний відкритий лист до CNN оприлюднено у https://www.facebook.com/100044511576354/posts/516431913183857/?d=n Фейсбуці

«Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об'єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля», - зазначається в листі, який підписали понад 200 політиків та бізнесменів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
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21.04.2022 16:21 Ответить
Підписанти заперечують, що «азовський рух» був фінансований не лише державою, але й олігархом Ігорем Коломойським, проти якого США запровадили санкції. Фактом є те, що олігарх Коломойський справді підтримував деякі добровольчі об'єднання, але серед них не було полку «Азов», зазначили автори листа, додавши, що у цьому контексті росія використовує прізвище Коломойського, розуміючи, що це дає додаткової токсичності саме для американської аудиторії.

Ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з вмілими дезінформаційними наративами, які б'ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою - ослабити військову і політичну допомогу Україні», - наголосили українські політики та бізнесмени і закликали CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування.

«Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України», - підкреслюється у відкритому листі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3447591-ukrainski-politiki-i-biznesmeni-napisali-lista-cnn-pro-rosijsku-dezu-kolomojskogo-ta-azov.html
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21.04.2022 16:25 Ответить
Як повідомлялося, на CNN кілька днів тому вийшла авторська колонка,

в якій полк "Азов" звинувачується в неонацизмі.
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21.04.2022 16:27 Ответить
Млять, скільки ботні набігло розводити срач. Якісь вибори, асфальти, зірвані склади. Вже й навіть Залужного туди втягнули. Гебня справно проводить ІПСО. Вона це вміє, вона роками відточувала свою майстерність на бидломасі оркостану. Єдине питання: ті, хто це все підтримує і розносить - ви на голову здорові? Яка ваша мета? Повалення влади під час війни? Підрив духу армії через недовіру до керівництва? А потім куди будете бігти? Невже вісім років війни не навчили, що перша реакція на такі вкиди не "що!", а "для чого?". Ворог зараз один і він по ту сторону фронту. Крапка. Гадаю, що модераторам, попри їх політичні вподобання та погляди, слід серйозніше до цього ставитися та рішуче реагувати, щоб потім всім не довелося вибирати між єдиноросами та комуністами.
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21.04.2022 16:30 Ответить
Підрив духу армії через недовіру до керівництва???

Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров

А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.

И не позволять это делать никому!

Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
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21.04.2022 16:42 Ответить
Полностью поддерживаю!!! россия уже 8 лет обливает Азов ложью и грязью во всем мире. Даже несчастные японцы занесли его в список терр.организаций с подачи роспропаганды! Слава богу,хоть исключили его недавно из списка. Позорище руководству Украины!! Столько лет позволяли валять в грязи и лжи подлинных патриотов и защитников страны!
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21.04.2022 17:22 Ответить
Підрив духу армії через недовіру до керівництва???

Армия служит украинскому народу и Украине, а не керивництву!!!
У нашей армии дух будь здоров

А керивництву надо не позволять критиковать наших освободителей как бы они не назывались Азов или как-то по другому.

И не позволять это делать никому!

Где было керивныцтво, когда расея пропагандонилв по всему миру, что Азов неонацисты.
Где было керивныцтво, когда Азов просил о помощи?
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21.04.2022 16:43 Ответить
Расейские пропагандоны рабатают, а наши сопли жуют или тоже поддерживают расейкие сказочки о украинских неонацистах.

Украина нафарирована пророссийскими крысами, начиная от верхов!
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21.04.2022 16:30 Ответить
как вы, уважаемые комментаторы, надоели (читай ЗАдРаЛИ) со своими злостными комментариями, "сдали", "сопли жуют".
Эксперты диванные.
Война - Это 2 сторонний процесс, и не все зависит от Зеленского и байдена и прочих эвропейцев.

Со стороны рф делают ВСЁ! чтобы:
1. внести раздор внутрь нашей страны
2. посеять ненависть
3. разделить и властвовать! в Нашей стране

И они делают это по всем фронтам!
Прекратите нести зраду и определитесь для себя лично.
С кем вы?
Кого вы поддерживаете - путлера?
Или Украину? У нас только один враг сейчас. Это эрефия, а не зеленский.
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21.04.2022 16:43 Ответить
Кого все поддерживают? А вы не знаете?

Народ поддерживает ВСУ, тероборону, всех, кто рискует своей жизнью ради защиты нашей родины
Вся надежда на наших защитников!
С кем те , кто защищает Азов, кто уважает свою армию, не надо определяться с кем они.

Народ и армия едины в своей борьбе за Украину!
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21.04.2022 17:04 Ответить
Как интересно все получается-то) Стоит только задать какой-то вопрос по Зеленскому, сразу крики про разделять, зраду, путлера и тэдэ
А вот почему Зеленский сейчас не выступит с официальным заявлением от имени руководства Украины о том,что "нацизм" Азова - это ложь роспропаганды? Что ребят россия подло оболгала без единого факта правды? Ведь такое заявление несложно сделать,это не на штурм Мариуполя идти. А результат был бы от такого заявления,я уверена, и Запад может быть сейчас активнее зашевелился по решению вопроса и давления на бункерную крысу.
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21.04.2022 17:40 Ответить
Все что зависело от зебобы ,он злостно саботировал ...а теперь ,когда страна ,из за его тупости и тяги к воровству ,умывается кровью ,самая пора спросить с него -чтоб это чмо зелёное даже не думало усидеть в кресле после всего.А с ****** без этой зелёной швали разобрались бы намного быстрее и в тысячи раз меньшими жертвами
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21.04.2022 17:53 Ответить
Зеленський боїться хлопців з Азову більше ніж кацабів.... Тому він їх ніколи не звільнить. Хіба ви забули як садили патріотів до вязниць, а російських посіпак типу Ківи по Іспаніях тримають на вілах. Зеленський подарує голови Азовців ***** на 9 травня.
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21.04.2022 16:49 Ответить
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС: про ХЕРСОН, ЧЕРНІГІВ та АРЕСТОВИЧА

https://www.youtube.com/watch?v=PrwlVB0Wr14
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21.04.2022 17:09 Ответить
ТАК КОГДА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ !?)
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21.04.2022 18:49 Ответить
все увидели тут зраду, которой нет.
ну и боты раскукарекались, конечно.
там тыщ 10 кацапов, выручить военным путём нужно 20 тыщ ВСУ, нет таких сил.
уйло не пойдёт на попятную.
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22.04.2022 03:44 Ответить
Ребята, защитники Мариуполя и оставшиеся жители Мариуполя, очень сожалею, что предатели допустили орков до уничтожения города и потом , думаю, что предоставляют «подарком» мрази из Расеи! Жизни вам , народ с вами, предатели ответят!!! Слава Украине 🇺🇦
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22.04.2022 08:22 Ответить
 
 