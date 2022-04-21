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Мариуполь (5693) эвакуация (2000) Анналена Бербок (314) гуманитарный коридор (124)

Берлин пытается уговорить Кремль открыть гуманитарные коридоры для Мариуполя, - Бербок

бербок

Германия постоянно использует все возможные каналы для того, чтобы убедить российское руководство в необходимости предоставления гуманитарных коридоров для выхода из Мариуполя мирных граждан.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции с эстонской коллегой в четверг в Таллинне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, мы очень активно работаем по всем каналам связи над этим", - сказала Бербок, отвечая на вопрос, присоединяется ли федеральное правительство к усилиям по возможности эвакуации людей из осажденного города.

По ее словам, учитывая обострение ситуации в последние дни, Берлин вместе с международными партнерами, в частности, организацией Красного Креста пытается всеми силами довести до Кремля. "Люди должны иметь возможность покинуть город, российские бомбардировки путей и дорог должны быть остановлены, чтобы можно было доставить невинных людей в безопасное место... Но ситуация такова, какова. Путин может остановить бомбардировки", - констатировала Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия до конца года откажется от российской нефти, - Бербок

Она назвала ситуацию не только очень драматичной, но и "несносной". Это, по словам дипломата, подчеркивает, с какой жестокостью российское руководство ведет эту войну – войну против невинных людей, против гражданского населения, когда применяются такие методы, как "обескровивание, морение голодом".

Вопрос предоставления гуманитарных коридоров, напомнила глава МИД ФРГ, стоит на повестке дня уже несколько последних недель, когда Германия в том числе "упорно пыталась через различные каналы, через МИД, ведомство канцлера (канцлер Олаф Шольц является одним из немногих мировых лидеров, общающихся с Путиным телефоном.– Ред), постоянно четко доводить до российского руководства необходимость предоставления таких гуманитарных коридоров". Некоторые из них работали, другие были обстреляны, следовательно, это показывает, что "нельзя доверять обещаниям" со стороны РФ.

Глава эстонского МИД Эва-Мария Лиметс в свою очередь сказала, что ее страна также многократно пыталась вместе с другими добиться соблюдения договоренностей о гуманитарных коридорах. "Но ясно, что Россия использует свое право вето в СБ ООН", - подчеркнула министр. Она также добавила, что Россия нарушила все мыслимые международные законы и права человека.

Читайте: Германия до конца года откажется от российской нефти, - Бербок

Лиметс отметила, что как Эстония, так и Германия в дальнейшем приложат все усилия, чтобы Международный уголовный суд расследовал ужасные преступления российской армии и привлек виновных к ответственности.

Бербок здійснює турне по трьох балтійських країнах 20-22 квітня.
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Топ комментарии
+8
*вже й так умовляли, і ось так, і в такій позі смоктали, і в такій зброю Україні не давали* ну все ж роблять, ВСЕ!
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21.04.2022 15:56
+8
Не будет никакого коридора. Уничтожить защитников Мариуполя это идея фикс кацапни. А ещё лучше захватить в плен и пытать, чтобы сломать боевой дух защитников других украинских городов. Украина воюет с сатанинским отродьем.
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21.04.2022 15:57
+8
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21.04.2022 16:02
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*вже й так умовляли, і ось так, і в такій позі смоктали, і в такій зброю Україні не давали* ну все ж роблять, ВСЕ!
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21.04.2022 15:56 Ответить
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21.04.2022 16:02 Ответить
Лицемеры проклятые , оружие не дали ‼️ Знают ,что с безумным людоедом говорить бесполезно Как правильно сказал Борис Джонсон разговаривать с обнуленным ,все равно ,что с крокодилом вцепившимся в ногу ‼️
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21.04.2022 16:12 Ответить
Та криса бункерна насолоджується тим що до нього звертаються лідери країн та намагаються вмовити його зупинити звірства, які воно чинить.
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21.04.2022 15:57 Ответить
Бербок вернувшись из раши написала, что раша - культурная страна.

Покажите этой дуре как культурные кацапы насиловали 5 летних девочек .

БЕРБОК ТОЖЕ ГРОЗИТ ОТСТАВКА КАК И ШОЛЬЦУ
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21.04.2022 15:57 Ответить
Бербок в той поездке заблокировала сп2. Теперь её Шольц потихоньку убирает.
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21.04.2022 16:00 Ответить
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 16:04 Ответить
Ну правильно. Партии Меркель от грехов Меркель же надо как-то отмываться. Причём проект с большой вероятностью прокатит, потому что партнёры по коалиции тоже ругают шольца за то, что он динамит.
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21.04.2022 16:09 Ответить
Не будет никакого коридора. Уничтожить защитников Мариуполя это идея фикс кацапни. А ещё лучше захватить в плен и пытать, чтобы сломать боевой дух защитников других украинских городов. Украина воюет с сатанинским отродьем.
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21.04.2022 15:57 Ответить
Мабуть нічого не поможе.
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21.04.2022 15:58 Ответить
Замість того,щоб послати ***** на путіна воно його,*****, вмовляють.
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21.04.2022 16:00 Ответить
я даже представляю, что рашисты просят взамен...
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21.04.2022 16:02 Ответить
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 16:03 Ответить
Як зброю дають, так, мабуть і вмовляють.
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21.04.2022 16:06 Ответить
Те, що фріци по житті підари, то наші толерасти у владі проігнорували на нашу голову вже давно. Тепер беремо РЕАЛЬНО: черговий випадок конЬсенсусу влади підарів з владою ЗЕтолерастів на догоду СЄКРЄТІКАМ між єрмаками і ******.
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21.04.2022 16:09 Ответить
Ви все житя перед Путіним танцюєте і вмовляєте тому він себе так веде, Ви для нього холуї як і слизняк Макрон
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21.04.2022 16:12 Ответить
»Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.tagesspiegel.de/ Tagesspiegel.

Система озброєння Т-72, яка бере свій початок з радянських часів, вже використовується в українській армії і не потребує тривалої додаткової підготовки.

‼️‼️‼️они , шо украинцев считают за дебилов , шо украинцы в технике той не разберутся??????
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21.04.2022 16:27 Ответить
Эти евродебилы продвигают тему,что санкции закончатся сразу по окончании войны,что это за херня?
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21.04.2022 16:32 Ответить
все эксперты сходятся во мнении, что только один человек может повлиять на путина в вопросе эвакуации из Мариуполя и это Эрдоган
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21.04.2022 16:33 Ответить
У Эрдогана сейчас другая пластинка. Он возит русо -туристов своими
самолётами на свои курорты. Уплывают 3 млрд. долл. , надо спасать
свой бизнес.
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21.04.2022 18:01 Ответить
Евросоюз не снимет санкции с россии до тех пор, пока российские войска будут оставаться на территории Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции с эстонской коллегой Эвой-Марией Лиметс
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21.04.2022 16:35 Ответить
Помастурбувати непробували?
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21.04.2022 17:00 Ответить
а у дупу пуйла поцілувати? москалі так краще розуміють німецьку мову.
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21.04.2022 17:41 Ответить
Что б вы падлы удавились их газом в месте с меркель.
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21.04.2022 17:46 Ответить
 
 