Берлин пытается уговорить Кремль открыть гуманитарные коридоры для Мариуполя, - Бербок

Германия постоянно использует все возможные каналы для того, чтобы убедить российское руководство в необходимости предоставления гуманитарных коридоров для выхода из Мариуполя мирных граждан.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции с эстонской коллегой в четверг в Таллинне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, мы очень активно работаем по всем каналам связи над этим", - сказала Бербок, отвечая на вопрос, присоединяется ли федеральное правительство к усилиям по возможности эвакуации людей из осажденного города.

По ее словам, учитывая обострение ситуации в последние дни, Берлин вместе с международными партнерами, в частности, организацией Красного Креста пытается всеми силами довести до Кремля. "Люди должны иметь возможность покинуть город, российские бомбардировки путей и дорог должны быть остановлены, чтобы можно было доставить невинных людей в безопасное место... Но ситуация такова, какова. Путин может остановить бомбардировки", - констатировала Бербок.

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Она назвала ситуацию не только очень драматичной, но и "несносной". Это, по словам дипломата, подчеркивает, с какой жестокостью российское руководство ведет эту войну – войну против невинных людей, против гражданского населения, когда применяются такие методы, как "обескровивание, морение голодом".

Вопрос предоставления гуманитарных коридоров, напомнила глава МИД ФРГ, стоит на повестке дня уже несколько последних недель, когда Германия в том числе "упорно пыталась через различные каналы, через МИД, ведомство канцлера (канцлер Олаф Шольц является одним из немногих мировых лидеров, общающихся с Путиным телефоном.– Ред), постоянно четко доводить до российского руководства необходимость предоставления таких гуманитарных коридоров". Некоторые из них работали, другие были обстреляны, следовательно, это показывает, что "нельзя доверять обещаниям" со стороны РФ.

Глава эстонского МИД Эва-Мария Лиметс в свою очередь сказала, что ее страна также многократно пыталась вместе с другими добиться соблюдения договоренностей о гуманитарных коридорах. "Но ясно, что Россия использует свое право вето в СБ ООН", - подчеркнула министр. Она также добавила, что Россия нарушила все мыслимые международные законы и права человека.

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Лиметс отметила, что как Эстония, так и Германия в дальнейшем приложат все усилия, чтобы Международный уголовный суд расследовал ужасные преступления российской армии и привлек виновных к ответственности.

Бербок здійснює турне по трьох балтійських країнах 20-22 квітня.