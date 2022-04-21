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киберпреступление (762) СБУ (19465) кибербезопасность (663) кибератака (154)

За два месяца СБУ разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов

хакер,дані

За два месяца Служба безопасности Украины нейтрализовала более 250 мощных кибератак, обезвредила десятки ботоферм и заблокировала 50 тысяч аккаунтов в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

За это время разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов.

В Запорожье спецслужба разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы ширить фейки и оправдывать вооруженную агрессию против Украины.

Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс SIM-карт.

В Киеве заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Организатор задержан.

В Одессе СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения и предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге. Лидеры и активные участники задержаны.

"Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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21.04.2022 16:25 Ответить
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21.04.2022 16:25 Ответить
Було б непогано змiнити закони, доповнити iх смертною карою за шпигунство, зраду та мародерство, хоча б на час вiйни, адже спртивна рибалка даэ результат тiльки "наваром" слiдчим, прокурорам та суддям. Вони хотять зароблять, але ж не на кровi украiнцiв.
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21.04.2022 16:54 Ответить
хоч один реальний срок комусь присудили?
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21.04.2022 16:56 Ответить
"Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом" ... понятно, нікого не покарали
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21.04.2022 16:59 Ответить
І що з ними робити? Це інтернет-агентів впіймали вже сотні, а скільки ще не спіймано? А скільки агентів не інтернетних? А чи всіх викриють? І що, знову вони будуть жити поряд десятиліттями, отруюючи повітря?
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21.04.2022 21:58 Ответить
 
 