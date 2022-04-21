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Бойко (922) ВР (27373) Оппозиционная платформа - За жизнь (450)

Нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир"

вр,бойко,шаромова

В Верховной Раде была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой в парламенте была приостановлена.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черный, Солод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору, - ГБР

Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", - рассказал он.
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Топ комментарии
+84
Кацапська ****** ніяк не заспокоїться...
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21.04.2022 16:26
+64
Знову перефарбовуються,та скільки вже можна,га??
Не парламент, а розсадник зрадників України!
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21.04.2022 16:27
+59
Цьому всьому прарасєйськаму лайну вже не заховатись від народного гніву-це тільки питання часу...
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21.04.2022 16:27
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теже самые яйца,только в профиль.А раду переименовать а ЗРАДУ.
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21.04.2022 17:16 Ответить
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21.04.2022 17:17 Ответить
да как вы не поймёте они уже над нами смеются (пардон) РЖУТ до колик в животе.
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21.04.2022 17:22 Ответить
Як гівно не назви-гівном воно і залишається.
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21.04.2022 17:23 Ответить
За смерть
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21.04.2022 17:23 Ответить
кацапии
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22.04.2022 00:15 Ответить
Думаю 12% на виборах їм гарантованл
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21.04.2022 17:24 Ответить
Как эти уроды надоели! Что на них управы нет?
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21.04.2022 17:32 Ответить
ШО ЗА ***** ПРОИСХОДИТ !!!!!!
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21.04.2022 17:33 Ответить
"платформа за життя та мір"... а мір рускій?
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21.04.2022 17:37 Ответить
Они все - агенты кремля. Если они после всего случившегося продолжают заседать в Раде, а не в тюрьме - то с нашей властью что-то точно не так.
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21.04.2022 17:38 Ответить
я уже запутался, то они Партия Регионов, то ОПЖЗ, то Оппоблок, то теперь вот это гавно. Вы от кого прячетесь?
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21.04.2022 17:39 Ответить
От суда Божьего...
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21.04.2022 18:37 Ответить
А патриотические каналы - Еспресо, первый и 5й - закрыли. А агенты Кремля в наглую сидят в ВР.
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21.04.2022 17:40 Ответить
шо опять лябский прокацапский цирк.....гляди вова доиграешься спалим вместе со всем шапито
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21.04.2022 17:40 Ответить
"Лающая собака не кусает" (с). Давно треба було це зробити, ще в 2014 роцi, але вибрали соратника по ПР i пiшло - поiхало, вишки бойко подарували рашцi разом з Кримом, патрiотiв перебили, або посадили по тюрмам, а нам залишилось лиш лаяться мiж собою, та кидать гасла.
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21.04.2022 17:49 Ответить
Это метастазы "русского мира",и я даже не представляю какую надо химиотерапию,чтоб их искоренить
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21.04.2022 17:40 Ответить
Як себе ця гидота не називала б, але вони як були колоборантами, ними ж і залишились. Вважаю, що найкрашим рішенням було б зачинити усю цю банду до буцегарні та використовувати як обміний фонд з ***********.
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21.04.2022 17:41 Ответить
Неее.... Так не делается... Это игра в поддавки. Или решайте присутствие в Раде этих сволочей, или народ ВЫНЕСЕТ ВСЮ РАДУ!!!
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21.04.2022 17:44 Ответить
Може хтось пояснить, що відбувається у нас в країні і у владі? З одного боку війна з росією, влада показує всьому світові , що накоїла росія в Боярці і Бучі, а з іншого у нас пропутінська партія у владі, працює ОАСК і поновляються на роботу проросійські судді...
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21.04.2022 17:45 Ответить
І проголосують за них на наступних виборах щонайменше 10% украінскіх граждан, або увільються до слуг народу
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21.04.2022 17:49 Ответить
Была "куча говна", стала "куча говна и карамелька"...
Чё это фуфло до сих пор не в клетке???
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21.04.2022 17:50 Ответить
СБУ ау.
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21.04.2022 17:53 Ответить
сбу їх охороняє, взагалі про що мова, мене не здивує що машку Захарова вони введуть в раду
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21.04.2022 18:15 Ответить
яке ***** життя, який мир . гнать сраною мітлою підарасів.
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21.04.2022 17:54 Ответить
Знову як завжди мудро- фракції опзж НЕМА бо російська,навіть не про...,а депутати є бо теж слуги,їх же народ вибрав. А слуга слузі око не виклює. Зараз думайте, а робіть після війни.
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21.04.2022 17:56 Ответить
"Шо, опять?" Може пора вже те лайно за грати.
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21.04.2022 18:00 Ответить
ОПЗЖ - ПЗЖМ ..який високопрофесійний баран вибирає у них назви!?
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21.04.2022 18:01 Ответить
За ЖОПье - запретить, как коммуняк. 5-я колонна - в Раде.
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21.04.2022 18:01 Ответить
Пані та панове .Вітаю всіх ! Ми із розряду дебіли перейшли стадию @бонуті і стали кончені дебіли ! Ці всі людии повинні в першу чергу бути перевіренні СБУ на колоборанство допомогу і співпрацю сз ворогом, по друге до кінця своїх днів заборонити посідати жодну державну посаду включаючи їх дітям !
Замість цього ця наволочь знову будє творити зло.Питання Ми не дебіли?Европа і США нас якими вважає після такого не дебілами?57 день війни як довго вона буде тривати коли в центрі столиці сидят московські попи і тварюки с опзж?СБУ і пан Зеленский у вас як с розумом?Ви знущаєтесь?
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21.04.2022 18:08 Ответить
Ви дограєтесь що реально раду будуть виносить !
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21.04.2022 18:09 Ответить
вот, опять пойдёт всё по наработанному сценарию, только под другим соусом, а через годик другой опять ждём кацапов в гости!
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21.04.2022 18:10 Ответить
Цікаво, влада буде забороняти назви, чи розстрілювати москальських гнид
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21.04.2022 18:12 Ответить
ви пересічні воюйте, а ми, тут, в ВР зробимо такий собі междусобойчик!!!
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21.04.2022 18:12 Ответить
від чого смішно то це від того, що, зараз ледве не в кожного автомат!
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21.04.2022 18:16 Ответить
"Платформа за мир" в глазах *****? Ну- ну
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21.04.2022 18:18 Ответить
а мір то у них руzzкий...
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21.04.2022 18:19 Ответить
В мене запитання до Зеленського.Скажіть будь ласка, скільки ще українців потрібно щоб загинули?Назвіть цифру????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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21.04.2022 18:23 Ответить
Досить з ними панькатись. Капняка під зад. Усіх розігнати.
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21.04.2022 18:24 Ответить
Бойко, подумай о себе и близких....
Расплата уже рядом.
Оглядывайся, орк.
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21.04.2022 18:30 Ответить
Піздец, та їх ***** розстріляти треба
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21.04.2022 18:34 Ответить
Бугагага!
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21.04.2022 18:35 Ответить
Цікаво а це той самий Волошин що втік до росії перед війною, його що назад пустили?
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21.04.2022 18:42 Ответить
Этих ***** на передовую,поближе к их любимому русскому миру.И сзади поставить заградотряд,что бы бежали только вперёд.
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21.04.2022 18:42 Ответить
От другого названия их сущность не меняется
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21.04.2022 18:45 Ответить
Их всех следовало интернировать еще 24.02.22.
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21.04.2022 18:46 Ответить
Один з перших пунктів їх групової програми: налагодження мирних ділових стосунків з рашкою.
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21.04.2022 18:50 Ответить
Шо там з гучними заявами ЗЄ та СН про колаборантів?

Ах да - їм же ЄС та Порох заважають, а не зрадники України.
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21.04.2022 18:52 Ответить
Станом на 12:00 понеділка, 14 лютого, за межами України перебували 23 народних депутати. Про це повідомила «https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/ Українська правда » з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:
https://zaxid.net/illya_kiva_kiva_tag53264/ 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
2. https://zaxid.net/natalya_korolevska_tag47638/ Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
3. https://zaxid.net/sergiy_lovochkin_tag46806/ Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
4. https://zaxid.net/yuliya_lovochkina_tag55875/ Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
5. https://zaxid.net/vadim_rabinovich_tag54474/ Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
6. https://zaxid.net/vadim_novinskiy_tag53121/ Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
7. https://zaxid.net/oleksandra_ustinova_tag55554/ Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
8. https://zaxid.net/yaroslav_zheleznyak_tag54088/ Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
9. https://zaxid.net/igor_abramovich_tag55873/ Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
10. https://zaxid.net/oleksandr_alikseychuk_tag57333/ Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
11. https://zaxid.net/irina_allahverdiyeva_tag57334/ Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
12. https://zaxid.net/tetyana_plachkova_tag53906/ Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
13. https://zaxid.net/vitaliy_bort_tag57335/ Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
14. https://zaxid.net/oleksandr_puzanov_tag57336/ Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
15. https://zaxid.net/roman_ivanisov_tag57337/ Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
16. https://zaxid.net/igor_krivosheyev_tag57338/ Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
17. https://zaxid.net/sergiy_nagornyak_tag57339/ Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
18. https://zaxid.net/yevgen_pivovarov_tag57340/ Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
19. https://zaxid.net/yuriy_solod_tag57341/ Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
20. https://zaxid.net/dmitro_shpenov_tag57342/ Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
https://zaxid.net/vadim_stolar_tag55872/ 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
22. https://zaxid.net/yevgen_yakovenko_tag57343/ Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
23. https://zaxid.net/oleg_voloshin_tag47502/ Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://zaxid.net/news/
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21.04.2022 18:57 Ответить
Жодного депутат із ВР , в цьому паскудному списку , немає із
партії ЄС Солідарність 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

Ось де справжні патріоти нашої краіни !!
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21.04.2022 19:32 Ответить
На жаль, очевидне для більшості неможливо довести бо кацапо-коломойськи ЗМІ добряче попрацювали....
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21.04.2022 22:34 Ответить
чтоб они сдохли вместе с кацапами
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22.04.2022 00:17 Ответить
А де список тих, хто не повернувся?
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22.04.2022 00:28 Ответить
Ця дрянь якась зовсім " нє убіваємая" чи що? А не можна їх на хрін вислати у чемоданах до мордору? Нехай там свої ЖОПИ створюють, раз так люблються з ними.
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21.04.2022 19:15 Ответить
Сделайте партию под названием " Предатели Родины" или просто " СБОРИЩЕ ГАНДОНОВ"
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21.04.2022 19:20 Ответить
Мир настане в Украіні , а от життя для вас , кляті колаборанти ,
в нашій країні НЕ БУДЕ !😡
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21.04.2022 19:28 Ответить
****** бойко не сидит что ли до сих пор?
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21.04.2022 19:29 Ответить
Суки, які партії....
Сажати їх всіх
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21.04.2022 20:23 Ответить
Бред, запретили значит слова в названии(((((а люди остались... Это ***** какая-то нездоровая....
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21.04.2022 22:20 Ответить
Оце зараз цікавенько буде подивитися, чи у найвеличнішого (бгг) є яйця, чи бізнес-партнери кармільца каломойши для нього важливіші за країну, президентом якої воно папріколу стало.
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21.04.2022 22:24 Ответить
Побільше в дупу їх цілуйте! У вас це добре виходить...
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21.04.2022 22:31 Ответить
Суркис это в динамо киеве?
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21.04.2022 22:53 Ответить
Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод. всем по саперной лопатке и на фрон на передок пушяй кровью смоют свою рашискую сушность!
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22.04.2022 09:19 Ответить
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