Нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир"
В Верховной Раде была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой в парламенте была приостановлена.
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черный, Солод.
Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Чё это фуфло до сих пор не в клетке???
Замість цього ця наволочь знову будє творити зло.Питання Ми не дебіли?Европа і США нас якими вважає після такого не дебілами?57 день війни як довго вона буде тривати коли в центрі столиці сидят московські попи і тварюки с опзж?СБУ і пан Зеленский у вас як с розумом?Ви знущаєтесь?
Расплата уже рядом.
Оглядывайся, орк.
Ах да - їм же ЄС та Порох заважають, а не зрадники України.
Журналістам вдалося з'ясувати, що за межами України перебувають наступні депутати:
https://zaxid.net/illya_kiva_kiva_tag53264/ 1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
2. https://zaxid.net/natalya_korolevska_tag47638/ Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
3. https://zaxid.net/sergiy_lovochkin_tag46806/ Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
4. https://zaxid.net/yuliya_lovochkina_tag55875/ Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
5. https://zaxid.net/vadim_rabinovich_tag54474/ Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
6. https://zaxid.net/vadim_novinskiy_tag53121/ Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
7. https://zaxid.net/oleksandra_ustinova_tag55554/ Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
8. https://zaxid.net/yaroslav_zheleznyak_tag54088/ Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
9. https://zaxid.net/igor_abramovich_tag55873/ Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
10. https://zaxid.net/oleksandr_alikseychuk_tag57333/ Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
11. https://zaxid.net/irina_allahverdiyeva_tag57334/ Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
12. https://zaxid.net/tetyana_plachkova_tag53906/ Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
13. https://zaxid.net/vitaliy_bort_tag57335/ Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
14. https://zaxid.net/oleksandr_puzanov_tag57336/ Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
15. https://zaxid.net/roman_ivanisov_tag57337/ Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
16. https://zaxid.net/igor_krivosheyev_tag57338/ Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
17. https://zaxid.net/sergiy_nagornyak_tag57339/ Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
18. https://zaxid.net/yevgen_pivovarov_tag57340/ Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
19. https://zaxid.net/yuriy_solod_tag57341/ Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
20. https://zaxid.net/dmitro_shpenov_tag57342/ Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
https://zaxid.net/vadim_stolar_tag55872/ 21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
22. https://zaxid.net/yevgen_yakovenko_tag57343/ Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
23. https://zaxid.net/oleg_voloshin_tag47502/ Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
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партії ЄС Солідарність 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Ось де справжні патріоти нашої краіни !!
в нашій країні НЕ БУДЕ !😡
Сажати їх всіх