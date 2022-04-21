Нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир"

В Верховной Раде была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой в парламенте была приостановлена.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".



Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черный, Солод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощники нардепов от "ОПЗЖ" разоблачены в содействии стране-агрессору, - ГБР

Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", - рассказал он.